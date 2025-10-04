自由開講》媒體、政客與狗仔

◎ 記者魂

「立委養狗仔」事件在藍綠對陣下又開啟各自解讀模式，民眾現下對第四權的質疑，不僅影響民主社會運行，影響媒體角色與社會功能，甚至記者職業的正當性都被削弱，一個政治人物的墮落波及整個行業的社會評價，影響之深遠令人痛心。

民眾黨主席黃國昌遭指控涉及指揮狗仔跟拍政敵。（資料照）

報禁解除後，不少年輕人包括筆者，以任職重要媒體挖掘震撼社會的重要新聞為畢生職志，即使從地方記者做起，看到自己署名的新聞刊出還是會有莫名感動，記者都有凌晨起來買報紙頭版紀念的習慣，名聲與個人品牌對記者的重要性，猶如為自己無聲加冕。

請繼續往下閱讀...

狗仔記者雖不能署名，與記者之間如武士與浪人，沒有人說浪人就不能實踐正義，甚至有時候，原本應該是武士的浪人，有時候就是不見容於金權勾結社會中的真正武士，如漫畫作品《神劍闖江湖》的主角緋村劍心，但前提是，手上這把劍是不是為了正義與公益，只要具有公共性，大報也會用專案組報導、本報記者報導、綜合報導這些落款當作保護記者的盾牌，相反的是，媒體也必須為記者的行為負責，主管的守門，內部編輯審核機制，在刊出報導前必須一再衡量與報社的價值是否相違。



媒體身為第四權的採訪特權，伴隨而來的就是社會責任，尤其在社群時代眾聲喧嘩，權威的記者可以在第一時間前往現場封鎖線內觀察，一通電話就找到部會首長跟學者，不管是分析堰塞湖形成的原因與救災事權的混亂，這種能夠從第一線現場採訪後，穿梭公部門與社會權力結構的能力，就是記者經年累月的努力累積的權威，有時候也仰賴媒體苦心經營的聲望，所累積的公眾信任，這個聲望讓記者從筆墨時代的稿紙、傳真機，到數位時代，精神傳承至今。

花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，記者深入災區現場採訪災後復原工作。（資料照）



記者的行業有理想也有墮落，筆者曾在八八風災隨搜救隊入山失聯，遇上山崩想打開電腦寫遺書，也目睹紅頂記者包山包海變成行賄案主角鋃鐺入獄，但這些都是各人造業，不是整個行業的墮落，黃立委厚顏稱讚白天黑夜兩份薪水的謝姓記者優秀，讓一起跑新聞的其他記者傻眼。

如果因為遂行個人政治目的，順理成章的認可這種角色的混淆，那會讓一群記者從此失去工作的話語權與正當性，當社會不再信任這個行業，將影響多少人的生計，絕對不是黃立委個人一時指鹿為馬、混淆概念的脫罪說詞可以搪塞過去，期待司法釐清來龍去脈，歷史會紀錄一切，還給大多數在崗位上努力實踐理想的記者一個公道。

（作者為上班族，17年媒體資歷）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法