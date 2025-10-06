自由電子報
自由開講》災後復原做好垃圾分類 花東依舊美麗

2025/10/06 09:30

◎王元才

自9月23日花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀災以來，成千上萬的志工蜂擁而至光復協助居民清除淤泥，也包括因泡水而損毀的家具、衣物、家電...等，災民家中除了房子，其餘絕大部分都當作一般廢棄物混同淤泥，堆置在街道上，再以山貓等機具進行清運後，送到環保局所指定之暫存場。其中不乏許多功能完好，只需要完成清潔或簡易維修的物品，但因沾滿污泥便被棄置，造成大量物資就此被破壞而物命終結

馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉，清出淤泥超過10萬噸。（資料照）馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水重創光復鄉，清出淤泥超過10萬噸。（資料照）

據環保單位的規劃，這些垃圾和淤泥會被堆置於暫存場，之後再送往民營焚化爐進行處理。此一高污染藥方卻被環境部奉為治本良方，這會讓我們過往減碳的一切努力形同做白工，同時為美麗的花東排放更多不可控的污染。

垃圾中的生質垃圾或動物屍體會除了疫病傳播的風險外，也可能會在暫存場中發酵後產生甲烷等自燃性氣體，加上許多塑膠或紙類屬於助燃物，進而產生悶燒或大火的情況，這在過往各縣市露天掩埋場中屢屢發生

垃圾中的家電在棄置後，在自然環境下經腐蝕後會釋出重金屬，家電中的電線、電路板、塑膠經焚燒過程中會產生戴奧辛、重金屬等。這些毒化物不僅存在於焚化爐的底渣或飛灰中，也會經由各種管道進入我們的大氣、溪流、海洋中

在風災之前，光復鄉原本就有露天垃圾暫存場，這些暫存場的垃圾也隨洪流漫淹各處，最終排入太平洋，形成更多的海洋垃圾和環境污染。

面對此廢棄物乃至於資源管理失能的現況，我們無力苛責環境部或任何人，但我們若沒有誠實的面對問題，尋求治本良方，而是將全部廢棄物資當作無用垃圾送進焚化爐。那麼我們形同繼續倡議杯水般的減碳行動，雙手卻提著汽油（焚化爐）助長全球暖化

過去花東因種種因素，地方產業均以農業為主，資收循環產業或人力系統並不完整。許多可再生資材都需要業者花費高額成本運送至西部進行後處理，加上資收物市場低迷，許多廠商都因無法生存而退出，更遑論在花東建立產業據點。此時政府更應趁重建之際加強相關的公共投資，扮演循環經濟火車頭，協助相關產業進駐，完善在地的循環產業，同時也可以帶動災後的產業及就業復甦

因此設立垃圾暫存場後，應完善在地廢棄物分類系統和循環資收產業鏈，將廢棄物進行分類，再將可燃性垃圾送至焚化爐，降低垃圾焚化的比例，才能有效降低排放大氣和水體中毒化物及溫室氣體，而非將垃圾焚化定調為必要策略。

自由開講》災後復原做好垃圾分類 花東依舊美麗環境部針對各村里與廢棄物暫置場，每2日消毒1次。（資料照）

未來因全球暖化，類似天災難保不會再來，唯有國人體認寸寸土地、分分資源都是上天難得的恩賜，不該有絲毫的浪費。誠實面對過往和現況中的不足，並積極思索解決之道，方為保身上策。

祈願台灣的未來家富安康、國泰民安，花東重建後依舊青山長在，物產依舊豐饒。

（作者為社團法人台灣環境資訊協會理事）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

