李忠憲的思考》從李多慧被騷擾到徐巧芯造謠：當言語不需付代價

我說台灣社會除了被中國併吞的危險之外，最恐怖的就是隨便亂亂說不用負責任，支持者無所謂也不鞭策，這是台灣社會除了被中國併吞之外最大的道德危機。
李忠憲的思考

2025/10/05 13:00

◎ 李忠憲

昨天（10/3）下午接受媒體訪問的最後一段，講到徐巧芯拿那些侵犯隱私、偷拍陳時中社交宴會的照片，編造攻擊陳時中性騷擾的言論，被拆穿了也不更正、不道歉，我說台灣社會除了被中國併吞的危險之外，最恐怖的就是隨便亂亂說不用負責任，支持者無所謂也不鞭策，這是台灣社會除了被中國併吞之外最大的道德危機

資安學者李忠憲指黃國昌、徐巧芯疑合作跟拍，是最大的道德危機。（取自自由追新聞YT頻道）資安學者李忠憲指黃國昌、徐巧芯疑合作跟拍，是最大的道德危機。（取自自由追新聞YT頻道）

這兩天韓國籍啦啦隊員李多慧到花蓮光復災區協助清理淤泥、做志工。有人在她的社群貼文下面留言不雅、帶性暗示的言語，例如：「我XX上也有很多泥巴等妳來光復」這類話。

李忠憲的思考》從李多慧被騷擾到徐巧芯造謠：當言語不需付代價韓國籍啦啦隊員李多慧到花蓮光復災區協助清理淤泥，她的社群被性騷擾留言引發網友不滿。（圖擷取自Threads）

有網友進一步「起底」出該名留言者的身分疑似為中油公司員工。中油公司對此事已回應，表示對於性騷擾或性別歧視事件採「零容忍」立場，並且已經責成該員工主管釐清事實，會配合警方調查，視調查結果做適當處置。

同時，該名被指控的員工方面回應，他稱自己的帳號被盜用，已於某日晚間向警方報案表示帳號遭盜用。

目前案件進入法律程序，帳號是否遭盜用仍待警方調查。

中油公司表示，對於性騷擾或性別歧視事件採「零容忍」立場。（取自中油臉書粉專）中油公司表示，對於性騷擾或性別歧視事件採「零容忍」立場。（取自中油臉書粉專）

但網友截出他Threads上之前的回覆，根本從以前就是一個騷擾慣犯，這樣報警說被盜帳號亂留言，令人感覺可能是一種自導自演？

這種不承認錯誤、想盡辦法脫罪、甚至不知道自己錯在哪裡的心態，在網路上屢見不鮮

社群裡總有匿名者用挑釁和噪音污染公共討論。可以看到一些怪人或怪物。雖然他確實是一個完全成熟的人，真是有可能已經五、六十歲，但他的頭像往往是動物或神話人物，他像這些虛構的人物一樣咆哮，就像噪音污染之於音樂

這樣的留言文化並非偶然，而是一種心理結構。佛洛伊德稱「超我」是道德與禁忌的堡壘，能壓抑人類最原始的攻擊衝動。但在匿名網路裡，這個堡壘被拆掉，於是「巨魔」誕生——他們把破壞禁忌當成快樂

徐巧芯、黃國昌、陳之漢等等政治人物靠這種言論博取聲量，卻無須立即付代價；模仿他們的小草往往也不明白後果。

立委徐巧芯（右）、黃國昌（左）等政治人物靠不負責任言論博取聲量。（資料照）立委徐巧芯（右）、黃國昌（左）等政治人物靠不負責任言論博取聲量。（資料照）

巨魔仗著匿名，幼稚地以為自己無所不能，破壞禮儀、傾瀉仇恨，並用化身逃避罪惡感與責任。

維根斯坦說：對於不能說的話，巨魔不會保持沉默，反而大聲喊出來。但真相並非來自這些長不大的老小孩！

從李多慧被騷擾到徐巧芯造謠，我們看到的不只是幾個人的失格，而是整個社會對「亂說話不用負責」的默許。當謊言與侮辱成為娛樂，當責任感被放逐，文明的根基就會慢慢崩解。這才是台灣最深的道德危機——比任何外來威脅都更可怕。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

