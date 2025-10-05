名家分享~賀天行》網紅稅：流量時代的下一場考試⸻網紅從玩票到專業的分水嶺

◎ Sky Ho （賀天行）
「流量能不能換成價值？」 「收入是否等於真正的獲利？」
這些問題，在過去十年中一直被忽略。
現在，政府丟下一個新的炸彈——課稅。
財政部日前發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，境內網紅符合4條件，應辦理稅籍登記。（資料照）
▍網紅產業被正式納入制度
財政部賦稅署宣布，凡是符合條件的「境內網紅」，必須登記營業並繳納營業稅。
這是台灣第一次，正式把網紅產業放進稅務系統。
四大要件只要符合一項，就要辦理稅籍登記：
1.在台灣有實體營業場所
2.已具備營業牌照
3.僱用人員協助處理經營
4.當月銷售額達標（貨物10萬，勞務5萬）
更重要的是，觀眾所在地成為判定依據。
如果收入來自台灣觀眾，需課5%營業稅；若是境外觀眾，則可能適用零稅率。
輔導期到2026年6月底，7月正式上路。
表面上看起來，只是「補稅」。
但我認為，這是一場「產業正規化」的開始。
▍公平與風險：制度能不能讀懂產業？
其他行業都要繳稅，網紅不能置身事外。這也代表社會承認「網紅是一份職業」。（取自貼文）
我承認，這是公平的。
其他行業都要繳稅，網紅不能置身事外。
這也代表社會承認「網紅是一份職業」。
但我的疑慮在於：制度能不能理解產業的特性？
•觀眾來源地怎麼精準界定？
•分潤、打賞、業配、聯盟行銷，這些收入要怎麼分類？
•個人創作者與團隊公司，能被同一把尺量嗎？
如果只是硬套舊有框架，忽視了網紅產業的跨境性與高度流動性，
結果只會是：小型創作者被壓垮，有能力的人往灰色地帶移動，甚至把收入全部轉向境外。
▍不只課稅：國外法規案例的啟示
許多國家已經不只針對課稅，還針對「內容亂象」制定法律：
•德國（NetzDG, 2017）：
要求社群平台在24小時內移除明顯非法內容，7天內處理其他非法內容，並定期公布透明報告。
•新加坡（POFMA, 2019）：
政府可以要求平台更正或刪除「虛假事實」，不遵從者將面臨罰則。
•俄羅斯（COVID-19 假新聞法, 2020）：
針對疫情期間的不實資訊，可直接做行政或刑事處罰。
•衣索比亞（Hate Speech & Disinformation Act, 2020）：
對煽動仇恨、誤導性資訊制定刑責與罰款。
這些國家都在用「法律」提醒大眾：
網路並不是無限自由的領域，而是有責任邊界的公共場域。
許多國家已經不只針對課稅，還針對「內容亂象」制定法律。如德國要求社群平台在24小時內移除明顯非法內容。示意圖。 （路透檔案照）
而台灣呢？
我們在2022年曾提出 《數位中介服務法》草案，模仿歐盟 DSA，要求平台對違法內容負責，
但因社會對「言論自由」的疑慮，最後撤回。
換句話說，我們只談課稅，卻還沒認真談內容治理。
▍台灣「自媒體」產業到底輸在哪裡？
台灣社會一向強調言論自由，這是我們民主的核心價值。
但問題是，言論自由不代表言論無責任。
當假訊息、煽動仇恨的內容在社群上被瘋傳，它傷害的不只是公共秩序，更是社會的信任。
我認為我們缺乏的，是「自由與規範的平衡設計」。
不是去壓制言論，而是要建立「透明、公正、可申訴」的機制，
讓錯誤與惡意內容能被制衡。
沒有這層機制，網紅產業就像野生叢林，
流量會凌駕一切，真實與價值則不敵情緒與炒作。
▍平台責任與使用者權利的界定不清
台灣目前在這方面，幾乎還停留在模糊階段。
平台既享受巨大利潤，卻能推說
「內容是使用者發的，不干我的事」。
使用者則在資訊洪流裡，沒有清楚的權利保障，
也不知道哪些訊息是透明審核過的。
在我看來，平台責任應該被制度化：
•有明確的時效與處理標準（如德國24小時移除制度）。
•有固定的透明報告，讓社會檢驗。
•有第三方監督，避免平台單方面濫權。
同時，使用者也該有「申訴與救濟」的途徑，避免因模糊審查而被不公平地封鎖或限制。
沒有這樣的設計，台灣的社群環境只會愈來愈混亂，
好的創作者會被邊緣化，惡劣的內容卻靠情緒流量繼續壯大。
使用者則在資訊洪流裡，沒有清楚的權利保障，也不知道哪些訊息是透明審核過的。示意圖。（資料照）
▍社群媒體生態圈的未來：透明化與信任資產
這次的「網紅稅」，正好顯示了一件事：
經營內容，不只是拍片、發文、接案，還必須承擔起專業經營者的責任。
這次政策，除了對創作者是提醒，也是對品牌方的一個訊號。
未來的合作，不只會看流量和點閱，而是：
•會不會開發票？
•能不能整理財務報表？
•知不知道如何規劃稅務？
•更重要的，能不能在未來制度下，持續產出有價值的內容？
•他在內容上是否能符合未來更多的規範，而不是踩在灰色邊界？
這些，未來都會變成「專業的一部分」。
▍網紅生態很快會出現分野：
•玩票型：單靠熱情與運氣，遇到制度就被淘汰。
•專業型：懂創作，也懂規則，反而在新制度中脫穎而出。
真正的考試才剛開始，而這考卷，流量給不出答案。
這會形成一個新的競爭優勢。
那些早早把財務、合約、稅務，甚至內容品質與倫理規範都規劃好的人，
將成為品牌更願意合作的對象。
這就是所謂的「信任資產」。
▍後網紅時代的到來
網紅產業走到今天，必然要面對課稅。
這不是壞事，而是產業成熟的徵兆。
但我要強調的是：課稅只是第一步。
如果政府真的承認「網紅是一個產業」，那麼除了稅制之外，更應該建立一整套制度：
•對錯誤與不當內容有明確規範
•對平台責任有透明機制
•對使用者有救濟保障
•對創作者有專業化要求
對創作者來說，這是一場必修課。
你可以逃避，但逃避的代價是退出遊戲。
能夠在規則裡存活下來的人，才有資格談價值、談未來。
我期待，未來的網紅不只是短期流量的製造者，而是能在專業、制度、文化裡扎根的創作者。
那才是台灣網紅生態走向成熟的真正開始。
（作者是數辰 AI 創藝科技｜Chief Brand Officer品牌長）
本文經授權轉載自 Sky Ho臉書
