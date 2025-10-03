自由電子報
汪浩時間》習近平收縮了嗎？

習近平今年的國慶演講展現了戰術性收斂，更多是權衡川習會前內外壓力下的調整，而非政策根本轉向。「防獨」仍是核心主線，「促統」則可能暫時延後，視中國國力與國際局勢而定。
汪浩時間

汪浩時間

2025/10/03 11:30

◎ 汪浩

10月1日是中共建國76週年，北京依例舉行國慶招待會。

習近平在中共建國76週年前夕發表談話。（取自貼文）習近平在中共建國76週年前夕發表談話。（取自貼文）

值得注意的是，習近平在談及台灣問題時，僅強調深化兩岸交流合作、堅決反對「台獨」與外部勢力干涉，並未重提「九二共識」、「一個中國原則」或「統一」等高調論述。與去年的75週年講話相比，少了「祖國完全統一是大勢所趨」這類歷史必然的語言，篇幅與力度均有所收縮。這種語調上的轉變，顯示北京在當前中美關係複雜局勢下對台政策採取更謹慎的表述。

分析其原因，首先，中國正面臨經濟下行壓力，中美貿易戰談判使習近平不宜在涉台問題上過度挑釁，以免進一步刺激外資撤離與國際疑慮。其次，川普上任後，中美在軍事與科技領域對抗加劇之下，北京若強硬喊話「武統」，可能使美方更加強化對台軍援與聯盟合作。對習而言，當前更重要的是維持「防獨」基調，並將矛頭指向外部勢力，而非直接推進「武統」行動。

台灣藝人公開祝賀中共國慶，就是對台統戰的結果。圖為台灣藝人陳志朋、伊能靜、吳奇隆、歐陽娣娣等群起轉發祝賀。（取自微博）台灣藝人公開祝賀中共國慶，就是對台統戰的結果。圖為台灣藝人陳志朋、伊能靜、吳奇隆、歐陽娣娣等群起轉發祝賀。（取自微博）

另一方面，北京對台灣內部的滲透與統戰並未停止。台灣藝人公開祝賀中共國慶，就是對台統戰的結果。陸委會即時劃出「矮化台灣」、「消滅中華民國主權」與「宣揚武力」三條紅線，提醒藝人警惕統戰陷阱，凸顯台灣在民主自由與滲透壓力之間的敏感處境。

習近平今年的國慶演講展現了戰術性收斂，更多是權衡川習會前內外壓力下的調整，而非政策根本轉向。「防獨」仍是核心主線，「促統」則可能暫時延後，視中國國力與國際局勢而定。對台灣而言，如何在堅守主權與維護現狀之間，強化自身韌性與國際支持，將是未來的關鍵挑戰。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載汪浩臉書

