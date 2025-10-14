自由電子報
自由開講》打造亞洲資產管理中心 台灣金融產業鏈的戰略升級

2025/10/14 13:30

◎陳擷安

台灣期貨交易所日前舉辦「第11屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，不僅是表揚優秀業者的舞台，更是金融政策新方向的重要宣示。金管會主委彭金隆在會中強調，台灣正在積極推動「亞洲資產管理中心」政策，期望透過整合金融商品與服務的多元資源，讓台灣金融業在國際市場中建立更強的競爭力。此一政策不單是單點突破，而是整體產業鏈的升級戰略，背後蘊含了對台灣金融定位的深層思考：如何在資金流動快速、投資型態日益複雜的國際局勢中，找到屬於台灣的利基，並將其轉化為可持續的成長動能。

台灣推動「亞洲資產管理中心」政策，透過整合金融商品與服務的多元資源，讓台灣金融業在國際市場中建立更強的競爭力。（歐新社檔案照）台灣推動「亞洲資產管理中心」政策，透過整合金融商品與服務的多元資源，讓台灣金融業在國際市場中建立更強的競爭力。（歐新社檔案照）

值得注意的是，期交所董事長吳自心提出的措施，進一步凸顯了政策落地的可行路徑。期交所近期公告，將透過獎勵制度鼓勵高資產財富管理銀行靈活運用期貨與選擇權進行避險，並推動發行新台幣計價的結構型商品。這樣的設計，一方面可豐富財富管理商品線，強化台灣金融市場的深度與廣度；另一方面，也能吸引更多境內外資金進駐，進而壯大台灣的財富管理業務規模。這種以市場實務為導向的措施，對於鞏固金融業者信心、提升整體金融市場能見度，具有不可忽視的推動力。

此外，彭金隆提到的一系列創新措施，顯示台灣在金融商品制度上的靈活調整能力。包括推出「週五到期選擇權」、持續擴大夜盤商品交易範圍，這些都是貼近國際市場需求的調整，能讓境外投資人更容易參與台灣市場，提升交易流動性。更具戰略意義的是，7月1日實施的新台幣利率交換（IRS）集中結算制度，為金融機構大幅降低了交易對手風險，並同時提升了店頭衍生商品市場的風險控管效率。這不僅展現出台灣金融基礎建設的進步，也說明政策當局正試圖打造一個安全又高效的交易環境，以利長期資金的聚攏與運作。

新台幣利率交換（IRS）集中結算制度，金融機構大幅降低了交易對手風險。（彭博檔案照）新台幣利率交換（IRS）集中結算制度，金融機構大幅降低了交易對手風險。（彭博檔案照）

整體而言，「亞洲資產管理中心」的願景，並不是單純的口號，而是結合監理政策、交易制度創新以及商品多樣化的綜合工程。它的推動成效將直接決定台灣能否在亞太金融版圖上占有一席之地。隨著國際資本移動速度加快，台灣若能透過制度創新、資源整合與市場深化，建立起信任與效率兼具的金融環境，不僅能夠成為資產管理的新興重鎮，更能讓金融產業鏈帶動整體經濟動能，為台灣下一階段的成長奠下基礎。這是一場政策、制度與市場協同的戰役，台灣已經正式啟動，而未來的成果，將攸關金融業能否完成「由區域走向國際」的關鍵轉型。

（作者為科技集團法務）

