自由開講》張俊雄院長辭世 追思民主奮鬥者身影

2025/10/04 10:30

◎ 陳裕翔

台灣的民主進程是一條崎嶇的道路，而在這條歷史長河中，總有一些人物如同路標，指引著前行的方向。張俊雄院長的辭世，不僅是政壇的一大憾事，更讓人回顧他一生所留下的深刻足跡。作為第一位民進黨籍的行政院長，他的名字早已與「民主化」和「改革」緊密相連。他不僅是政治人物，更是一位見證者與實踐者，從嘉義走上全國舞台，留下許多值得世人感念的篇章。這樣的人生，正是台灣社會民主化進程中，無法忽視的縮影。

總統府資政、前行政院長張俊雄（中）日前辭世，享壽87歲。圖為2023年9月27日「民主進步黨三十七週年黨慶創黨先進聯誼餐會」，黨主席賴清德（左）致贈紀念品。 （資料照）總統府資政、前行政院長張俊雄（中）日前辭世，享壽87歲。圖為2023年9月27日「民主進步黨三十七週年黨慶創黨先進聯誼餐會」，黨主席賴清德（左）致贈紀念品。 （資料照）

張俊雄的政治起點，可追溯至1979年震動台灣社會的美麗島事件。當時他毅然為高俊明牧師辯護，展現出律師的專業精神與對人權的堅定守護。這一步，讓他從法庭走向政治，為日後的「建黨十人小組」奠定基礎。1986年民進黨創黨之時，他成為核心成員，這份勇氣來自於對民主價值的深信，亦體現了那個世代知識份子對社會責任的承擔。這份初心，貫穿了他此後的政治生涯，也讓他成為民進黨內具代表性的民主推動者。

而在2000年政黨輪替時，張俊雄再次走到歷史舞台的中央。他為陳水扁操盤選舉，為民進黨首次執政出力，並出任總統府秘書長。當八掌溪事件發生後，他臨危受命，轉任行政院副院長，展現出堅韌與責任感。隨後接任行政院長，更成為民進黨歷史上的第一人。雖然他在任內宣布停建核四引發激烈爭議，卻顯示出他敢於面對爭議、承擔責任的性格。即便政治上並非一路順遂，他的務實與堅持，卻為台灣政治文化注入了一股不同的氣質

值得欣慰的是，張俊雄並未將一生全數耗在權力角逐上。2007年他短暫重回閣揆之位，之後便逐漸淡出政壇，選擇以平和之姿守望台灣的民主發展。這種「功成身退」的智慧，正是他個人魅力的一部分。不同於少數終生不願離開權力核心的政治人物，他的淡泊，反而更讓人看見民主政治應有的循環與自省。張俊雄的生命旅程，既是政治的縮影，也是台灣民主故事的一頁。

民進黨澎湖縣黨部去年舉行「反濫權護民主種子教師說明會」，前行政院長張俊雄現身開講。（資料照）民進黨澎湖縣黨部去年舉行「反濫權護民主種子教師說明會」，前行政院長張俊雄現身開講。（資料照）

今天我們緬懷張俊雄，他的一生告訴我們，民主不是一蹴可幾，而是無數人一次又一次的選擇與堅持。他從律師到閣揆，從街頭民主運動的推動者，到政壇風雨的承擔者，每一步都承載了歷史的重量。即便世人對他有不同評價，但無可否認的是，他的生命早已與台灣的民主歷程緊緊交織。如今他雖已辭世，但精神仍將在後輩心中流傳，提醒著我們，台灣的民主來之不易，需要一代代人共同守護。這或許就是張俊雄最值得被銘記的地方——一位在風雨中挺身而出的民主奮鬥者

（作者為台北市資訊業）

