自由開講》一腳之間消失？ 「博愛座」的世代對立與暴力邏輯

◎ 陳建璋

最近有一段關於北捷的影片瘋傳，影片內容大抵是73歲老婦揮購物袋拍打年輕乘客腿部，年輕乘客起身反踹，老婦因此跌落。

事件在網路上已有很多論述，大抵是引發兩派不同的意見內容聲浪，一方是支持年輕人「正義行動」，而另一方是同情老婦「意外受傷」。

老婦搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（本報合成，擷取自Threads）

這件熱搜事件，就作者論述，其實表面上是座位衝突，實際上折射出法律、心理、社會、世代價值及制度落差的相關社會議題。

博愛座立意與日常生活應用先就博愛座（現稱優先席）的設立初衷來論，其實是為老人、孕婦、身心障礙者及行動不便者提供穩定、安全的乘車空間。

但本案中最令人費解的是：老婦明明車廂內有多個空位可坐，卻仍堅持要求別人讓座博愛座。

這不僅違背博愛座設計初衷，也直接挑戰「公共文明」，意指社會成員在公共生活中所展現的文明素養與行為規範，它反映了整個社會的文化水平與倫理意識。

簡單來說，就是我們在公共空間如何尊重他人、遵守規則、維護公共利益的底線。

就其他生活應用案例來看，例如在高峰時段，老年乘客站立，若沒有博愛座支撐，跌倒風險會比年輕人高出3倍（交通部統計，2023）。

老年乘客站立，若沒有博愛座支撐，跌倒風險會比年輕人高出3倍。（資料照）



但若車廂有空位，仍硬要別人讓座博愛座，則屬社會規範與自我優先權的錯置。

也就是當個人自我優先的行為超越或忽略社會規範時，就形成了錯置。

換言之，原本應該優先考慮社會規範，但個人利益被放在首位，導致社會秩序受影響，會容易引發不必要的衝突。

若是一位行動不便者被迫長時間站立，血壓或心臟會顯著增加負荷，但老婦在此情境下並非行動不便者，她的行為更多呈現霸座心理而非需求，可以說是「這件事與我無關」或「小我行為沒影響大局」的心態一定要別人讓坐，導致容易讓個人優先於社會規範。。

而就社會學研究上，公共空間的優先座象徵文明與同理心，能提高乘客互助率30%至40%（Putnam, 2000）。

至於在心理學研究上，保障弱勢乘客的物理安全與心理安全，則可降低衝突和焦慮水平（Deci & Ryan, 2000）。

另外在行為科學指出，當資源明明充足（空座存在），卻強行要求他人讓坐，容易引發公平感缺失與群體對抗（Fehr & Schmidt, 1999）。

因此下述為拙見之討論，首先博愛座的真正考驗，不是老婦是否可以坐，而是當明明有空座卻仍要求他人讓座時，公共文明的底線被踩在腳下。

博愛座爭議不斷，已改名為優先席，座位讓給有實際需求者，以免空在哪裡。（資料照）

這是一種自我優先心理的社會病徵，如果不加以教育與規範，制度再好也無法維護秩序。

其次就法律與制度視角而言，老婦的行為可能構成傷害未遂；男子踹擊可能已超出正當防衛範圍（刑法第23條）。

再就犯罪學研究指出，公共空間衝突常因制度無效或執法缺位而升級（Felson, 1998），但臺灣很明顯並不是這樣的國家，但卻又屢見不鮮的發生。但若走到這一步，法律與制度失位，讓衝突靠本能決定；每一次踹擊，都是社會秩序的替代品。

因此針對2022年一個交通心理學調查報告指出，若捷運明確規範不讓座處罰與自衛界線，衝突升級率可降低約25%。

但法律是社會規範的最後手段性，真的有必要訂出如此失衡的處罰嗎？

再從心理學與行為科學上討論，本事件約有以下特點：

1、衝動控制與腎上腺素反應：男子踹擊是典型「戰或逃反應」，短時間內無法理性評估風險（LeDoux, 2015）。

2、世代心理差異：年輕人傾向效率與規則的行事作風，而老年人依經驗行事的原則（Arnett, 2000）。

3、不讓座的心理與公平感：明明有空座仍硬要別人讓座，顯示強烈自我中心與控制欲，容易引發他人憤怒和社會對抗。

4、群體心理效應：網路上影片瘋傳，網友反而讚美暴力，呈現群體極化現象（Sunstein, 2009）。

因此在車廂中，若有人突然推擠或不讓座，乘客的衝動反應會放大風險。

心理學的建議其實是：遇到衝突，先後退或尋求車廂內其他乘客協助，可減少身體傷害。

拙見認為「讚美暴力並非正義，而是文明倒退的警示。」「不讓座心理，是公共倫理的倒數計時器。」

再就社會學與文化觀察上討論，本事件約有以下特點：

1、制度落差：博愛座之美意被曲解，導致事件頻發，年輕人以暴力回應制度失效。

2、厭老文化：網路讚美踹人的聲音，折射社會隱性厭老心理（Gullette,2004）。

3、公平感破裂：當明明有空座卻仍要求他人讓座，乘客的公平感會認為受損，衝突導致幾乎不可避免。

4、世代信任破裂：當「年輕人只看能力、老人只看權利」成常態，公共空間演變為「強者生存」舞台。

因此2021年臺北市交通局試點統計，社區與捷運合作推行「長者教育＋青年文明守則」，高峰時段座位衝突下降約35%。

拙見認為「文明的衡量標準，不在誰踹誰，而在制度與倫理能否共存。明明有空座卻硬要讓座，正是文明缺位的赤裸寫照。」

最後從公共政策與教育啟示上討論，本事件約有以下特點：

1、制度執行：博愛座應結合巡查、監控與緊急應變，而非完全依賴乘客自律。

2、公民教育：推廣尊重、衝突解決與同理心訓練，降低衝動行為發生率。

3、網路文化自我監控：避免集體兩極化，使暴力行為不被正義化。

針對一份2022年都市交通心理學報告：學校、社區和大眾媒體聯手推廣「優先座禮儀教育」，三年內高峰時段座位衝突可下降約40%。

交通部公告「優先席」統一圖示，全國公共運輸業者須在今年12月31日前完成圖示更新。（交通部提供）



最後拙見總結以下幾點：

1、老婦霸座錯，年輕人踹人更錯。

2、明明有空位卻硬要別人讓座，是自我優先心理的社會病徵。

3、網路讚美暴力，是文明倒退的警鐘。

4、博愛座象徵文明與同理心，制度失效才是核心問題。

5、世代隔閡與厭老心理，是深層危機。

文明社會的核心，不在誰勝誰負，而在控制本能、保障權利、教育公民互相理解的制度化運作。否則，每一次「正義踹擊」，都是社會倫理的倒數計時。

「文明不是天生，而是在每一次讓座與拒絕的選擇中累積；當明明有空位卻仍強求他人退讓時，社會的尊重與同理心就在無聲中倒數。」

本文不只是批評事件，更提醒：博愛座象徵的，不只是身體的空間，更是心靈與制度的空間。

若人人都能尊重規則、理解彼此，公共秩序才不必靠暴力維繫；若自我優先心理占上風，哪怕座位空著，文明也會悄悄流失。正在讀本文的你，會怎麼做呢？

（作者為法務部矯正署八德外役監獄教化科教誨師）

