評論 > 投書

自由開講》外籍勞工要求雇主直聘怎麼辦？

2025/10/18 08:30

◎ 黃杲傑

當你雇用的外籍勞工，工作滿3年後，突然跑來跟你說要「自行聘僱」時，身為雇主的你該怎麼辦？

按照規定，外籍勞工在工作滿2年多的時候，勞動部就會委託外包廠商打電話通知雇主，告訴你可以選擇「自行聘僱」；同時，也會通知外籍勞工，你可以要求雇主同意直接聘僱你

全世界只有台灣政府部門這樣這樣搞──什麼叫「自行聘僱」呢？就是由雇主直接聘僱外籍勞工，不需要再透過仲介

動力發展署說明直接聘僱的優點。（發展署提供）動力發展署說明直接聘僱的優點。（發展署提供）

聽起來好像很方便，但《就業服務法》規定得很清楚：只要有任何一項違規，最低罰金就是6萬元起跳。

各位想想，外籍勞工一進到你家工作，你就要辦一大堆文件。從一開始的聘僱許可、每年的居留證展延、每年的健康檢查，到報稅、甚至醫療、保險…這些雜事，誰要跑？誰要陪？是你這個雇主要親自帶著去辦嗎？你的時間就不是金錢嗎？

如果外籍勞工突然生病、發生重大疾病，甚至死亡，這些後續要處理的事情，也要雇主自己扛嗎？

我剛才列了一大堆，這些其實都是仲介公司原本在做的事。雇主要完全取代仲介的功能，有可能嗎？

還有更現實的問題──你是以「看護工」的名義申請外勞。根據統計，台灣老年人從生病到往生，平均照顧時間大概8年。當病患突然過世，勞工要「轉出」時，誰來幫他轉出誰來承接？你自己有能力處理嗎？

自由開講》外籍勞工要求雇主直聘怎麼辦？根據統計，台灣老年人從生病到往生，家庭看護工平均照顧時間大概8年。（資料照）

如果你選擇自行聘僱，仲介就不能介入。那麼，誰願意幫忙工人轉出？往往沒有人願意接手。更麻煩的是，有些外籍勞工被誤導，覺得「雇主什麼都會幫我做就好」，但現實是──真的有多少雇主具備這樣的能力？

就算你找得到親戚朋友來承接，就能確保他們會善待這名勞工嗎？萬一發生勞資糾紛，誰來解決？到頭來，你反而成了「人力仲介公司」的角色，這不是很荒謬嗎？

更嚴重的是，如果勞工轉不出去，兩個月內沒有找到新雇主，這期間他的薪水誰發？如果他待在你家，卻沒有聘僱許可，你叫他做任何事，都是「非法僱用」。罰款最低15萬，最高可以到75萬

台北市勞動局提醒雇主，若指派所聘僱的外籍家庭看護工外出代為採買、繳水電費等非被看護者照護相關事務，恐已觸法。（資料照）台北市勞動局提醒雇主，若指派所聘僱的外籍家庭看護工外出代為採買、繳水電費等非被看護者照護相關事務，恐已觸法。（資料照）

假設勞工不幸往生，喪葬或後續賠償問題，一旦處理不當，對方家屬可能會開口要求四、五十萬，甚至百萬以上的賠償，雇主能承擔得起嗎？

所以，不是你想「自行聘僱」就能隨便做的。當你一旦選擇了直聘這條路，所有繁雜的行政作業、醫療、生活、法律、勞資糾紛，通通都要雇主自己承擔

但事實上，這些原本都是仲介公司該處理的專業。偏偏「直僱中心」不會提醒你哪些事情沒做，等到違規了，罰6萬、甚至被取消聘僱資格時，一切都來不及了。

外籍勞工還會回過頭來要求你：「雇主要幫我做這個、幫我辦那個」。如果沒做到，後果一樣是你扛。到最後，雇主和勞工的關係變得模糊，到底誰才是誰的雇主？

所以我才要提醒各位──當你發生勞資糾紛時，你就會發現仲介公司有多「可愛」。因為到那個時候，不論是「自行聘僱服務中心」、勞工局，甚至勞動部，都幫不上忙。

這，就是仲介存在的價值。

（作者為中華民國就業服務商業同業公會全國聯合會榮譽理事長）

