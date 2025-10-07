自由電子報
自由開講》跟拍集團涉國安 檢調應查資金、資料流向

2025/10/07 10:00

◎ 朱孟庠

一般媒體的爆料是民眾或受害者向媒體申訴，記者跟監蒐證調查後在媒體刊登，以公益為要。長期發生在特定的綠營政治人物身上的跟監爆料，是系統性、組織性、針對性，這不僅是政治醜聞，更是國安級核彈

五月十五日王義川被中國制裁，五月十五日這群狗仔就去租車跟監，比對後是同一批人，來自同一筆資金，檢調不能不面對，今LINE對話已曝光，細查狗仔集團組織二○二一年就成立，黃國昌培養跟拍集團的資金來自何處？國內？或有境外勢力？資料又給誰？檢調切勿輕放。

自由開講》跟拍集團涉國安 檢調應查資金、資料流向立法委員王義川（左）針對黃國昌等7人，10月3日偕同律師前往台北地檢署具狀提告。（資料照）

錢會指引方向、動機，地檢署應抓資金流向，跟蹤特定政治人物的企圖？權力豈可拿來用作政治偵防打擊政敵？如：鄭文燦是海峽交流基金會董事長；梁文傑是陸委會副主委及發言人，職務都與對中政策有關；陳時中前衛福部長是防疫英雄，當時民調之高為綠營大明星，選台北市長時被跟監，為幫中共特定栽培的蔣萬安打擊敵人，抹黑鬥臭了陳時中，影響大選；潘孟安操盤賴總統大選，現是總統府祕書長，以跟監打擊府方威信，政黨鬥爭奪權。

而報復性的有：監委蘇麗瓊是柯文哲京華城案彈劾人；監委李俊俋是《國會擴權法案》在憲法法庭的監察院代表；沈柏洋是大罷免的領導人；此外還有苗博雅，是未來綠營考慮的北市長參選人…跟監動機絕不是揭弊，民眾並未向媒體陳情，完全是針對性的對付政敵。透過跟監偵防達成政治目的，要你聽話、操縱你或毀了你

如宮鬥劇般醜陋，如中共的鬥爭血腥，蒐集偵測，累積資料檔案，隨時拿出來恐嚇、威脅，報復、打擊，如果資金來自境外敵對勢力，資料也同時交給中國，那就是核彈級的國安問題，事涉「間諜罪」、「洩密罪」、「為境外勢力服務罪」，桃檢豈可匆匆結案了事？之前曾發生多起間諜案，將警界、軍中相關蒐集資料給中共，以便控制警、軍人士，便於日後恐嚇、威脅、操控，法院輕判或不起訴，是任由統戰滲透腐蝕國家安全。今地檢署應查察黃國昌的曾自鳴得意的D槽。

民眾黨主席黃國昌（中）涉及培養跟拍集團，打擊政敵。（資料照）民眾黨主席黃國昌（中）涉及培養跟拍集團，打擊政敵。（資料照）

陳永興曾醫師告訴我，民報交給太陽花學運的領導人，延續關愛土地的理念，黃國昌親自到民報藝術基金會交接。

其實以黃國昌為首的集團，二○二二年黃向陳醫師騙取了民報，凱思國際派法人張晉源去媒體當董事長、黃的助理也進了吹哨者協會，但揭弊鎖定特定綠營對象，黃看中「蕭依依」，蕭也多次在民報發表文章，有幫國民黨傅崑萁的修容組洗地、打擊民進黨人、護航是國民黨及民眾黨（民報是二十世紀台灣第一家白話文本土媒體，二十一世紀民報藝術基金會也苦心經營多年，為台灣土地人文發聲。痛心！卻遭黃國昌踐踏，再轉手。）蕭依依從民報、菱傳媒，混進中央社，拿到司法記者聯誼會會長，若一切是有計畫性的操作，涉國安不能不慎防，司法、輿論不能以媒體有公權力而縱容之

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

