沈榮欽國際視野》川普政府對台灣的半導體政策

兩人的說法高度吻合，說明這大概已經是川普政府的既定政策，這大概也是前陣子黃仁勳快閃台北所帶來的真正訊息：川普政府認為台積電承諾投資美國的 1650 億美元仍然不夠，需要投資更多、更尖端的半導體廠。
沈榮欽 國際視野

2025/10/04 21:00

◎ 沈榮欽

在財政部長貝森特和商務部長盧特尼克最近幾乎同時表態後，美國對於台灣半導體生產的謀劃已經十分清楚了：

美國財政部長貝森特。（彭博檔案照）美國財政部長貝森特。（彭博檔案照）

♦️ 貝森特：「世界經濟最大的失敗點，就是 99% 的高性能晶片都是在台灣生產。」

「台灣做得非常好，擁有極佳的生態系統，但就風險管理而言，我不知道我們需求的 30%、40% 或 50% 該如何處理，我們必須把這些（產能）帶回美國或給我們的盟友，不論是日本或中東，我們每天都在為此努力。」

美國商務部長盧特尼克。（彭博檔案照）美國商務部長盧特尼克。（彭博檔案照）

♦️ 盧特尼克：「台灣製造了我們手機和汽車中約 95% 的晶片。我們 95% 的晶片都在 9000 英里外製造，這聽起來不太好。而且，台灣距離中國只有 80 英里。」

盧特尼克表示他有兩個目標：第一是美國要引進整個供應鏈，能夠不依靠任何國家獨立生產晶片。第二是美國生產自己所需晶片比重從 2％ 增加到 40%。

因此他說：「我向台灣提出的想法是，讓我們達到 50-50。我們生產一半，你們（台灣）生產一半。我們仍然基本上依賴你們，因為我們無法沒有另一半。但如果我們有一半，我們就有能力在需要時做我們必須做的事。」

兩人的說法高度吻合，說明這大概已經是川普政府的既定政策，這大概也是前陣子黃仁勳快閃台北所帶來的真正訊息：川普政府認為台積電承諾投資美國的 1650 億美元仍然不夠，需要投資更多、更尖端的半導體廠。

前陣子黃仁勳快閃台北與台積電董事長暨總裁魏哲家（右）餐敘。（中央社資料照）前陣子黃仁勳快閃台北與台積電董事長暨總裁魏哲家（右）餐敘。（中央社資料照）

根據日前傳出川普政府將規定半導體廠商在美晶片生產量，生產必須與進口的比例維持 1：1，如果進口超標，就會被課25％關稅，台積電可以以此計算需要投資的數量。

而台灣必須交出五成美國需求半導體產能到美國，則是對台灣的要求。

盧特尼克將話說得很白：「若台灣想繼續得到美國保護，就應該要接受晶片產能五五分。」

雖然不確定是否能夠喚醒不少川粉的幻想，能夠停止從美國的角度思考，將問題歸咎台灣本身（例如藍白）；所幸台灣國安單位對這個議題始終要冷靜現實得多，並不存在類似的幻想。反而是川普政府對半導體在美國生產存在不少幻想，總認為只要投資到位，就自然而然能夠生產出半導體晶片，全然不顧美國的生產環境與是否有足夠員工能達成目標。

對台灣而言，談判任務十分艱巨。圖為鄭副院長與美國貿易代表署代表葛里爾會面時畫面。（行政院提供）對台灣而言，談判任務十分艱巨。圖為鄭副院長與美國貿易代表署代表葛里爾會面時畫面。（行政院提供）

不管如何，對台灣而言，談判任務十分艱巨，希望國人與政府一起面對挑戰，我們只有一體時，才能發揮更大的力量。

（作者為加拿大約克大學副教授）
本文經授權轉載自沈榮欽臉書

