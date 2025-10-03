黃澎孝練「孝」話》Et tu, Brute? 黃國昌會是背刺凱撒的布魯塔斯嗎？

事實上，黃國昌之於「阿北」柯文哲，差堪可比布魯塔斯之於凱撒。但是，最近盛傳黃國昌疑似牽涉其中的組織「狗仔」跟拍藍綠甚至白營政治人物的醜聞中，竟連柯文哲也成為被跟拍、爆料的受害對象。

◎ 黃澎孝

英國著名的戲劇家莎士比亞William Shakespeare，在他最爲膾炙人口的劇本《凱撒大帝》（Julius Caesar）中，有一段傳世經典名句——Et tu, Brute?中文翻譯成：「連你也背叛我嗎，布魯圖？」

布魯圖Brute是羅馬凱撒大帝的親信兼養子-—布魯塔斯（Brutus）的暱稱。凱撒於西元前44年3月15日，在羅馬元老院議會上，遭六、七十名元老院議員使用匕首刺殺時，凱撒最終碎心的發現他最親信的布魯塔斯竟然也在其中⋯⋯。

請繼續往下閱讀...

黃國昌會是背刺凱撒的布魯塔斯嗎！？（取自貼文）

這段源自真實歷史的故事，透過莎士比亞筆下營造的戲劇張力，使得舞台劇中凱撒遇刺倒下的最後台詞——Et tu, Brute?——成為後世政壇上、商場上甚或黑道幫派的老大被手下親信小弟背刺⋯⋯層出不窮的類似情節中，最常被西方媒體報導時引用的標題名句。後來也有引申爲 “The final blow from Brutus”中文直譯為「布魯圖的最後一擊」。其實最貼切的中文俗話，那就是中國盛行的「當面說好話，背後下毒手」！

事實上，黃國昌之於「阿北」柯文哲，差堪可比布魯塔斯之於凱撒。但是，最近盛傳黃國昌疑似牽涉其中的組織「狗仔」跟拍藍綠甚至白營政治人物的醜聞中，竟連柯文哲也成為被跟拍、爆料的受害對象。

於是乎：

到底黃國昌是否牽涉其中？到底黃國昌是否涉及某週刊爆料柯文哲出入「88會館」，以及和京華城弊案有關的「冷錢包」等等爆炸性新聞的幕後黑手？

黃國昌疑似涉及組織「狗仔」跟拍藍綠甚至白營政治人物的醜聞中。（資料照）

到底黃國昌會不會是類似參與刺殺凱撒陰謀的現代「布魯塔斯」？外界充滿了質疑！民眾黨則陷入了既惶惑又尷尬的沈默中⋯⋯。

然而，就像諸多喜愛閱讀或觀賞莎翁名劇的戲迷們一樣，我們在古今中外一樣充滿陰謀背刺劇情的政治舞台下，正等待著《黃國昌vs柯文哲》這齣現代政壇大戲的劇情，將會是如何跌宕起伏的發展下去！？

Et tu, Brute?

黃國昌會是背刺凱撒的布魯塔斯嗎？

我正坐在戲棚下津津有味的吃瓜看戲中！或許也有更多的小草們可能也正在瞠目結舌的觀看著劇情會不會出現噴狗血的驚人畫面！？

但或許，最想知道這幕現代政壇背刺大戲的真相與結局的，恐怕就是劇中人「阿北」柯文哲本尊吧！？

柯文哲臉書10月2日貼出黃國昌陪同開庭的照片，表示「偶居然真的被跟了」，引發討論。（取自柯文哲臉書）

畢竟，歷史與政治常常在不同時空重演，領導者最大的悲劇往往就是來自最親近者的背刺。以柯文哲的智商或許阿北早就已經心裡有數了吧！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法