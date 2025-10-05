自由電子報
自由開講》最低工資十年連漲的社會意義

2025/10/05 08:30

◎ 楊聰榮

台灣自2016年起連續十年調升基本工資，這不只是數字上的調整，更是政府積極落實社會責任的重要指標從月薪突破近三萬元、時薪提升至196元的變化來看，政策嘉惠超過200萬名基層勞工，這背後體現的是「經濟成果共享」與「社會公平落實」的核心價值。

台灣自2016年起連續十年調升基本工資，這不只是數字上的調整，更是政府積極落實社會責任的重要指標。圖為2024年連9漲的漲幅趨勢圖。（資料照）台灣自2016年起連續十年調升基本工資，這不只是數字上的調整，更是政府積極落實社會責任的重要指標。圖為2024年連9漲的漲幅趨勢圖。（資料照）

台灣追求的不僅是經濟成長的亮眼數據，更重視基層勞工的實際生活保障。十年來的持續調漲，代表我們建立了一套讓「經濟成長果實」轉化為具體福利的制度設計。對於低薪族群來說，薪資調升直接提升生活品質，降低相對剝奪感，進一步促進社會和諧與穩定。這種作法讓社會弱勢能與整體社會共同成長，而非被經濟發展的浪潮拋在後頭。

主管機關已要求上市櫃公司必須在永續報告書中揭露員工照顧與薪酬政策，基本工資連續調漲的政策背景，正好成為企業展現「薪資透明度」、「員工共享經營成果」的重要範例。這不僅符合法規要求，更切合ESG架構中「社會責任」的核心精神。對企業來說，將這樣的政策成效納入永續報告，不僅展現合規性，也能強化企業形象，提升投資市場的信任度與吸引力。

基本工資連續十年上調，已經形成鮮明的社會指標效應。這項調整直接改善基層勞工的生活條件，同時推動薪資制度透明化與企業管理創新。這也提醒我們，薪資調整不僅是勞動條件的改善，更是一種社會進步的制度化實踐。未來所有企業在永續報告書中都應該清楚揭露相關影響，彰顯守法合規、勞資共榮的積極作為。

這項調整直接改善基層勞工的生活條件，同時推動薪資制度透明化與企業管理創新。示意圖。（中央社資料照）這項調整直接改善基層勞工的生活條件，同時推動薪資制度透明化與企業管理創新。示意圖。（中央社資料照）

台灣基本工資十年連漲，象徵著「經濟與社會並重」的治理理念。對勞工而言，這是生活保障的提升。對企業而言，這是履行社會責任的契機；對國家而言，這是永續發展的重要推動力。這項政策的價值，遠超過薪資數字的增加，更是一種制度正義與社會永續的具體實踐。透過這樣的政策設計，台灣正逐步建構一個更加公平、包容的社會，讓每一位勞工都能在經濟發展中獲得應有的尊嚴與保障。

（作者為ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

