自由開講》瞄準量子3大領域 美英簽「科技繁榮協議」

美國總統川普與英國首相施凱爾簽署「科技繁榮協議」（Tech Prosperity Deal），宣示兩國將在人工智慧醫療、量子運算及民用核能等領域共同研發。這項協議不僅是美英深化同盟的政治宣示，更是全球新一輪科技競賽的號角。川普更以「獨一無二」形容協議，並透露簽署同時還促成多筆價值高達3500億美元的投資合作。英國首相則強調，這將使國家「更富裕、更自由」，展現美英攜手領航下一場科技革命的決心。

美國總統川普（左）與英國首相施凱爾（右）會談，於9月簽署「科技繁榮協議」。（路透檔案照）

對台灣而言，這項協議絕非遙遠的外交新聞，而是迫切需要正視的全球科技戰略新局。台灣向來以半導體聞名於世，但美英此次合作聚焦於「醫療AI」、「量子計算」與「民用核能」三大關鍵領域，意味著未來科技霸權的重心已從單純硬體製造，逐漸轉向跨領域的深度應用與基礎科學突破。若台灣仍僅以「晶圓代工」為主要優勢，恐怕難以在下一輪革命中維持相對地位。

首先，人工智慧醫療的發展對台灣是機會也是挑戰。台灣擁有健保大數據優勢，完整的醫療記錄與龐大樣本量，使AI醫療模型的發展具備天然資源。然而，數據應用與隱私保護始終存在矛盾，若缺乏完善法制，容易使醫療AI淪為「數據孤島」。因此，政府應加速推動跨院所、跨領域的資料共享機制，同時建立嚴謹的倫理規範，方能在國際醫療AI市場中占有一席之地。

為了加速醫療AI（人工智慧）落地，衛福部7月啟動「臨床AI取證驗證中心」。（資料照）



其次，量子運算是攸關國家競爭力的核心技術。美英合作意味著歐美將在量子領域加速結盟，台灣若仍缺乏長期布局，將面臨被排擠於技術鏈之外的風險。建議台灣應透過「產學合作」與「國際聯盟」雙軌並進，一方面培育本土量子科學人才，一方面積極參與美日歐的研發計畫，避免科技孤立，並藉由量子技術帶動半導體與AI應用的次世代突破。

至於民用核能，雖然在台灣長期受到能源政策與民意爭議，但不可否認的是，在淨零碳排與能源安全的壓力下，核能重新成為國際焦點。美英將民用核能納入科技繁榮協議，正凸顯其戰略價值。台灣若要在再生能源與穩定供電間找到平衡，就不能迴避核能議題，至少應保持研發能量，以免在國際能源技術鏈條上徹底缺席。

美英「科技繁榮協議」是全球科技版圖重整的重要信號，台灣不僅要鞏固半導體優勢，更需前瞻布局AI醫療、量子運算與能源科技。唯有主動擘劃，跨部會整合，並深化國際合作，台灣才能在新一場科技革命中，不只是供應鏈的「零件角色」，而是具備創新引領力的關鍵玩家。

（作者為台北市民）

