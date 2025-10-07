自由電子報
自由開講》當洪水撕開地景：花蓮災難下的發展道路之問

2025/10/07 08:00

◎ 張厚光

洪水退去，花蓮馬太鞍溪畔的傷痕才真正顯露。六千萬噸水量在半小時內傾瀉，沖毀的不只是橋梁房舍，更撕開了我們長久以來對待土地的方式。

六千萬噸水量在半小時內傾瀉，沖毀馬太鞍溪橋，撕開了我們長久以來對待土地的方式。（資料照）六千萬噸水量在半小時內傾瀉，沖毀馬太鞍溪橋，撕開了我們長久以來對待土地的方式。（資料照）

發展的代價

「從來沒想過水會這樣來。」一位部落長老望著被掏空的路基喃喃自語。他的祖輩曾告誡：河岸是活的，要留呼吸的空間。但這些年，我們用水泥綑綁河道，將住宅區推向水岸，以為技術能征服自然。

這場災難看似偶然，實則是發展模式積累的必然。當觀光建設不斷向河岸搶地，當工程思維淩駕生態智慧，災難早已被寫入地景。

土地正義的質問

最深的衝擊總落在最脆弱的人身上。原民部落、偏鄉社區，這些在發展過程中被邊緣化的群體，卻首當其衝承受極端氣候的後果。他們的土地記憶被忽視，他們的生態智慧被現代工程掩蓋。

「我們知道哪裡會淹水，但沒有人問過我們。」一位部落青年說出關鍵。發展的決策過程缺少在地參與，導致我們失去預防災難的珍貴知識。

韌性重建之路

與其急著恢復原狀，此刻更需要思考：如何與土地和解？

首先，傾聽在地智慧。部落世代累積的避災知識，應成為重建規劃的核心。讓最瞭解這塊土地的人參與決策。

其次，給河流空間。借鏡國際「還地於河」經驗，建立洪氾緩衝區，讓水有路可走。

最後，重新定義發展。真正的進步不是征服自然，而是找到與萬物共存的平衡。

我們應該借鏡國際「還地於河」經驗，建立洪氾緩衝區，讓水有路可走。（資料照）我們應該借鏡國際「還地於河」經驗，建立洪氾緩衝區，讓水有路可走。（資料照）

災難總會過去，但留下的質問不該被遺忘。當極端氣候成為常態，我們需要的不只是更堅固的工程，更是與土地和解的勇氣。

這條發展道路的轉型之路，需要從承認自己的渺小開始，在自然面前，我們永遠是學生。

（作者為漢翔航空製造）

