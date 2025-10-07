自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

李忠憲的思考》被利用過的那一刻 我看清了黃國昌

全台灣在一個月的時間，看到黃國昌先倨後恭這樣巨大反差態度的人，除我之外，恐怕沒有第二個。而且他完全沒有任何不好意思或不舒服的感覺，我想每個人對他都是棋子、工具，只分對他有用或沒有用。
李忠憲的思考

李忠憲的思考

2025/10/07 10:30

◎ 李忠憲

昨天（1002）接受電視訪問，有關我去幫黃國昌上課講台積電的重要性，最後播出的只有我被羞辱的片段，卻忽略了更重要的事：我在那個時刻看清楚了台灣所謂新政治的本質——尤其是黃國昌的真面目。

只要對黃國昌有用，會送到電梯門口，彎腰鞠躬說再見。但是黃國昌先倨後恭巨大反差態度的人很少。（資料照）只要對黃國昌有用，會送到電梯門口，彎腰鞠躬說再見。但是黃國昌先倨後恭巨大反差態度的人很少。（資料照）

最近幾年幾次因為對黃國昌的評論被他打成是綠營側翼，真的也是很好笑，當初反紫光的時空背景，不可能找國民黨的立委，因為他們的利益就是要讓紫光來併吞台灣的半導體，而民進黨的立委處在一種執政黨尷尬的地位，國、民兩黨立委根本不可能跟我們出來開反紫光記者會，跟反數位身分證時有類似的背景。

雖然那一天講台積電的情形是他躺在椅子上閉著眼睛說: 繼續講我有在聽，這樣羞辱我，但之後因為我們反對「國家資通安全科技中心設置條例」，我跟黃國昌講這個條例是民進黨和國民黨、柯建銘跟徐爵民通過的，這樣剛好可以突顯時代力量的角色。

2016年5月25日，中華民國立法院通過了「國家資通安全科技中心設置條例」的廢止案，該法規於2016年4月1日成立資安中心後，但因組織架構和權責劃分問題，遭到時代力量黨團提案廢止，並於短短不到半年就失效。

那陣子我對他很有用，會叫我忠憲兄，送我到電梯門口，彎腰鞠躬說再見。

全台灣在一個月的時間，看到黃國昌先倨後恭這樣巨大反差態度的人，除我之外，恐怕沒有第二個。

而且他完全沒有任何不好意思或不舒服的感覺，我想每個人對他都是棋子、工具，只分對他有用或沒有用。

和林宗男教授一起協助時代力量提出資安管理法的版本，從台北回在台南的高鐵上，想說政治真的這麼可怕？

李忠憲幫黃國昌上課講台積電的重要性，卻感覺被羞辱。（資料照）李忠憲幫黃國昌上課講台積電的重要性，卻感覺被羞辱。（資料照）

應該是黃國昌這個人非常特別，有些人或許還抱著一絲天真，以為黃國昌這樣的人在一次次爭議後，終究會被教訓、會懂得收斂。但我可以很確定地說：這類型的人不會因挫敗而自省，他們只會越來越熟練地操弄，越來越瘋狂地尋找更殘忍、更羞恥的手段去侵害對手與社會。

那些仍選擇與他親近卻不提出任何批判的社會賢達，更該自問：你們是在守護公共價值，還是在替一個習於越界、以混亂侵蝕台灣的力量護航？

政治場域最可怕的，不是被敵人攻擊，而是發現「合作」只是被當成棋子的過程。那一天我看清楚，黃國昌並不會因一次次爭議而學會謙卑，也不會因挫敗而反省；他只會更純熟地操弄，更精準地尋找新的羞辱手段。

當社會誤以為羞辱能讓這種人收斂，實際上只是逼他們進化出更陰暗、更有效率的破壞方式。

真正危險的，不只是這樣的人本身，更是那些明知其為何物，卻仍選擇靠近、沉默甚至護航的所謂「社會賢達」。

在價值被交換、原則被稀釋的同時，我們或許都該問自己：我們到底是在守護公共利益，還是在為混亂的力量鋪路？或者這種關係隱藏什麼更深層的秘密？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書