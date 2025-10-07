李忠憲的思考》被利用過的那一刻 我看清了黃國昌

全台灣在一個月的時間，看到黃國昌先倨後恭這樣巨大反差態度的人，除我之外，恐怕沒有第二個。而且他完全沒有任何不好意思或不舒服的感覺，我想每個人對他都是棋子、工具，只分對他有用或沒有用。

◎ 李忠憲

昨天（1002）接受電視訪問，有關我去幫黃國昌上課講台積電的重要性，最後播出的只有我被羞辱的片段，卻忽略了更重要的事：我在那個時刻看清楚了台灣所謂新政治的本質——尤其是黃國昌的真面目。

只要對黃國昌有用，會送到電梯門口，彎腰鞠躬說再見。但是黃國昌先倨後恭巨大反差態度的人很少。（資料照）

最近幾年幾次因為對黃國昌的評論被他打成是綠營側翼，真的也是很好笑，當初反紫光的時空背景，不可能找國民黨的立委，因為他們的利益就是要讓紫光來併吞台灣的半導體，而民進黨的立委處在一種執政黨尷尬的地位，國、民兩黨立委根本不可能跟我們出來開反紫光記者會，跟反數位身分證時有類似的背景。

請繼續往下閱讀...

雖然那一天講台積電的情形是他躺在椅子上閉著眼睛說: 繼續講我有在聽，這樣羞辱我，但之後因為我們反對「國家資通安全科技中心設置條例」，我跟黃國昌講這個條例是民進黨和國民黨、柯建銘跟徐爵民通過的，這樣剛好可以突顯時代力量的角色。

2016年5月25日，中華民國立法院通過了「國家資通安全科技中心設置條例」的廢止案，該法規於2016年4月1日成立資安中心後，但因組織架構和權責劃分問題，遭到時代力量黨團提案廢止，並於短短不到半年就失效。

那陣子我對他很有用，會叫我忠憲兄，送我到電梯門口，彎腰鞠躬說再見。

全台灣在一個月的時間，看到黃國昌先倨後恭這樣巨大反差態度的人，除我之外，恐怕沒有第二個。

而且他完全沒有任何不好意思或不舒服的感覺，我想每個人對他都是棋子、工具，只分對他有用或沒有用。

和林宗男教授一起協助時代力量提出資安管理法的版本，從台北回在台南的高鐵上，想說政治真的這麼可怕？

李忠憲幫黃國昌上課講台積電的重要性，卻感覺被羞辱。（資料照）

應該是黃國昌這個人非常特別，有些人或許還抱著一絲天真，以為黃國昌這樣的人在一次次爭議後，終究會被教訓、會懂得收斂。但我可以很確定地說：這類型的人不會因挫敗而自省，他們只會越來越熟練地操弄，越來越瘋狂地尋找更殘忍、更羞恥的手段去侵害對手與社會。

那些仍選擇與他親近卻不提出任何批判的社會賢達，更該自問：你們是在守護公共價值，還是在替一個習於越界、以混亂侵蝕台灣的力量護航？

政治場域最可怕的，不是被敵人攻擊，而是發現「合作」只是被當成棋子的過程。那一天我看清楚，黃國昌並不會因一次次爭議而學會謙卑，也不會因挫敗而反省；他只會更純熟地操弄，更精準地尋找新的羞辱手段。

當社會誤以為羞辱能讓這種人收斂，實際上只是逼他們進化出更陰暗、更有效率的破壞方式。

真正危險的，不只是這樣的人本身，更是那些明知其為何物，卻仍選擇靠近、沉默甚至護航的所謂「社會賢達」。

在價值被交換、原則被稀釋的同時，我們或許都該問自己：我們到底是在守護公共利益，還是在為混亂的力量鋪路？或者這種關係隱藏什麼更深層的秘密？

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法