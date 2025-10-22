美台觀測站》駭客組織曝光機密文件：俄國正協助中國強化攻台能力

總是有一群人整天喊著要和平、整天譴責美國協助台灣自我防衛是「挑釁」，也有人把國防工業罵成只會「賺錢」。現在看到俄國大力協助中國加強國防能力、還有要建立更多國防工業產線的新聞，不知道這些「不願面對侵略者的和平論者」能否也稍微給它譴責一下？

◎US Taiwan Watch︰美國台灣觀測站

《華盛頓郵報》報導指出，根據駭客組織「黑月」（Black Moon）取得的官方合約與中國和俄國的往來文件，俄國在2023年與中國達成軍事技術與裝備合作：俄國將向解放軍提供可供一整個空降營使用的裝備，並附帶提供特種部隊滲透台灣所需的特殊裝備，外加完整的操作人員和技術人員培訓課程。同一時間，俄羅斯也把相關的技術移轉給中國，協助中國建立本地化的生產線，擴大相關設備的量產能力和研發改良的能力。

請繼續往下閱讀...

駭客曝光文件顯示，俄自2023年起協助中國攻台，美須提高對台支援，唯有強化防衛才能避戰。（取自貼文）

當然，這類「內部文件」仍待進一步驗證，不能全然信以為真。不過，這篇新聞的來源主要是來自英國的智庫「皇家聯合三軍研究所」（Royal United Services Institute, RUSI），這是英國最老牌、也是在全球安全事務領域最有影響力的智庫之一。



我們認為，從戰略層面看，這些俄羅斯協助中國攻台的報導，其實不是太勁爆的消息，甚至是「沒有才奇怪」的事情。報導中，俄中的軍事合作包括了分享空降作戰經驗以及軍售，並沒有超出各種台海防衛作戰的想定範圍。台灣及其盟軍本來就會設想中國使用空降部隊進行斬首，甚或搶佔破壞關鍵基礎設施的情境。此新聞的要點，反而是「中國有機會透過俄羅斯的實戰經驗，獲得更多技術、資源與生產能力」。這會讓其威脅與作戰效率提升，值得我們警覺。



不論是軍售還是技術轉移，俄羅斯早已與北韓公開合作，以換取北韓派兵到烏克蘭，替兵力不足的俄軍當炮灰。私下更透過秘密管道輸送軍民兩用物資，甚至傳出有中國士兵現身前線。若說中國只換來能源出口，卻沒有獲得任何軍事合作，我們實在難以相信。

其實最近俄羅斯的伎倆很清楚：要證明自己依然是那個能在多個戰場同時發動、介入的「大國」。不管是對波蘭與波海三國的無人機騷擾，還是今天傳出協助中國攻台的新聞，都是在秀肌肉。但現實是，俄羅斯在烏克蘭已經打到山窮水盡；伊朗遭美國、以色列轟炸後，也削弱了俄羅斯在中東牽制美國的一大支點。

俄羅斯早已與北韓公開合作，以換取北韓派兵到烏克蘭，甚至傳出有中國士兵現身前線。圖為普廷與金正恩參加中共閱兵。（美聯社檔案照）

現在俄羅斯對中國的依賴，只會更多不會更少。普丁的深層恐懼，可能也包括習近平拋棄那段「上不封頂」的中俄關係，所以才需透過邀請習近平出席紅場閱兵、以及參加天安門閱兵來確認「兩人關係不變」。對中國來說，也需要俄羅斯持續在歐洲一端牽制美國，這也是為什麼王毅在7月2日訪歐時說到「不希望俄羅斯在烏克蘭戰敗」。而澤倫斯基近期已揚棄過去對中國的模糊立場：從高調揭露中國人加入俄軍參戰，到這幾天在聯合國直接點名譴責中國。



這則新聞的最大意義，在於對美國形成壓力：必須加緊軍援台灣。

畢竟台灣光是獨立面對中國威脅都難以為繼，需要美國支援，若再加上俄羅斯援手，北京的戰力將更難單獨抗衡。這意味著美國不僅要提升軍援、軍售與協訓，更得在技術轉移上加大力度。今天《華郵》披露的只是俄羅斯對中軍售與訓練，但更令人憂心的是，遠東地區的俄軍直接與共軍合兵一處聯合作戰。畢竟烏俄戰爭開打以來，俄國始終不妄動太平洋艦隊來牽制美日。俄軍與共軍在日本周邊海空域的襲擾，也不下共軍襲擾台灣周邊的強度，甚至在台灣周邊也曾發現俄國海軍的蹤跡。



這些跡象，都是提醒美國必須持續強化對台軍事合作的警訊。相對的，美方也會更要求台灣各方強化備戰，避免因朝野鬥爭與國會在野黨杯葛軍費削弱台灣戰力。AIT近期密集拜會執政黨與在野黨，其實正是呼應了這個政策。

AIT近期密集拜會國內各政黨，避免因朝野鬥爭與國會在野黨杯葛軍費削弱台灣戰力。圖為處長谷立言與國民黨立委會面。（資料照）

拉回國內，總是有一群人整天喊著要和平、整天譴責美國協助台灣自我防衛是「挑釁」，也有人把國防工業罵成只會「賺錢」。現在看到俄國大力協助中國加強國防能力、還有要建立更多國防工業產線的新聞，不知道這些「不願面對侵略者的和平論者」能否也稍微給它譴責一下？



我們要再說一次：真正的「和平」「反戰」不是對防衛的一方喊話，要對著侵略者喊！要讓侵略者覺得出兵代價太高。強化防衛、提升嚇阻，才是避免戰爭、保護和平的可行之道。保護和平的可行之道。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法