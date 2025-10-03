自由電子報
自由開講》緬懷珍古德博士 人人都能成為改變的力量

2025/10/03 15:00

◎ 張天泰

「大自然有其韌性，過去被破壞的，只要靠努力，就還能有機會再恢復。」——Dr. Jane Goodall

珍古德（Dr. Jane Goodall） 已於2025年10月1日辭世。

自由開講》緬懷珍古德博士 人人都能成為改變的力量國際知名的靈長類動物學家、環境保育人士與行動倡議者珍古德辭世，國際珍古德協會（Jane Goodall Institute）在IG發文公布這項消息，並透露珍古德原本還在進行巡迴演說活動。（美聯社檔案照）

聞名全世界的英國保育專家Dr. Jane Goodall，曾多次來台灣這個國家推廣愛地球環保永續ESG活動。Dr. Jane Goodall研究黑猩猩與黑猩猩擁抱，證實「牠們一樣擁有悲傷、喜悅、母愛與有社會結構」。她說：「地球需要我們的保護行動，而不只是空有關心。」

而Dr. Jane Goodall是聯合國和平使者。她是具備非凡勇氣和堅定信念的行動典範，畢生孜孜不倦地致力於提高人們對野生動物威脅的認識，同時促進自然保護，並激勵人類、動物和自然世界之間建立更加和諧、可持續的關係。

Dr. Jane Goodall的入世學問力和生態教育學有密切關係，美國學者奧爾（David W. Orr）曾主張：「一切教育，都是環境教育」（All education is environmental education），這句話強烈地提醒人們應該反省「教育」的本質，並進一步思考「環境教育」與「生態教育」的重要性；生態教育哲學家包華士（C. A. Bowers）認為生態文化為教育的理想，從文化生態的、有良心的保守主義出發，尊重傳統智慧、維持低度環境破壞的生活型態，將教育的目的設定為建立一個文化與自然環境和睦相處的社會。

珍古德（中）於2014年時拜訪虎山國小，並與時任台南市長的賴清德（左）一同在「珍古德紀念牆」上簽名紀念。（資料照）珍古德（中）於2014年時拜訪虎山國小，並與時任台南市長的賴清德（左）一同在「珍古德紀念牆」上簽名紀念。（資料照）

生態教育學的主要目標為培養「生態人」，亦即具有「生態素養」、「生態意識」－生態理性，生態倫理，生態審美與生態愛－的主體，Thomas Berry曾經指出人類中心思維轉向生態中心思維是一種思想「典範」的轉移，主張教育學的研究與發展應配合時代脈動，對全球生態危機有所回應，從而促使教育學典範進行生態轉向，亦即轉向「生態教育學」，從此角度觀看生態教育學與傳統教育學，或者我們可以說：生態教育學就是一種現代教育學的新典範。但在此不是意謂著生態教育學的教學內容，教學方法，教材編制，課程等等相關內容，必須完全揚棄過去既有的教育內容，因既有的教育內容與教學方式仍然具有原本價值，只是缺乏全球生態關懷，生態觀照與生態視野

Dr. Jane Goodall特別強調青年教育的重要性，她深信年輕人是未來的希望，只要給予正確的引導與知識，他們就能影響身邊的親友，進而促成巨大的改變。

她曾幽默地提到自己太老而無法跟上AI等新科技，反而更喜歡用最原始的筆和紙在森林中觀察記錄。這份純粹與專注，提醒我們在科技快速發展的時代，別忘了回歸初心，用心感受大自然的美好。

「根與芽動物聯合國」活動於今年6月在台南熱鬧登場，91歲的珍古德博士（前排中）親臨現場為保育發聲。（資料照）「根與芽動物聯合國」活動於今年6月在台南熱鬧登場，91歲的珍古德博士（前排中）親臨現場為保育發聲。（資料照）

Dr. Jane Goodall於1960年在坦尚尼亞貢貝溪國家公園展開黑猩猩研究，發現牠們會製作並使用工具，推翻了「只有人類才會製造工具」的觀念。她以人性化的方式觀察黑猩猩，為牠們命名，揭示其情感與社會行為。她的研究與倡議，深刻影響了科學界與公眾對動物行為與保育的認識

「唯有了解才會關心，唯有關心才會行動，唯有行動，生命才有希望。」Dr. Jane Goodall給全人類的忠告。

最後，Dr. Jane Goodall的一生都在為保護地球而努力，她的故事證明了年齡從來不是限制，只要有心，人人都能成為改變的力量，這就是「博士學問力入世」真正的展現，Dr. Jane Goodall好樣的！

（作者為教育博士、政治工作者）

