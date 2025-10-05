自由開講》花蓮災後，誰在吃便當，誰在吃人血饅頭？

◎郭索

花蓮災後，無數鏟子英雄、部落自救會與志願者披星戴月、揮汗救援，在泥濘中搬沙包、發便當、挖排水，與時間賽跑、與無能對抗。然而，在這樣一個全台動員、同心協力的時刻，國民黨部分市議員卻選擇高坐螢幕之前，用冷言冷語踐踏他人的汗水。

第五作戰區官兵克難地蹲坐食用便當。（軍方提供）

鐘沛君一句「有誰因為沒吃便當餓死嗎？」不只冷血，更是一種高高在上的傲慢。當你質疑便當發放是否必要時，可曾想過有多少志工一整天泡在泥水中無暇覓食？當你調侃「鍋子超人」散漫無紀律時，又可曾親臨現場看見那些不眠不休、用生命守護家園的人？他們沒有穿軍裝，但他們的行動才是真正的國防。

柳采葳更進一步將災民自救歸功於「民進黨無能」，好像只有在中央政府不作為的情況下，人民才會挺身而出。這種偷換概念，將民間自救曲解為政黨抗爭，只為搏取版面與掌聲，對災區無益，對民主無恥。

這些說法，不只是對志工與災民的羞辱，更是對台灣公民社會力量的否定。他們沒來送一碗飯，卻先送來嘲諷；沒拿一支鏟子，卻拿話語攻擊民心。若有任何人該為這場災後政治鬧劇道歉，那不是默默付出的人民，而是這些拿著人民選票卻視災難為話題的冷血政客。

真正的問題從來不是便當有沒有酸，而是政客的心早就壞了。他們的演出不值一看，但我們的災民不該成為背景，他們的血汗與淚水不該被當成提詞機上最後一行台詞。

台北市議員鍾沛君稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」不只冷血，更是一種高高在上的傲慢。

我們要問的不是「有沒有人餓死」，而是「誰把人當成政治工具」。災難考驗人心，而這場災後，更讓我們看清誰把權力當武器，誰把同胞當同伴。

（作者為自由業）

