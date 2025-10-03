自由開講》談抗災夥伴與災後復原的漫漫長路

◎ 阿木

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生潰壩溢流，光復鄉災情嚴重，經歷10餘天鏟子超人、國軍與各界的救援後…

快快來講災區目前的幾件事：

▶︎ 聽說家戶都沒有淤泥可挖了？

如果你期待當鏟子超人，現在沒有之前那樣的家戶好挖。基本上，步行可達距離的家戶，比較需要〔家事超人〕，就是各種細清（抹布擦牆面及傢俱）和協助整理。

請繼續往下閱讀...

如果你期待當鏟子超人，現在沒有之前那樣的家戶好挖。可能會被載去較遠區域作業。（資料照）

▶︎ 但是我想挖土！

還想要挖土的，目前是會被中央志工分配中心，載到較遠區域作業。

這代表你得在志工中心等上一段時間，待某些區域重機具完成工作，就會放人進去清。然而這些地點有可能是家戶，也可能是大太陽下的泥灘地。

鏟子超人在光復鄉主要街道完成工作後，更進一步往前進部落及佛祖街方向前進！（資料照）

▶︎ 所以到底還需要志工嗎？

我覺得是需要的，但跟第一階段不太一樣。

如上所言，現在需要比較細心、能配合災民需求的志工。但這個媒合，眾多志工中心不一定適合協助，因為「災民需求」很個人、很多種，不容易媒合，也容易起紛爭。（包括由於目前道路大致清空，所以物流志工需求也很強，小蜜蜂們跑來跑去，很多幫忙家戶跑腿的志工也出現。）

目前道路大致清空，物流志工需求也很強，小蜜蜂們跑來跑去，很多幫忙家戶跑腿的志工也出現。（資料照）

關於各類志工需求，現在一律推坑加入中央志工分配中心的 LINE，裡面有各種消息（請確認即時性）。

▶︎ 我還能幫什麼，捐錢嗎？

如果你還沒捐，我想請你再稍等。

災區在鎂光燈下時，會收受到非常多資源。但一個月後、甚至一年後，當社會開始覺得，「這發生很久了耶」「當初資源很多不是嗎？」時，真正的需求就會被忽視。

所謂真正需求是指像災區裡本來就相對弱勢的家戶，日常生活的維持就已經比較困難，一旦遇到衝擊後，往往無法自行恢復，可能會直接跌到高風險家庭，進入負面循環。

因此我想建議你至少等一個月，等當地的 NPO 在後續復原階段，需要支持時，再進場給力！

▶︎ 不能給錢、不能給力，那我能做什麼？

先說結論，無論你在台灣哪裡，災難發生時，國家不一定能立刻援助（實際地理上或政府能力上）。如果你在花蓮，尤其要記住在縱谷，我們被很多條河經過，一旦橋斷，就是孤島。

如果你在花蓮，尤其要記住在縱谷，我們被很多條河經過，一旦橋斷，就是孤島。圖為堰塞湖溢流沖斷馬太鞍溪橋。（資料照）

所以請找到你地緣上的 ＃抗災夥伴。社區也好、部落也好、同好也好。請嘗試在你生活環境周遭，找到可以一起討論抗災的朋友。平時就聊聊一些斷水斷電的生活技巧，或是災害發生時各自擔任什麼角色，怎麼彼此支援。

大多數的台灣人住在城鎮上，也許抗災形式會和我們花東不同。但無論如何找到互相支持的地緣夥伴，都是抗災第一條件。全球進入極端氣候狀態，面對災害的方式不再像以前是看氣象、買泡麵、等放假。

這個時代的我們，要更靠自己，不能全部依賴大型系統或科技。這是馬太鞍水災給我的警示。

作者提醒︰災區瞬息萬變，想去支援的志工留意自身狀況，並關注中央的資訊喔。

＃社會脆弱度 ＃災後復原 ＃抗災夥伴

（作者為知行合一的台灣公民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法