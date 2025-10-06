自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害省思與建議對策

2025/10/06 08:30

◎陳智誠

花蓮馬太鞍溪上游集水區於2024年0403群震後導致山體鬆動，2025年7月中旬再逢薇帕颱風及連續強降雨，引發大規模崩塌，面積約500公頃，崩落土石達2億立方公尺，並向前延伸堆積成長達約2300公尺的土石堆，而形成堰塞湖。2025年9月23日樺加沙颱風期間，該堰塞湖再度因強降雨累積約9100萬噸水而發生溢流，下沖之洪流沖毀馬太鞍橋，造成民眾18死6失聯。

災害問題省思

發生規模這麼大的堰塞湖，但短時間難有精準的對策，我們是一群長期在從事治山防災的水土保持技師，就以治山防災的手法，簡要的心法｢疏隔攔迴避法｣，疏導、疏通，隔離，攔阻，當前面方法無法有效解決及尚難完整評估時，就是迴避疏散避難，當堰塞湖形成且快速累積容量，處理對策有充滿風險時，就要有撤離計劃，以我們治山防災經驗，對河床有變化及擺盪，需要時間觀察變化作為治理的對策研擬，依據本次災害起因於大量山崩後崩落土石堆積於河床而形成之，堰塞湖在蓄滿水後溢流，並向下刷深約80—100公尺而潰壩，大量的泥砂及土石瞬間崩流而下，對中下游沿岸造成甚大之破壞。

馬太鞍溪堰塞湖因樺加沙颱風強降雨，發生溢流，災情慘重。圖為馬太鞍溪堰塞湖。（資料照）馬太鞍溪堰塞湖因樺加沙颱風強降雨，發生溢流，災情慘重。圖為馬太鞍溪堰塞湖。（資料照）

面對土砂問題之建議與對策

水土保持技師公會長年來貢獻專業，參與公共事務，讓臺灣整體的國土規劃和環境品質，有顯著提升，本公會秉持著專業服務及協助國家建設發展的宗旨，提出以下的課題與建議對策，供各界參考如下：

課題一：警戒區公告與疏散程序需動態調整

警戒區之公告及防災疏散程序，仍須視實際需求作動態調整，確保民眾生命安全。

建議對策：精進堰塞湖監測系統、早期預警機制及並提出適合當地
條件之疏散方案並加強演練落實執行。

課題二：河道現存土砂量大，逢雨恐再度溢流成災

目前堰塞湖崩落流入河道中的土砂，約有3170萬立方公尺，倘再遇豪雨或颱風，原河道內土石勢將溢流造成災害。

建議對策：1.儘速進行河道疏濬，提供充足通過高含砂水流之通洪斷面，讓後續可能湧入的降雨逕流及土砂，沿著河道流入下游，遠離保全對象
2.緊急處理修補河道兩岸堤防含加固及加高，以防止河
道堤岸溢流。

課題三：河床沖淤劇烈，水位變動造成溢流風險

河道土砂會重覆地沖刷及堆積河床，並造成河床水位之劇烈變動，致溢流風險增大。

建議對策：於河道彎道處或縱向坡度高低差變化處，設置大型沉砂區，以利清疏土砂，並維持沉砂區功能。

課題四：輸砂量超負荷易致漫流危害保全對象

河道土砂流量，若超出河道之輸砂量，會漫流導致保全對象產生災害。

建議對策：評估於高風險保全對象區，設置土石流導流堤，引導土砂流至沉砂區。

課題五：上游仍存大量庫容與崩塌地不穩定

馬太鞍溪上游，仍有約600至800萬立方公尺之堰塞湖蓄積水，且500公頃之崩塌地未確定安定前，其威脅持續存在。

馬太鞍溪橋遭馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀。（資料照）馬太鞍溪橋遭馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀。（資料照）

建議對策：在掩塞湖危機解除前及災區各項基礎建設（如供水、供電系統、汙水管線等）完成復建（或建置）前，建議先於安全區域設置組合屋安置當地居民，使其恢復正常生活，且有利復建工程之推展；落實106年核定之國有林地堰塞湖應變標準作業程序，分別為1.初期階段、2.緊急應變階段及3.中長期處理階段。

結語

由於經濟發展，人類活動已深入至每一角落，為求土地之充份利用，人類無可避免須與大自然相抗衡，因而必須有各種防災措施，然防災手段固然是政府的責任，但防災意識需建立在每一位國民身上，任何工程都有其一定的極限，「人定勝天」之觀念不再是牢不可破，「防災」與「避難」必須相輔相成，斷不可全恃政府已投入防災措施而忽視應有之避難原則。

為維護人民生命財產安全，「水土保持」工作在近50年來配合高科技的發展一直不斷精進，水土保持技師責無旁貸在防災任務上扮演著領頭羊的角色，期許全民共同重視「水土保持」工作並深植於心，我們無法期許每天皆是風和日麗的日子，仍須仰賴全民防災觀念的建立起來，在極端氣候不斷出現的當下共同防衛自己的家園免於受到災害。

後記：對於災區整體之復建工程，則有待整體救災工作及復建工程完成，再依其最終整體環境條件妥適整體規劃適地之韌性社區。

（作者為中華民國水土保持技師公會全國聯合會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書