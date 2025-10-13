自由開講》尼泊爾人抗暴 中國人敢不敢反抗中共？

◎ 衛重華

尼泊爾共產黨領導的政府因為一紙禁令，試圖阻止人民使用海外社交媒體，結果引爆群眾怒火。憤怒的民眾將國會付之一炬，黨魁不得不乘直升機狼狽出逃。這場景震撼的不只是尼泊爾政壇，更是向全世界昭示：人民在極權面前絕非只能低頭，當自由被剝奪，勇氣便會化為火焰，點燃反抗的天空。

尼泊爾因管制社群媒體引爆大規模抗爭，示威民眾9月9日縱火焚燒政府主要辦公大樓辛哈杜巴宮（Singha Durbar）。（美聯社檔案照）

近年來，緬甸民眾面對軍政府的鐵血鎮壓，仍然不畏流血，持續以抗議與武裝抵抗爭取自由。孟加拉群眾也曾多次用街頭運動迫使專斷的政客退讓。這些南亞的故事，不只是新聞事件，而是一面鏡子，照出人民在關鍵時刻能否挺身而出的選擇。對比之下，中國社會在高壓統治下顯得格外沉寂，十四億人被網路防火牆、言論審查與思想箝制牢牢困住，卻鮮少有大規模的拒絕與反抗。

請繼續往下閱讀...

我們不得不問：中國人真的如此懦弱可欺嗎？或許這並不是因為缺乏勇氣，而是因為恐懼長年植入人心，讓人相信沉默才是唯一的生路。然而歷史不會無限等待，若一個民族始終不敢挑戰不義，那麼「懦弱」就會成為無法洗去的標籤。緬甸人、孟加拉人、尼泊爾人都能以怒吼與行動告訴強權「不」，中國人是否還要繼續沉默？

中國社會在高壓統治下顯得格外沉寂，圖為發生八九年民運的北京天安門廣場。（法新社檔案照）

真正的自由從來不是施捨，而是要靠自己奮起爭取。專制不會自動倒下，它需要人們以勇氣推翻。尼泊爾國會的火光提醒我們，恐懼不是永恆的鐐銬，只要有人敢於點燃火種，就能照亮黑夜。問題不在於「能不能」，而在於「敢不敢」。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法