黑熊學院》中共的間諜規模已是「全民動員」

◎ 黑熊學院

中共間諜活動開始讓國際提高警覺，而台灣一直都是「前哨站」。美國前情報員尼可拉斯指出，目前已知案例其中就有 35% 與台灣有關。



從近期台灣內部被起訴的案例就可看出，其不僅與統促黨黑道合作，或各地方政府與退役軍官等都被作為目標。



統促黨副秘書長温瓏、世忠黨部主委朱新瑜、黨員江瓊麟，被控替中國發展組織，最高法院駁回上訴，判刑定讞。示意圖。（資料照）

出版《中共間諜戰術全解析》、有理文化社長涂豐恩說：「新聞媒體在傳遞這種事情有它的極限，過幾天大家很快就忘記了。」



→ 「地方包圍中央」並非錯覺？



《中共間諜戰術全解析》的作者尼可拉斯充分使用大量公開資料，分析近十年約800多起中共間諜行動案件。



他更採取系統性情報分析方法，透過如關係圖、行動路徑、動機分析等方式，少評論、只提供實際佐證。



從書中分析的案例可看出，中共在歐美的滲透策略不僅限於中央政府，而是從地方政治人物與基層系統。



白話說，間諜不再只是針對政府內部，#已走入基層甚至民間。



→ 不能再用傳統方式去解讀中共間諜



作者認為，了解中共間諜動機的第一步，就是使用更準確描述中國情報招募手法的縮寫 #BEWARE （見圖）。



理解中國的間諜用機與招募方法。（取自貼文）

有人可能是為了在中國升官、發表論文，願意「帶回」美國技術資料作為學術成就。



豐恩提到：「有些人可能本來沒有要從事間諜行動，可是他們掌握的資料剛好可以讓中共使用。」



→ 「舉國體制」的可怕之處



作者發現全世界對於「中國間諜」體制理解最大的偏差在於，一般人認為間諜到處都有，手法大概也差不多。



但中國的間諜活動最特別的關鍵在「舉國體制」，白話說就是——中共「於法有據」，能動員整個社會。



「不管是商業、民族情感或是學術動機，這些背後其實對應的就是不同的民間人員。」



→ 實際案例多不勝數



中共間諜有可能混入讀書會、抗議團體，透過拍照與詢問身家背景等建立個人檔案，協助中國政府掌握異議份子網絡。



尼可拉斯直言：中共已經竊取數兆美元的科研成果、技術與商業機密；目前以防禦為主的姿態，沒辦法阻止其持續利用間諜來竊取商業等機敏資訊。



對台灣來說，最知名的案例就是前紐約州長助理孫雯。他被指控曾阻止台灣官員與紐約州州長會面等間諜行為。



但這些時不時會冒出的間諜案，稍不留神就很容易在台灣媒體環境中被快速遺忘。我們必須將許多間諜案例拼湊起來理解，這也是《中共間諜戰術全解析》出版的最大價值。



對台灣來說，最知名的案例就是前紐約州長助理孫雯（右）。他被指控曾阻止台灣官員與紐約州州長會面等間諜行為。（路透檔案照）

​

→ 自由世界必須想出對策



中共正在利用自由與多元作為掩護，進而削弱民主國家。



我們的第一步，就是要正視「中共間諜確實存在」，並了解其手法。



過去談「保密防諜」容易被聯想到威權統治，當時政府會藉「你是間諜」為由，無限制地壓制異議，將國安無限上綱，因此如今台灣社會更避免去談論。



但在面對威脅的現今，豐恩說：「我們是不是應該重新思考這個議題？」



當中共是「舉國體制」來打造間諜，民主國家應該也有「舉國防衛」的策略，就像我們不會把自己的密碼公開是一樣的道理。



若我們沒有意識到國家需要保護機制，那麼「民主體制」反倒將成為有心人士鑽漏洞的滲透武器。



我們必須將許多間諜案例拼湊起來理解，這也是《中共間諜戰術全解析》出版的最大價值。（取自黑熊學院官網）

最後引用本書作者尼可拉斯給台灣讀者的一段話：



台灣的安全，不僅取決於軍隊與情報單位的警覺，更倚重於每位公民的知識與韌性。



每一個人、每一家企業、每一座學術機構、每一個社群，都是國家防線的一環。



唯有了解對手的戰術，台灣才能建立更堅固的防禦、凝聚社會團結，確保繼續以自由、獨立之姿立於世界。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書





