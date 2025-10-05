名家分享~賀天行》網紅稅：流量時代的下一場考試⸻網紅從玩票到專業的分水嶺

輔導期到2026年6月底，7月正式上路。表面上看起來，只是「補稅」。但我認為，這是一場「產業正規化」的開始。 ​​許多國家已經不只針對課稅，還針對「內容亂象」制定法律： ​

◎ Sky Ho （賀天行）



「流量能不能換成價值？」 「收入是否等於真正的獲利？」

這些問題，在過去十年中一直被忽略。

現在，政府丟下一個新的炸彈——課稅。



財政部日前發布「個人經常性於網路發表創作或分享資訊課徵營業稅作業規範」，境內網紅符合4條件，應辦理稅籍登記。（資料照）

▍網紅產業被正式納入制度



財政部賦稅署宣布，凡是符合條件的「境內網紅」，必須登記營業並繳納營業稅。

這是台灣第一次，正式把網紅產業放進稅務系統。

四大要件只要符合一項，就要辦理稅籍登記：

1.在台灣有實體營業場所

2.已具備營業牌照

3.僱用人員協助處理經營

4.當月銷售額達標（貨物10萬，勞務5萬）



更重要的是，觀眾所在地成為判定依據。

如果收入來自台灣觀眾，需課5%營業稅；若是境外觀眾，則可能適用零稅率。



輔導期到2026年6月底，7月正式上路。

表面上看起來，只是「補稅」。

但我認為，這是一場「產業正規化」的開始。



▍公平與風險：制度能不能讀懂產業？



其他行業都要繳稅，網紅不能置身事外。這也代表社會承認「網紅是一份職業」。（取自貼文）

我承認，這是公平的。



其他行業都要繳稅，網紅不能置身事外。

這也代表社會承認「網紅是一份職業」。



但我的疑慮在於：制度能不能理解產業的特性？

•觀眾來源地怎麼精準界定？

•分潤、打賞、業配、聯盟行銷，這些收入要怎麼分類？

•個人創作者與團隊公司，能被同一把尺量嗎？



如果只是硬套舊有框架，忽視了網紅產業的跨境性與高度流動性，

結果只會是：小型創作者被壓垮，有能力的人往灰色地帶移動，甚至把收入全部轉向境外。



▍不只課稅：國外法規案例的啟示



許多國家已經不只針對課稅，還針對「內容亂象」制定法律：



•德國（NetzDG, 2017）：

要求社群平台在24小時內移除明顯非法內容，7天內處理其他非法內容，並定期公布透明報告。



•新加坡（POFMA, 2019）：

政府可以要求平台更正或刪除「虛假事實」，不遵從者將面臨罰則。



•俄羅斯（COVID-19 假新聞法, 2020）：

針對疫情期間的不實資訊，可直接做行政或刑事處罰。



•衣索比亞（Hate Speech & Disinformation Act, 2020）：

對煽動仇恨、誤導性資訊制定刑責與罰款。



這些國家都在用「法律」提醒大眾：

網路並不是無限自由的領域，而是有責任邊界的公共場域。



許多國家已經不只針對課稅，還針對「內容亂象」制定法律。如德國要求社群平台在24小時內移除明顯非法內容。示意圖。 （路透檔案照）

而台灣呢？



我們在2022年曾提出 《數位中介服務法》草案，模仿歐盟 DSA，要求平台對違法內容負責，

但因社會對「言論自由」的疑慮，最後撤回。

換句話說，我們只談課稅，卻還沒認真談內容治理。



▍台灣「自媒體」產業到底輸在哪裡？



台灣社會一向強調言論自由，這是我們民主的核心價值。

但問題是，言論自由不代表言論無責任。

當假訊息、煽動仇恨的內容在社群上被瘋傳，它傷害的不只是公共秩序，更是社會的信任。



我認為我們缺乏的，是「自由與規範的平衡設計」。

不是去壓制言論，而是要建立「透明、公正、可申訴」的機制，

讓錯誤與惡意內容能被制衡。

沒有這層機制，網紅產業就像野生叢林，

流量會凌駕一切，真實與價值則不敵情緒與炒作。



▍平台責任與使用者權利的界定不清



台灣目前在這方面，幾乎還停留在模糊階段。

平台既享受巨大利潤，卻能推說



「內容是使用者發的，不干我的事」。



使用者則在資訊洪流裡，沒有清楚的權利保障，

也不知道哪些訊息是透明審核過的。



在我看來，平台責任應該被制度化：

•有明確的時效與處理標準（如德國24小時移除制度）。

•有固定的透明報告，讓社會檢驗。

•有第三方監督，避免平台單方面濫權。



同時，使用者也該有「申訴與救濟」的途徑，避免因模糊審查而被不公平地封鎖或限制。

沒有這樣的設計，台灣的社群環境只會愈來愈混亂，

好的創作者會被邊緣化，惡劣的內容卻靠情緒流量繼續壯大。



​使用者則在資訊洪流裡，沒有清楚的權利保障，也不知道哪些訊息是透明審核過的。示意圖。（資料照）

▍社群媒體生態圈的未來：透明化與信任資產



這次的「網紅稅」，正好顯示了一件事：

經營內容，不只是拍片、發文、接案，還必須承擔起專業經營者的責任。

這次政策，除了對創作者是提醒，也是對品牌方的一個訊號。

未來的合作，不只會看流量和點閱，而是：



•會不會開發票？

•能不能整理財務報表？

•知不知道如何規劃稅務？

•更重要的，能不能在未來制度下，持續產出有價值的內容？

•他在內容上是否能符合未來更多的規範，而不是踩在灰色邊界？



這些，未來都會變成「專業的一部分」。



▍網紅生態很快會出現分野：



•玩票型：單靠熱情與運氣，遇到制度就被淘汰。

•專業型：懂創作，也懂規則，反而在新制度中脫穎而出。



真正的考試才剛開始，而這考卷，流量給不出答案。



這會形成一個新的競爭優勢。

那些早早把財務、合約、稅務，甚至內容品質與倫理規範都規劃好的人，

將成為品牌更願意合作的對象。

這就是所謂的「信任資產」。



▍後網紅時代的到來

網紅產業走到今天，必然要面對課稅。

這不是壞事，而是產業成熟的徵兆。

但我要強調的是：課稅只是第一步。



如果政府真的承認「網紅是一個產業」，那麼除了稅制之外，更應該建立一整套制度：



•對錯誤與不當內容有明確規範

•對平台責任有透明機制

•對使用者有救濟保障

•對創作者有專業化要求



對創作者來說，這是一場必修課。

你可以逃避，但逃避的代價是退出遊戲。

能夠在規則裡存活下來的人，才有資格談價值、談未來。



我期待，未來的網紅不只是短期流量的製造者，而是能在專業、制度、文化裡扎根的創作者。

那才是台灣網紅生態走向成熟的真正開始。

（作者是數辰 AI 創藝科技｜Chief Brand Officer品牌長）



本文經授權轉載自 Sky Ho臉書

