自由開講》鏟子超人群像：台灣民主最美的風景

2025/10/04 09:00

◎張厚光

清晨五點，天還未亮，花蓮縣光復鄉的民宅前已響起引擎轟鳴。馬太鞍溪堰塞湖溢流導致洪災，重創花蓮光復鄉，除了國軍和救難隊，大批來自台灣各地的「鏟子超人」也湧入當地協助救災。戴著工程帽的指揮者聲音早已沙啞，卻依然精準地調度現場；不遠處，一位部落媽媽正從貨車上搬下一鍋熱騰騰的野菜湯，米飯的蒸汽在晨光中凝成白霧。這是馬太鞍堰塞湖溢流，多處淹水釀嚴重傷亡後的第四天，台灣東部的一角，正上演著無數這樣的故事，一位放下台北工程師工作、連夜趕回家的青年，組織起專業的救援評估；一位當地建材行老闆二話不說調來三台小山貓；那位部落媽媽說：「我不能挖土，但能讓大家吃飽。」他們素昧平生，卻在災難中成為彼此的手腳。這些面孔，在斷電的夜晚點起燭光，在災難後緊握彼此的手，他們的故事，正是千千萬萬台灣人的縮影，「自己的家園自己救」，不是口號，而是寫在土地上的實踐。

鏟子超人挺進花蓮災區。（資料照）鏟子超人挺進花蓮災區。（資料照）

民主對台灣人來說，從來不只是4年一次的選票，更是相信「我們可以一起解決問題」的日常實踐。當災難來臨，沒有人等待上級指令，沒有人袖手旁觀，因為我們深知，這片土地是我們共同的家。這種自發的公民力量，與「凡事等待上面指示」的威權思維形成鮮明對比：一邊是等待救贖的順民，一邊是挽起袖子的公民。台灣歷經九二一地震、莫拉克風災，到一次次大小災難，我們學會了最寶貴的一課：真正的韌性不在於鋼筋水泥，而在於人與人之間那張看不見的安全網。這不是課本能教的知識，而是從瓦礫中長出的智慧，當每個人都願意為他人多走一里路，整個社會就形成了最堅實的「社會防災力」。

但是總有勢力試圖分化我們，告訴台灣人彼此是多麼不同。但當鏟子握在手中，當熱食遞到救災人員手裡，所有的標籤都失去了意義。我們用行動證明：在需要幫助的時刻，沒有人是孤島。這種從土地長出來的合作，比任何口號都更有力，它讓我們看清什麼是真實的生活，什麼是人為的對立。每一次的攜手合作，都是對那些想要分化我們的力量最有力的回應。

一鍋熱騰騰的菜，溫暖志工的心。（資料照）一鍋熱騰騰的菜，溫暖志工的心。（資料照）

此刻，在災區的星光下，又一輛滿載物資的民間卡車抵達。車燈劃過黑暗，像一道希望的隱喻——當千萬個普通人選擇成為彼此的光，這片土地就永遠不會失去黎明。

（作者為漢翔航空製造員工）

