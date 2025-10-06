自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》一腳之間消失？ 「博愛座」的世代對立與暴力邏輯

2025/10/06 11:30

◎ 陳建璋

最近有一段關於北捷的影片瘋傳，影片內容大抵是73歲老婦揮購物袋拍打年輕乘客腿部，年輕乘客起身反踹，老婦因此跌落。

事件在網路上已有很多論述，大抵是引發兩派不同的意見內容聲浪，一方是支持年輕人「正義行動」，而另一方是同情老婦「意外受傷」

老婦搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（本報合成，擷取自Threads）老婦搭捷運要求坐在優先席的乘客讓位，雙方爆發肢體衝突。（本報合成，擷取自Threads）

這件熱搜事件，就作者論述，其實表面上是座位衝突，實際上折射出法律、心理、社會、世代價值及制度落差的相關社會議題。

博愛座立意與日常生活應用先就博愛座（現稱優先席）的設立初衷來論，其實是為老人、孕婦、身心障礙者及行動不便者提供穩定、安全的乘車空間。

但本案中最令人費解的是：老婦明明車廂內有多個空位可坐，卻仍堅持要求別人讓座博愛座

這不僅違背博愛座設計初衷，也直接挑戰「公共文明」，意指社會成員在公共生活中所展現的文明素養與行為規範，它反映了整個社會的文化水平與倫理意識。

簡單來說，就是我們在公共空間如何尊重他人、遵守規則、維護公共利益的底線。

就其他生活應用案例來看，例如在高峰時段，老年乘客站立，若沒有博愛座支撐，跌倒風險會比年輕人高出3倍（交通部統計，2023）。

自由開講》一腳之間消失？ 「博愛座」的世代對立與暴力邏輯老年乘客站立，若沒有博愛座支撐，跌倒風險會比年輕人高出3倍。（資料照）

但若車廂有空位，仍硬要別人讓座博愛座，則屬社會規範與自我優先權的錯置。

也就是當個人自我優先的行為超越或忽略社會規範時，就形成了錯置

換言之，原本應該優先考慮社會規範，但個人利益被放在首位，導致社會秩序受影響，會容易引發不必要的衝突。
若是一位行動不便者被迫長時間站立，血壓或心臟會顯著增加負荷，但老婦在此情境下並非行動不便者，她的行為更多呈現霸座心理而非需求，可以說是「這件事與我無關」或「小我行為沒影響大局」的心態一定要別人讓坐，導致容易讓個人優先於社會規範。。

而就社會學研究上，公共空間的優先座象徵文明與同理心，能提高乘客互助率30%至40%（Putnam, 2000）。

至於在心理學研究上，保障弱勢乘客的物理安全與心理安全，則可降低衝突和焦慮水平（Deci & Ryan, 2000）。

另外在行為科學指出，當資源明明充足（空座存在），卻強行要求他人讓坐，容易引發公平感缺失與群體對抗（Fehr & Schmidt, 1999）。

因此下述為拙見之討論，首先博愛座的真正考驗，不是老婦是否可以坐，而是當明明有空座卻仍要求他人讓座時，公共文明的底線被踩在腳下

博愛座爭議不斷，已改名為優先席，座位讓給有實際需求者，以免空在哪裡。（資料照）博愛座爭議不斷，已改名為優先席，座位讓給有實際需求者，以免空在哪裡。（資料照）

這是一種自我優先心理的社會病徵，如果不加以教育與規範，制度再好也無法維護秩序。

其次就法律與制度視角而言，老婦的行為可能構成傷害未遂；男子踹擊可能已超出正當防衛範圍（刑法第23條）。

再就犯罪學研究指出，公共空間衝突常因制度無效或執法缺位而升級（Felson, 1998），但臺灣很明顯並不是這樣的國家，但卻又屢見不鮮的發生。但若走到這一步，法律與制度失位，讓衝突靠本能決定；每一次踹擊，都是社會秩序的替代品

因此針對2022年一個交通心理學調查報告指出，若捷運明確規範不讓座處罰與自衛界線，衝突升級率可降低約25%。

但法律是社會規範的最後手段性，真的有必要訂出如此失衡的處罰嗎？

再從心理學與行為科學上討論，本事件約有以下特點：

1衝動控制與腎上腺素反應：男子踹擊是典型「戰或逃反應」，短時間內無法理性評估風險（LeDoux, 2015）。

2、世代心理差異：年輕人傾向效率與規則的行事作風，而老年人依經驗行事的原則（Arnett, 2000）。

3不讓座的心理與公平感：明明有空座仍硬要別人讓座，顯示強烈自我中心與控制欲，容易引發他人憤怒和社會對抗。

4群體心理效應：網路上影片瘋傳，網友反而讚美暴力，呈現群體極化現象（Sunstein, 2009）。

因此在車廂中，若有人突然推擠或不讓座，乘客的衝動反應會放大風險。

心理學的建議其實是：遇到衝突，先後退或尋求車廂內其他乘客協助，可減少身體傷害。

拙見認為「讚美暴力並非正義，而是文明倒退的警示。」「不讓座心理，是公共倫理的倒數計時器。」

再就社會學與文化觀察上討論，本事件約有以下特點：

1、制度落差：博愛座之美意被曲解，導致事件頻發，年輕人以暴力回應制度失效。

2、厭老文化網路讚美踹人的聲音，折射社會隱性厭老心理（Gullette,2004）。

3、公平感破裂：當明明有空座卻仍要求他人讓座，乘客的公平感會認為受損，衝突導致幾乎不可避免。

4、世代信任破裂：當「年輕人只看能力、老人只看權利」成常態，公共空間演變為「強者生存」舞台。

因此2021年臺北市交通局試點統計，社區與捷運合作推行「長者教育＋青年文明守則」，高峰時段座位衝突下降約35%。

拙見認為「文明的衡量標準，不在誰踹誰，而在制度與倫理能否共存。明明有空座卻硬要讓座，正是文明缺位的赤裸寫照。」
最後從公共政策與教育啟示上討論，本事件約有以下特點：

1、制度執行：博愛座應結合巡查、監控與緊急應變，而非完全依賴乘客自律。

2、公民教育：推廣尊重、衝突解決與同理心訓練，降低衝動行為發生率。

3、網路文化自我監控：避免集體兩極化，使暴力行為不被正義化。

針對一份2022年都市交通心理學報告：學校、社區和大眾媒體聯手推廣「優先座禮儀教育」，三年內高峰時段座位衝突可下降約40%

自由開講》一腳之間消失？ 「博愛座」的世代對立與暴力邏輯交通部公告「優先席」統一圖示，全國公共運輸業者須在今年12月31日前完成圖示更新。（交通部提供）

最後拙見總結以下幾點：

1老婦霸座錯，年輕人踹人更錯

2明明有空位卻硬要別人讓座，是自我優先心理的社會病徵

3網路讚美暴力，是文明倒退的警鐘

4博愛座象徵文明與同理心，制度失效才是核心問題

5世代隔閡與厭老心理，是深層危機

文明社會的核心，不在誰勝誰負，而在控制本能、保障權利、教育公民互相理解的制度化運作。否則，每一次「正義踹擊」，都是社會倫理的倒數計時。

「文明不是天生，而是在每一次讓座與拒絕的選擇中累積；當明明有空位卻仍強求他人退讓時，社會的尊重與同理心就在無聲中倒數。」

本文不只是批評事件，更提醒：博愛座象徵的，不只是身體的空間，更是心靈與制度的空間

若人人都能尊重規則、理解彼此，公共秩序才不必靠暴力維繫；若自我優先心理占上風，哪怕座位空著，文明也會悄悄流失。正在讀本文的你，會怎麼做呢？

（作者為法務部矯正署八德外役監獄教化科教誨師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書