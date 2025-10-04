名家分享～張育萌》藍委︰堰塞湖溢流是中央沒派工人拿鋤頭去挖！

鄭天財說，他早就跟空軍說，用直升機載挖土機去把堰塞湖的土石挖掉，「讓水可以每天流、每天流」，就不會囤積在山上。

◎ 張育萌

鄭天財腦袋還好嗎？——竟然至今還在對災民說，堰塞湖會溢流是因為中央沒派工人拿鋤頭去挖！

Fata’an部落受災後快兩週，部落幾乎靠自救，縣府救災、安置的資訊都不知道在哪裡。

藍委鄭天財說，可以用直升機載工人，去堰塞湖用鋤頭挖。（取自貼文，翻攝民視直播）

① 縣府規劃中繼宅、遷村安置的方案，也沒有諮詢族人，族人還需要看電視新聞，才知道自己的安置計畫。族人根本不知道誰要被安置？縣府的清冊在哪？

今天（10/3）晚上 8 點，徐榛蔚終於願意聽族人的邀請，來光復國小中庭廣場——結果，這場花蓮縣長與Fata’an部落的約定，被鄭天財和徐榛蔚搞得根本是場災難。

② 徐榛蔚遲到 16 分鐘。

花蓮縣長徐榛蔚來光復國小中庭廣場，與Fata’an部落對話。（記者劉人瑋攝）

鄭天財幫忙撐場拖時間，結果鄭天財拿到麥克風，就開始鬼扯說他早就想到辦法，可以讓堰塞湖不會溢流潰壩。

鄭天財說，他早就跟空軍說，用直升機載挖土機去把堰塞湖的土石挖掉，「讓水可以每天流、每天流」，就不會囤積在山上。

請問到、底、怎、麼、挖？才可以讓 9,100萬噸、6,000 個奧運泳池的水「慢慢流」？

鄭天財後來又改口說，可以用直升機載工人，去堰塞湖用鋤頭挖，「就是要用鋤頭挖，挖挖挖，讓水每天流⋯⋯」

台下災民直接不忍了，嗆說「我們不要聽政見發表！你不要政見發表！」

鄭天財愣了一下，還說「這不是政見發表，很重要！」「你們先聽一下！」

台下直接用掌聲蓋過鄭天財的聲音。

怎麼會有這麼不要臉的民意代表？

跑到災民的家園，鬼扯工人拿鋤頭去挖這種天方夜譚。你以為災民時間很多嗎？家都被沖走了，坐在這邊聽你講睡前故事？

不救災，就請滾回立法院。有你反智立委，真的是國之不幸。

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

