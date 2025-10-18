自由電子報
自由開講》「中國」≠中共 專制極權休想偷換概念

2025/10/18 20:00

◎ 郭索

「中國」這個詞彙，在今日語境裡，往往被中共故意混淆成「中共政權」的代名詞。實際上，這是刻意塑造的語言陷阱。歷史上「中國」本是地理與文化的統稱，指涉的是華夏文明、歷代王朝以及地域概念，但自1949年以後，中共竊據政權，便將「中國」綁定為「中華人民共和國」，並進一步壓縮、抹除「中華民國」的正統與存在這種偷換概念的語言策略，正是中共對外統戰、對內洗腦的核心工具。

中華民國已114年，依舊存在於台灣，圖為總統府前佈置雙十節舞台區。（民眾提供）中華民國已114年，依舊存在於台灣，圖為總統府前佈置雙十節舞台區。（民眾提供）

例如，在國際場合，中共總是強調「一個中國」原則，卻暗中操縱話語權，將「中國」僅限於其政權本身。於是，「中國」就成了「中共」的遮羞布，把一黨專政與文化傳統混為一談，讓外界誤以為批評中共等於否定整個華人文明。這種混淆，一方面壓縮了台灣在國際上的生存空間，另一方面也迫使海外華人經常陷入「是否等同於中共」的誤解

事實上，中共並不是「中國」的唯一繼承者。中華民國依舊存在於台灣，自有其法統、民主制度與國家實體。中共卻利用「中國」的簡稱，把一切歷史榮耀與文化遺產據為己有，卻對外輸出專制、腐敗與侵略。當我們看到「中國」二字時，必須警覺這是一個刻意被綁架的概念，它不再單純代表歷史與文化，而是被中共當成一種統戰與輿論武器。

中華人民共和國簡稱「中國」，中共把一切歷史榮耀與文化遺產據為己有。（美聯社檔料照）中華人民共和國簡稱「中國」，中共把一切歷史榮耀與文化遺產據為己有。（美聯社檔料照）

因此，真正的問題在於：我們必須把「中共」與「中國」劃清界線。要批判的是專制與暴政，而不是整個歷史與文化。只有拆穿這個語言陷阱，才能避免被中共的敘事所綁架，讓世界明白，「中國」不是中共，中共也不配代表中國。

（作者為自由業）

