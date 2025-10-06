自由開講》花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害省思與建議對策

◎陳智誠

花蓮馬太鞍溪上游集水區於2024年0403群震後導致山體鬆動，2025年7月中旬再逢薇帕颱風及連續強降雨，引發大規模崩塌，面積約500公頃，崩落土石達2億立方公尺，並向前延伸堆積成長達約2300公尺的土石堆，而形成堰塞湖。2025年9月23日樺加沙颱風期間，該堰塞湖再度因強降雨累積約9100萬噸水而發生溢流，下沖之洪流沖毀馬太鞍橋，造成民眾18死6失聯。

災害問題省思

發生規模這麼大的堰塞湖，但短時間難有精準的對策，我們是一群長期在從事治山防災的水土保持技師，就以治山防災的手法，簡要的心法｢疏隔攔迴避法｣，疏導、疏通，隔離，攔阻，當前面方法無法有效解決及尚難完整評估時，就是迴避疏散避難，當堰塞湖形成且快速累積容量，處理對策有充滿風險時，就要有撤離計劃，以我們治山防災經驗，對河床有變化及擺盪，需要時間觀察變化作為治理的對策研擬，依據本次災害起因於大量山崩後崩落土石堆積於河床而形成之，堰塞湖在蓄滿水後溢流，並向下刷深約80—100公尺而潰壩，大量的泥砂及土石瞬間崩流而下，對中下游沿岸造成甚大之破壞。

請繼續往下閱讀...

馬太鞍溪堰塞湖因樺加沙颱風強降雨，發生溢流，災情慘重。圖為馬太鞍溪堰塞湖。（資料照）

面對土砂問題之建議與對策

水土保持技師公會長年來貢獻專業，參與公共事務，讓臺灣整體的國土規劃和環境品質，有顯著提升，本公會秉持著專業服務及協助國家建設發展的宗旨，提出以下的課題與建議對策，供各界參考如下：

課題一：警戒區公告與疏散程序需動態調整

警戒區之公告及防災疏散程序，仍須視實際需求作動態調整，確保民眾生命安全。

建議對策：精進堰塞湖監測系統、早期預警機制及並提出適合當地

條件之疏散方案並加強演練落實執行。

課題二：河道現存土砂量大，逢雨恐再度溢流成災

目前堰塞湖崩落流入河道中的土砂，約有3170萬立方公尺，倘再遇豪雨或颱風，原河道內土石勢將溢流造成災害。

建議對策：1.儘速進行河道疏濬，提供充足通過高含砂水流之通洪斷面，讓後續可能湧入的降雨逕流及土砂，沿著河道流入下游，遠離保全對象

2.緊急處理修補河道兩岸堤防含加固及加高，以防止河

道堤岸溢流。

課題三：河床沖淤劇烈，水位變動造成溢流風險

河道土砂會重覆地沖刷及堆積河床，並造成河床水位之劇烈變動，致溢流風險增大。

建議對策：於河道彎道處或縱向坡度高低差變化處，設置大型沉砂區，以利清疏土砂，並維持沉砂區功能。

課題四：輸砂量超負荷易致漫流危害保全對象

河道土砂流量，若超出河道之輸砂量，會漫流導致保全對象產生災害。

建議對策：評估於高風險保全對象區，設置土石流導流堤，引導土砂流至沉砂區。

課題五：上游仍存大量庫容與崩塌地不穩定

馬太鞍溪上游，仍有約600至800萬立方公尺之堰塞湖蓄積水，且500公頃之崩塌地未確定安定前，其威脅持續存在。

馬太鞍溪橋遭馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀。（資料照）

建議對策：在掩塞湖危機解除前及災區各項基礎建設（如供水、供電系統、汙水管線等）完成復建（或建置）前，建議先於安全區域設置組合屋安置當地居民，使其恢復正常生活，且有利復建工程之推展；落實106年核定之國有林地堰塞湖應變標準作業程序，分別為1.初期階段、2.緊急應變階段及3.中長期處理階段。

結語

由於經濟發展，人類活動已深入至每一角落，為求土地之充份利用，人類無可避免須與大自然相抗衡，因而必須有各種防災措施，然防災手段固然是政府的責任，但防災意識需建立在每一位國民身上，任何工程都有其一定的極限，「人定勝天」之觀念不再是牢不可破，「防災」與「避難」必須相輔相成，斷不可全恃政府已投入防災措施而忽視應有之避難原則。

為維護人民生命財產安全，「水土保持」工作在近50年來配合高科技的發展一直不斷精進，水土保持技師責無旁貸在防災任務上扮演著領頭羊的角色，期許全民共同重視「水土保持」工作並深植於心，我們無法期許每天皆是風和日麗的日子，仍須仰賴全民防災觀念的建立起來，在極端氣候不斷出現的當下共同防衛自己的家園免於受到災害。

後記：對於災區整體之復建工程，則有待整體救災工作及復建工程完成，再依其最終整體環境條件妥適整體規劃適地之韌性社區。

（作者為中華民國水土保持技師公會全國聯合會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法