自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「紅歌」不許絲毫改變，改變即政治不正確

2025/10/04 17:00

◎ 郭索

近來中共體制內傳出的批評文章，矛頭指向舞台演出中「紅歌」被歌手掐頭去尾、未完整演唱的現象。乍看之下，似乎是對藝術規律與觀眾感受的呼籲，但其背後反映的卻是政權對藝術領域的全面箝制。當歌曲不再只是旋律與情感的載體，而是政治權威的象徵，那麼任何演唱上的變化，便可能被視為「不忠誠」或「不正確」。藝術，本應該擁有的自由，在這樣的體制下已蕩然無存。

在中共的文化框架裡，紅歌是政權的宣傳工具。先前曾傳出中小學及幼稚園的學生唱著「紅色歌曲」，宛如紅衛兵再現。（圖片擷取自YouTube頻道「寒冬」）在中共的文化框架裡，紅歌是政權的宣傳工具。先前曾傳出中小學及幼稚園的學生唱著「紅色歌曲」，宛如紅衛兵再現。（圖片擷取自YouTube頻道「寒冬」）

藝術的生命力來自於多樣化的詮釋與再創造。一首歌，可以因不同的歌手、不同的時代氛圍，而產生新的味道與共鳴。藝術的價值，恰恰在於這份自由流動與不斷變化。然而在中共的文化框架裡，紅歌不再屬於大眾審美，而是政權的宣傳工具。歌詞能否完整唱出、旋律是否被改動，都要接受政治檢驗。這種僵化，讓舞台表演失去了真正的藝術價值，變成了教條的傳聲筒。

當權力凌駕於藝術之上，藝術家不再是表達真情實感的創作者，而是被迫服從於政治需要的演員。表演者的聲音不再為觀眾服務，而是為政權背書；歌曲不再傳遞人類共同的美感，而是重複單一的政治口號。這種環境下，談何「創新」？藝術若失去自由，便如花失去芬芳，只剩空洞的形式與機械的重複。

真正的藝術應該是為人民心靈服務，而不是為政權粉飾。它應該能安慰、能啟發、能挑戰思考，而不是在權力的陰影下戰戰兢兢、僅剩單調的紅色旋律。當一個國家連歌聲都要管制，那麼不只是藝術，整個社會的想像力與自由空間也將被窒息。

（作者從事自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書