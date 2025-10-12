自由開講》中共維權下的自由：連經過北京都成了奢望

◎ 衛重華

近日，一則簡訊引發網路熱議：有車主駕駛新能源汽車經過北京市房山區五環路一帶，被交通監控拍下「駕駛機動車違反禁行標誌指示」的行為，要求30日內處理，否則將受罰。這位車主無奈抱怨：「走高速經過北京也不行嗎？石家莊到承德，全程高速路途經北京，竟然也被罰。」這並非孤例，而是北京長期以來設下各種「外地車禁令」的真實縮影。

中國有一位車主駕車經過北京，被交通監控拍下「駕駛機動車違反禁行標誌指示」的行為，要求30日內處理。（歐新社檔案照）

表面上，北京官方以「交通壅塞管理」與「減少污染」為由，設置外地車限行與禁行措施；實際上，這種政策已經變質為對異地公民的排斥。中國號稱「大一統國家」，卻在首都周邊築起一層層「隱形邊界」。外地人不但要有進京證，還要遵守苛刻的時段、路段禁令，一不小心就會落入罰單陷阱。這樣的制度安排，把北京當作獨立於全國之外的「特權區」，等同在內地製造「國中國」。

這也揭露了中共治下的虛偽自由。中國人不僅出國要辦簽證，現在連進北京都形同要「通關」。一條高速公路的過境行程，本該是理所當然的公民權利，卻因政治權力的恐懼與維穩的邏輯，被硬生生切割。所謂「人民當家作主」，到頭來只是口號；而北京這種禁行措施，實際上正是中共權力高度不安的縮影。

當首都必須依靠禁令和監控才能維持表面的穩定，就證明政權與人民之間早已沒有互信。這樣的限制不會解決問題，只會進一步加深社會的割裂感與不滿。當權者或許以為可以用標誌、攝影機和APP管理一切，但卻忘了，自由一旦被壓縮，就會轉化為怨氣，最終將反噬政權本身。

北京當局用標誌、攝影機和APP管理一切，卻忘了自由一旦被壓縮，就會轉化為怨氣。（美聯社檔案照）

真正的自由，不應該是經過北京還要提心吊膽，更不該讓國民在自己國家內部也要像跨國一樣接受「限制與審查」。中共號稱維護人民權利，但實際上是把人民困在層層圍牆裡。這種「維權下的自由」，說穿了就是自由的剝奪。

（作者為軍人）

