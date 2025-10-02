林修民 半導體看天下》半導體產業非一蹴可幾～歐盟為例

荷蘭主導的 「Semicon Coalition」半導體聯盟（原始成員 9 國），現已擴展到 27 個歐盟成員國全部加入，該聯盟最新提出歐盟晶片法(Chip Act )修正案，或是2.0版本，呼籲增加晶片補助至4倍，才能符合歐盟的半導體戰略。

◎ 林修民

最近美國商務部長盧特尼克關於晶片產能分配的言論，在台灣引起軒然大波。我們半導體業界人士常常提醒政治人物，半導體產業不是一蹴可幾，是需要很多條件配合的，並不是像外行人想像的這麼簡單。

美國商務部長盧特尼克關於晶片產能分配的言論，在台軒然大波。（路透檔案照）

台積電在亞利桑那州能夠從無到有建立起來，是非常的不容易，如董事長魏哲家所言，是一把鼻涕一把眼淚弄出來的。

請繼續往下閱讀...

台積電在亞利桑那州能夠從無到有建立起來，是非常的不容易。（彭博檔案照）

下面歐盟的例子，就可以知道要建立半導體產業多不容易。

路透社9月 29日報導，荷蘭主導的 「Semicon Coalition」半導體聯盟（原始成員 9 國），現已擴展到 27 個歐盟成員國全部加入，該聯盟最新提出歐盟晶片法（Chip Act ）修正案，或是2.0版本，呼籲增加晶片補助至4倍，才能符合歐盟的半導體戰略。

歐盟審計院曾指出，以歐盟現有進度 2030 年只能達到 11.7% 全球市佔，遠低於原先歐盟晶片法設定的20% 目標。

歐盟審計院指出，難在2030年達成20％市占目標。歐盟半導體聯盟籲推晶片法（Chip Act ）修正案，或2.0版本。示意圖。（法新社檔案照）

未能達成原先設定歐盟晶片法的目標除了歐盟本身企業問題外，吸引外資除了台積電在德國德勒斯登成功外，另一個失敗的原因就是intel在德國的投資案到目前仍不明朗。

或許是歐盟開始面對現實、新的晶片法修正目標轉變為由原本的「市佔率目標」轉向更具體的技術安全、審批速度、人才培養、融資支持。

以上可知，連歐盟這樣子財大勢大國家群，傾全力都還落得需要面對現實增加投資預算的下場，美國如果真的想要有更多半導體最先進的產能，與其讓部長在媒體上放話，還不如好好改善美國的半導體周遭的環境。

當你把一個半導體環境（水、電、人才的供給、相關工廠法律規定）給弄更好之後，自然就會容易吸引到外人來設廠投資，生物的發展一定是配合環境，不對的環境永遠不會長出對的東西。

你想要在沙漠裡面種出玫瑰花，那你就要先弄出一個玫瑰花適合生長的環境，否則、沙漠永遠只會長出仙人掌，不是玫瑰花比仙人掌好，而是仙人掌比玫瑰花適合在沙漠中生長。

（作者為科技專欄作家）







熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法