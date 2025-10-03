矢板明夫觀點》內蒙出現實景 共軍正強化對台「斬首」演練

模擬總統府周邊的訓練區域，自2020年起擴張幅度已接近三倍。國基研指出，解放軍在這些模擬設施中，不只是建造，還持續進行模擬實戰演練。

◎矢板明夫

今天 （1001），日本的產經新聞發表了一篇重磅文章。根據日本智庫「国家基本問題研究所」（國基研）的分析，中國人民解放軍正在強化對台「斬首作戰」的演練。

「國基研」公布最新衛星影像，揭露解放軍已在內蒙古朱日和訓練基地內，完成一項軍事設施擴建工程。（取自貼文）

「國基研」公布了一組最新衛星影像，揭露中國人民解放軍已在內蒙古朱日和訓練基地內，完成一項軍事設施擴建工程——在模擬的台灣總統府旁，建造了一棟模擬司法院的建築，並以長達280公尺的地下通道與模擬總統府連接。

這一設施明顯是針對台灣政府核心機關進行實戰化訓練，意圖提升對台「斬首行動」的能力。透過逼真的建築還原現場與演習操作，中共正為未來可能的突襲進行準備。

2015年央視報導「朱日和演習」，畫面中就出現外形結構與我國總統府高度相似的建築。（取自網路）

這處模擬總統府所在地，是內蒙古的朱日和聯合作戰戰術訓練基地，總面積約1066平方公里，是解放軍最大規模的演訓場。2015年，中國官媒央視（CCTV）就曾公開播出模擬總統府的畫面，顯示解放軍以攻擊總統府為目標，已非秘密。

除了模擬總統府外，基地內還有「模擬外交部」等設施存在。這些高度還原的建築，不僅是軍事訓練用途，也具有向台灣發動心理戰的意圖——藉由公開類似設施，營造中共已「準備就緒」的威嚇氣氛。

根據衛星圖像分析，模擬司法院的興建工作約自2020年8月開始，2021年大致完工。在其旁邊，一棟紅色屋頂的新建築也在2023年11月前動工，2024年4月已接近完成。

研究人員指出，這棟紅屋頂建築與司法院對面的國防部後備指揮部內部設施外觀高度相似，顯示中共在演練中，不僅模擬攻打總統府，也納入對其他戰時關鍵機構的攻擊與控制計畫。

模擬總統府周邊的訓練區域，自2020年起擴張幅度已接近三倍。國基研指出，解放軍在這些模擬設施中，不只是建造，還持續進行模擬實戰演練。

中國朱日和訓練基地2020年就仿造我國總統府及外交部等設施機構，更一併依總統府道路環境設計整體規格，藉以模擬實際交戰時的情況。（資料照）

例如：



2022年7月，模擬總統府與模擬外交部之間的交叉路口出現路障，裝甲車部隊進行排除後向前推進。

2022年8月，大量裝甲車出現，甚至有旅級規模的部隊參加對抗演練，模擬攻擊並突破「保衛總統府」的敵軍防線。

2025年8月以來，衛星圖像仍顯示模擬總統府周邊道路有裝甲車移動，訓練活動持續進行中。

對於此次新設施的戰略意圖，國基研研究員中川真紀表示：「在習近平體制下，朱日和基地明顯加速擴建，訓練也更加貼近實戰。這次不只擴建模擬總統府，還新建模擬司法院與地下通道，無疑是向台灣發出警告：就算你們有地下道，照樣逃不掉。」這句話背後，透露出北京當局針對台灣領導人與政府機關的清除作戰，已進入具體戰術層級。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

