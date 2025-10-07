自由開講》中國的海軍建設正步入蘇聯的後塵

◎ 嶼明

近日，中國003型航空母艦首艦—福建號完成了電磁彈射裝置測試。根據《海事先锋》在騰訊網的報導，這象徵着福建號已完成驗收，短期內便可正式交付中國海軍。中國由此成為繼美國之後，全球第二個將電磁彈射裝置實用化的國家，也是唯一能在「超級航母」領域挑戰美國的國家。這一消息再次凸顯中國在水面艦隊上的野心與突破：在航母數量與性能上直追美國，並穩居世界第二。然而，若從歷史結構來看，中國的海軍建設其實正重演蘇聯的老路—在戰略上缺乏可靠出海口與海外補給網，過度投資海軍最終可能淪為巨大的消耗與泡影。

中國福建號航空母艦已完成驗收，短期內便可正式交付中國海軍。（美聯社檔案照）

一、蘇聯的前車之鑑

冷戰時期，蘇聯深知海權的重要性，投入龐大資源打造航母、核潛艇與遠洋艦隊，試圖與美國匹敵。但在地理與戰略上，蘇聯海軍始終受制於天險（chokepoint）：北方艦隊出入必經格陵蘭－冰島－英國海域（GIUK Gap），被美國聲納網（SOSUS）嚴密監控。波羅的海艦隊被丹麥海峽卡死。

請繼續往下閱讀...

黑海艦隊出海受制於土耳其控制的海峽。太平洋艦隊受日本列島封鎖，出海必經對馬或津輕海峽。蘇聯雖然建造了世界數一數二的水面艦隊，但一旦開戰，這些艦艇很可能無法突圍，最終只能退回「近海防禦」與「潛艇堡壘」戰略。大量軍費投資沒有轉化為有效的全球海權，反而拖垮經濟，成為蘇聯崩潰的結構性因素之一。

二、中國的重複路徑

中國今日的海軍雄心，與當年蘇聯如出一轍。福建號的服役，使中國在航母技術上僅次於美國，並展現出「世界第二」的姿態。然而，中國同樣面臨結構性的海權困境：地理瓶頸：中國所有主要海域（黃海、東海、南海）都屬於「半封閉水域」，出海必經第一島鏈，受到美日韓台菲等盟友的天然封鎖；海外基地不足：除了吉布地一個正式海外基地，中國多數「一帶一路」港口仍停留在商業層級，無法真正支援航母戰鬥群長期遠洋作戰。能源與貿易依賴：中國能源進口逾7成要經過馬六甲海峽，這一chokepoint一旦被美國或盟友封鎖，中國的經濟命脈立即受挫。軍費與經濟矛盾：在經濟成長放緩、人口老化與外資撤退的背景下，持續大規模投資海軍將造成和蘇聯相似的「槍桿子強，錢袋子空」。換言之，中國航母再先進、艦隊再壯觀，只要戰略環境沒有突破，終究難以發揮全球影響力。

三、海權與大國的結構性條件

歷史上，一流大國（英國、美國）的共同特徵是：擁有安全且不受他國控制的出海口。建立全球性的海外基地網絡，確保遠洋補給。以強大海軍保障貿易航路，進而壟斷外貿與外匯收入。俄羅斯／蘇聯因缺乏這些條件，即使軍事實力強大，仍然只能算「陸權強國」。中國若無法突破第一島鏈與海外基地不足的宿命，也難以成為真正的「海權霸主」。

中國海軍除了吉布地一個正式海外基地，其他海外港口仍停留在商業層級，無法真正支援航母戰鬥群長期遠洋作戰。圖為中國解放軍在非洲吉布地。（路透資料照）

四、結語：航母幻象與現實宿命

福建號的亮相，固然象徵中國在造艦工藝與軍事科技上的巨大進步，但其戰略效益不能脫離地緣與結構。正如當年的蘇聯一樣，中國可能會發現：再多航母與驅逐艦，一旦戰爭爆發，仍可能被困在自家海域，難以突破美國與盟友的封鎖。若過度投資海軍，卻無法保障能源航線與出口貿易，最終只會拖累財政，重演蘇聯「海軍夢碎、經濟崩潰」的結局。因此，中國的海軍建設，看似劍指全球霸權，實則正在步入蘇聯的後塵。

（作者為開業建築師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法