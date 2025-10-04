自由開講》「紅歌」不許絲毫改變，改變即政治不正確

◎ 郭索

近來中共體制內傳出的批評文章，矛頭指向舞台演出中「紅歌」被歌手掐頭去尾、未完整演唱的現象。乍看之下，似乎是對藝術規律與觀眾感受的呼籲，但其背後反映的卻是政權對藝術領域的全面箝制。當歌曲不再只是旋律與情感的載體，而是政治權威的象徵，那麼任何演唱上的變化，便可能被視為「不忠誠」或「不正確」。藝術，本應該擁有的自由，在這樣的體制下已蕩然無存。

在中共的文化框架裡，紅歌是政權的宣傳工具。先前曾傳出中小學及幼稚園的學生唱著「紅色歌曲」，宛如紅衛兵再現。（圖片擷取自YouTube頻道「寒冬」）

藝術的生命力來自於多樣化的詮釋與再創造。一首歌，可以因不同的歌手、不同的時代氛圍，而產生新的味道與共鳴。藝術的價值，恰恰在於這份自由流動與不斷變化。然而在中共的文化框架裡，紅歌不再屬於大眾審美，而是政權的宣傳工具。歌詞能否完整唱出、旋律是否被改動，都要接受政治檢驗。這種僵化，讓舞台表演失去了真正的藝術價值，變成了教條的傳聲筒。

當權力凌駕於藝術之上，藝術家不再是表達真情實感的創作者，而是被迫服從於政治需要的演員。表演者的聲音不再為觀眾服務，而是為政權背書；歌曲不再傳遞人類共同的美感，而是重複單一的政治口號。這種環境下，談何「創新」？藝術若失去自由，便如花失去芬芳，只剩空洞的形式與機械的重複。

真正的藝術應該是為人民心靈服務，而不是為政權粉飾。它應該能安慰、能啟發、能挑戰思考，而不是在權力的陰影下戰戰兢兢、僅剩單調的紅色旋律。當一個國家連歌聲都要管制，那麼不只是藝術，整個社會的想像力與自由空間也將被窒息。

（作者從事自由業）

