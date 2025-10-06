自由開講》中共改革靠「紅二代」？別鬧了

◎衛重華

近來中共內網一篇名叫《為什麼只有紅二代才能保江山？》再度挑起關於權力與血統的討論。該文作者在痛斥軍中貪腐後，試圖將希望寄託在「紅二代」身上，認為只有這批出身於紅色家庭的將領，才可能不畏強權、保衛江山。然而這種說法看似激情，實則幼稚，甚至危險。它並非真正反腐，反而是血統論的再包裝，是帝王世襲觀念的現代翻版。

將反腐希望寄託在紅二代的「自覺」邏輯，這不僅荒謬，更是對人民權利的剝奪。（歐新社檔案照）

歷史告訴我們，腐敗與出身並無必然關聯。從1980年代「官倒」開始，紅二代便在市場化的縫隙裡大撈其利。康華公司、李尚福、尤海濤、王建平、姬勝德、李紀周、慕綏新、蔡小洪等案例清楚顯示，根正苗紅並未使他們免於墮落，反而因權力與特權的便利，更快捲入利益網絡。當監督失靈、制度空轉，任何血統的優勢都會變質成腐敗的捷徑。紅二代不是免疫體，紅三代更不是清廉的護符。

更值得警惕的是，這種「紅二代保江山」的邏輯，恰好延續了中共自文革以來的血統神話。從「老子英雄兒好漢」到「紅色傳人守江山」，這套說辭與帝王時代的「天命傳承」如出一轍。皇帝靠宗法禮教，中共靠黨國話術，核心皆在於權力世襲與合法性綁架。這就是所謂的「換湯不換藥」：披著紅色外衣的，仍是帝王思想。

真正能守住清廉的不是血脈，而是制度。當司法獨立、媒體自由、人民能監督時，腐敗才可能被抑制。若沒有這些機制，血統再紅也會褪色，特權再強也會腐爛。將反腐希望寄託在紅二代的「自覺」，無異於把國家命運綁在特權家族的私心之上，這不僅荒謬，更是對人民權利的剝奪。

只有出身於紅色家庭，才可能不畏強權、保衛江山。這種說法是血統論的再包裝，是帝王世襲觀念的現代翻版。圖為中國國家主席習近平。（歐新社檔案照）

我們必須指出，「血統論」從來不會帶來公平與正義，只會複製腐敗與墮落。歷史的規律昭示：真正的清廉來自公開透明的制度設計，來自權力制衡，而非任何家族血脈的傳承。中共的紅色血統神話，本質不過是帝王論的現代版，最終難逃失敗的結局。

（作者為軍人）

