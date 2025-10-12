自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共維權下的自由：連經過北京都成了奢望

2025/10/12 20:00

◎ 衛重華

近日，一則簡訊引發網路熱議：有車主駕駛新能源汽車經過北京市房山區五環路一帶，被交通監控拍下「駕駛機動車違反禁行標誌指示」的行為，要求30日內處理，否則將受罰。這位車主無奈抱怨：「走高速經過北京也不行嗎？石家莊到承德，全程高速路途經北京，竟然也被罰。」這並非孤例，而是北京長期以來設下各種「外地車禁令」的真實縮影。

中國有一位車主駕車經過北京，被交通監控拍下「駕駛機動車違反禁行標誌指示」的行為，要求30日內處理。（歐新社檔案照）中國有一位車主駕車經過北京，被交通監控拍下「駕駛機動車違反禁行標誌指示」的行為，要求30日內處理。（歐新社檔案照）

表面上，北京官方以「交通壅塞管理」與「減少污染」為由，設置外地車限行與禁行措施；實際上，這種政策已經變質為對異地公民的排斥。中國號稱「大一統國家」，卻在首都周邊築起一層層「隱形邊界」。外地人不但要有進京證，還要遵守苛刻的時段、路段禁令，一不小心就會落入罰單陷阱。這樣的制度安排，把北京當作獨立於全國之外的「特權區」，等同在內地製造「國中國」。

這也揭露了中共治下的虛偽自由。中國人不僅出國要辦簽證，現在連進北京都形同要「通關」。一條高速公路的過境行程，本該是理所當然的公民權利，卻因政治權力的恐懼與維穩的邏輯，被硬生生切割。所謂「人民當家作主」，到頭來只是口號；而北京這種禁行措施，實際上正是中共權力高度不安的縮影。

當首都必須依靠禁令和監控才能維持表面的穩定，就證明政權與人民之間早已沒有互信。這樣的限制不會解決問題，只會進一步加深社會的割裂感與不滿。當權者或許以為可以用標誌、攝影機和APP管理一切，但卻忘了，自由一旦被壓縮，就會轉化為怨氣，最終將反噬政權本身。

北京當局用標誌、攝影機和APP管理一切，卻忘了自由一旦被壓縮，就會轉化為怨氣。（美聯社檔案照）北京當局用標誌、攝影機和APP管理一切，卻忘了自由一旦被壓縮，就會轉化為怨氣。（美聯社檔案照）

真正的自由，不應該是經過北京還要提心吊膽，更不該讓國民在自己國家內部也要像跨國一樣接受「限制與審查」。中共號稱維護人民權利，但實際上是把人民困在層層圍牆裡。這種「維權下的自由」，說穿了就是自由的剝奪。

（作者為軍人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書