自由開講》媒體、政客與狗仔

2025/10/04 15:00

◎ 記者魂

「立委養狗仔」事件在藍綠對陣下又開啟各自解讀模式，民眾現下對第四權的質疑，不僅影響民主社會運行，影響媒體角色與社會功能，甚至記者職業的正當性都被削弱，一個政治人物的墮落波及整個行業的社會評價，影響之深遠令人痛心。

民眾黨主席黃國昌遭指控涉及指揮狗仔跟拍政敵。（資料照）民眾黨主席黃國昌遭指控涉及指揮狗仔跟拍政敵。（資料照）

報禁解除後，不少年輕人包括筆者，以任職重要媒體挖掘震撼社會的重要新聞為畢生職志，即使從地方記者做起，看到自己署名的新聞刊出還是會有莫名感動，記者都有凌晨起來買報紙頭版紀念的習慣，名聲與個人品牌對記者的重要性，猶如為自己無聲加冕。

狗仔記者雖不能署名，與記者之間如武士與浪人，沒有人說浪人就不能實踐正義，甚至有時候，原本應該是武士的浪人，有時候就是不見容於金權勾結社會中的真正武士，如漫畫作品《神劍闖江湖》的主角緋村劍心，但前提是，手上這把劍是不是為了正義與公益，只要具有公共性，大報也會用專案組報導、本報記者報導、綜合報導這些落款當作保護記者的盾牌，相反的是，媒體也必須為記者的行為負責，主管的守門，內部編輯審核機制，在刊出報導前必須一再衡量與報社的價值是否相違

媒體身為第四權的採訪特權，伴隨而來的就是社會責任，尤其在社群時代眾聲喧嘩，權威的記者可以在第一時間前往現場封鎖線內觀察，一通電話就找到部會首長跟學者，不管是分析堰塞湖形成的原因與救災事權的混亂，這種能夠從第一線現場採訪後，穿梭公部門與社會權力結構的能力，就是記者經年累月的努力累積的權威，有時候也仰賴媒體苦心經營的聲望，所累積的公眾信任，這個聲望讓記者從筆墨時代的稿紙、傳真機，到數位時代，精神傳承至今

自由開講》媒體、政客與狗仔花蓮縣光復鄉堰塞湖溢流，記者深入災區現場採訪災後復原工作。（資料照）

記者的行業有理想也有墮落，筆者曾在八八風災隨搜救隊入山失聯，遇上山崩想打開電腦寫遺書，也目睹紅頂記者包山包海變成行賄案主角鋃鐺入獄，但這些都是各人造業，不是整個行業的墮落，黃立委厚顏稱讚白天黑夜兩份薪水的謝姓記者優秀，讓一起跑新聞的其他記者傻眼。

如果因為遂行個人政治目的，順理成章的認可這種角色的混淆，那會讓一群記者從此失去工作的話語權與正當性，當社會不再信任這個行業，將影響多少人的生計，絕對不是黃立委個人一時指鹿為馬、混淆概念的脫罪說詞可以搪塞過去，期待司法釐清來龍去脈，歷史會紀錄一切，還給大多數在崗位上努力實踐理想的記者一個公道。

（作者為上班族，17年媒體資歷）

