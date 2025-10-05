自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》花蓮災後，誰在吃便當，誰在吃人血饅頭？

2025/10/05 09:30

◎郭索

花蓮災後，無數鏟子英雄、部落自救會與志願者披星戴月、揮汗救援，在泥濘中搬沙包、發便當、挖排水，與時間賽跑、與無能對抗。然而，在這樣一個全台動員、同心協力的時刻，國民黨部分市議員卻選擇高坐螢幕之前，用冷言冷語踐踏他人的汗水。

第五作戰區官兵克難地蹲坐食用便當。（軍方提供）第五作戰區官兵克難地蹲坐食用便當。（軍方提供）

鐘沛君一句「有誰因為沒吃便當餓死嗎？」不只冷血，更是一種高高在上的傲慢。當你質疑便當發放是否必要時，可曾想過有多少志工一整天泡在泥水中無暇覓食？當你調侃「鍋子超人」散漫無紀律時，又可曾親臨現場看見那些不眠不休、用生命守護家園的人？他們沒有穿軍裝，但他們的行動才是真正的國防。

柳采葳更進一步將災民自救歸功於「民進黨無能」，好像只有在中央政府不作為的情況下，人民才會挺身而出。這種偷換概念，將民間自救曲解為政黨抗爭，只為搏取版面與掌聲，對災區無益，對民主無恥。

這些說法，不只是對志工與災民的羞辱，更是對台灣公民社會力量的否定。他們沒來送一碗飯，卻先送來嘲諷；沒拿一支鏟子，卻拿話語攻擊民心。若有任何人該為這場災後政治鬧劇道歉，那不是默默付出的人民，而是這些拿著人民選票卻視災難為話題的冷血政客。

真正的問題從來不是便當有沒有酸，而是政客的心早就壞了。他們的演出不值一看，但我們的災民不該成為背景，他們的血汗與淚水不該被當成提詞機上最後一行台詞。

台北市議員鍾沛君稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」不只冷血，更是一種高高在上的傲慢。（資料照）台北市議員鍾沛君稱「災民和志工有哪個是因為沒吃便當餓死嗎？」不只冷血，更是一種高高在上的傲慢。（資料照）

我們要問的不是「有沒有人餓死」，而是「誰把人當成政治工具」。災難考驗人心，而這場災後，更讓我們看清誰把權力當武器，誰把同胞當同伴。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書