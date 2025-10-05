自由電子報
評論 > 投書

自由開講》選錯人真的會出人命！

2025/10/05 15:00

◎ 吳芥之

花蓮光復鄉發生的堰塞湖溢流災難，奪去了十多條寶貴生命，隨著真相逐一揭露，此一悲劇的焦點已從單純的天災轉向了人禍。立法委員王定宇在第一時間受訪時便表示，這場災難的真相，遠比我們想像的更加令人痛心：它是一次可以完全避免、卻因地方政府的怠忽職守而發生的慘痛失誤。

行政院長卓榮泰（左）視察馬太鞍溪橋災損及搶災情形。隨後趕到的國民黨立委傅崐萁（中）要求卓揆說明堰塞湖的管理單位應該是中央，且此次都是地方在救災等。（中央社檔案照）行政院長卓榮泰（左）視察馬太鞍溪橋災損及搶災情形。隨後趕到的國民黨立委傅崐萁（中）要求卓揆說明堰塞湖的管理單位應該是中央，且此次都是地方在救災等。（中央社檔案照）

王定宇直指災難的關鍵在於地方政府未能執行中央的多次撤離指示。馬太鞍堰塞湖的潛在風險並非突如其來的黑天鵝事件：

其一、堰塞湖在7月已被發現，並啟動長期監控。

其二、9月初，東華大學等專家已發布溢流風險和建議撤離區域。

其三、從 9月21日起，中央部會（如農業部、消防署）連續發出超過九次以上的撤離要求與警告。

面對如此高頻率、高密度的預警，地方政府的行動卻陷入了集體麻痺。事實證明，當洪水來襲時，許多災民根本沒有收到撤離通知。罹難者家屬說：「為什麼沒有人通知我們要跑？」道出了基層行政體系在緊急狀況下的全面失靈。如果連中央9次以上的命令都無法落實，那麼地方行政體系的螺絲顯然已經鬆動到無法運作的程度。因此，這場災難的真相，就是縣府決策者的缺席與執行者的失能所共同釀成的悲劇。

怠忽職守的結構性問題，在災難降臨時暴露無遺。王定宇指出，在颱風來臨前，主責的縣長人在國外。本應指揮撤離的在地系統陷入真空，導致中央的撤離命令成了一紙空文。

更令人憤怒的是，災後救援還未啟動，王定宇批評「在地的王者急著推卸責任」，試圖將焦點轉移，「沒做事的人去罵做事的人」。這種低級操作，不僅無助於解決問題，更是對逝者的二次傷害。當務之急，是要正視並修補行政體系中那致命的「破洞」—確保下一次預警發布時，地方政府能夠立即且有效地執行。

在人命損失的嚴肅課題面前，政治人物的失序更令人惱怒。去年底，傅崐萁力推《財政收支劃分法》修正案，聲稱一年可為花蓮增加150億元的預算。見諸這次災害的作為與反應，這種對「天價預算」的追求，與對「基本人命安全」的輕忽形成極大的反差。如果連最基本的防災SOP都無法執行，再多的預算，也只是更加凸顯行政無能、防災失靈的現實。

再者，徐縣長在殯儀館與罹難者家屬發生口角，隨後又迅速開立募款帳號，難道傅氏王朝在意的只有「錢」事嗎？

花蓮縣長徐榛蔚在殯儀館與罹難者家屬發生口角，隨後又迅速開立募款帳號。（資料照）花蓮縣長徐榛蔚在殯儀館與罹難者家屬發生口角，隨後又迅速開立募款帳號。（資料照）

王定宇的論述清楚表明：責任在於地方政府未能執行撤離。我們需要的不僅是道歉，而是對怠忽職守者進行明確的究責，並對地方防災撤離系統進行根本性的改革。只有將焦點拉回到最核心的「行政執行力與人命保障」上，才能真正告慰亡靈，防止悲劇再次重演。

台灣各級選舉與「選賢與能」的距離已經愈來愈遠了，但我們卻萬萬沒想到，選錯人真的會出人命的！

（作者是資深媒體人、大學助理教授）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

