許美華頻道》台美關稅很難談／沒有「五五分」 我團隊守住底線！

台美關稅很難談，台灣這邊壓力當然很大，但我們沒有輕易讓步，美國談判代表也沒有太好過，這點要給鄭麗君談判團隊該有的掌聲。

◎ 許美華

最近兩天，美國商務部長Lutnick因為放話要跟台灣晶片產能「五五分」，在台灣被很多人罵爆，還被同溫層說是助長「疑美論」的幫兇，更有國民黨立委立刻說這是「賣台協議」。

美國商務部長盧特尼克因為放話要跟台灣晶片產能「五五分」，在台灣被很多人罵爆。（彭博檔案照）

太忙一直沒空好好回應這件事，但回覆了多位網友私訊，我都建議不要過度反應，情緒不用太激動，因為Lutnick那個放話，就是關稅談判的談判語言，代表台美關稅真的很難談，也代表台灣真的有美國人要的東西，台灣是有談判籌碼、有底氣的。

果不其然，今天（1001）結束美國這輪談判行程返台的主談人鄭麗君這樣說：

「這是美方的想法，我方談判團隊從未做出晶片五五分的承諾，這一次我們也沒有討論這項議題，我們也不會答應這樣的條件，請大家放心。」

台美晶片產能「五五分」？鄭麗君與談判團隊返台，強調沒討論、也不會答應。（記者朱沛雄攝）

目前談判還在進行中，但美國政府想要台灣移轉更多晶片製造，把高階晶片更多產能轉到美國，甚至要求台灣政府取消 N-1（海外製程至少落後台灣一代）的規定，這些，顯然碰觸到台灣產業和政府的底線。

而從鄭麗君從美國帶回來的最新消息，台灣談判代表是有踩住這個底線的。

因為這不是政府說ok就可以答應的事，台積電如果要外移更多產能，很多主客觀條件，不是想不想做的問題，而是真的很困難。（人力、完整供應鏈、相應的基礎建設⋯以下省略八萬字

這不是單純用關稅、政策施壓就可以解決的問題。

不是只要有技術、資金就能成功造出晶圓，尤其是現在全世界幾乎完全倚賴台積電的高階晶片，千萬不要忽略台灣人特質的這個因素，前晚我從鏟子超人寫到晶片製造，就是這個意思。

台積電已經承諾投資美國1650億美元，總共要蓋6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心，魏哲家也證實，未來2奈米以下會有30%的產能在美國。

台積電已經承諾投資美國1650億美元，總共要蓋6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。圖為亞利桑那廠。（彭博檔案照）

雖然沒有押時間表，而且製造過程的麻煩度跟成本都會比臺灣高，必須轉嫁美國廠商，但是，這個2奈米以下30%產能其實已經非常有誠意了。

Lutnick最近受訪說，希望未來能做到台美先進晶片產能各50%（五五分），在他任內的目標是40%，這個放話引發外界譁然，但其實跟魏哲家承諾的、未來2奈米以下會有30%產能在美國，已經相去不遠了。

所以，回來講Lutnick為什麼這個時間點受訪講這些，甚至講出「台灣不要覺得晶片製造是矽盾，自我感覺良好」。連外媒都推測，他是想要施加台美關稅談判對臺灣的壓力。

Lutnick有些話雖然不中聽，但我把他的話視為對台灣極大的推崇和肯定：

「由於美國迫切需要台灣的晶片，所以這些晶片就成了保護台灣的「矽盾」，可是當比例高達95%時，顯然也對美方造成了安全上的威脅。因此盧特尼克向台灣方面提議，由美方生產一半晶片，台灣生產另一半，「我們仍然從根本上依賴你們（台灣），因為你們知道，沒有另一半，我們活不下去。」

Lutnick是希望台灣聽進美國的諄諄之言，「把高階晶片產能分一半給我，我才能保護你啊⋯」

之前很多人唱衰台灣關稅談判，說日、韓都談好15%，台灣團談不下來太無能了。結果韓國上下，現在為了承諾美國3500億美元的現金投資跳腳，說韓元會大貶重演金融風暴⋯

現在證實，跟美國先談判簽約，並沒有比較好了吧？

我不是談判代表，也不知道未來台美關稅的最終結果。

但是，從Lutnick最近的受訪內容，我可以說，台灣談判代表有努力盡到他們的責任。

行政院副院長鄭麗君與美國商務部長盧特尼克合影。（資料照，行政院提供）

台美關稅很難談，台灣這邊壓力當然很大，但我們沒有輕易讓步，美國談判代表也沒有太好過，這點要給鄭麗君談判團隊該有的掌聲。

至於不管談判結果如何都是「無能、喪權辱國」的藍白陣營，我期待你們提出更好的談判對策，you can ，you up！

（作者為反紫光奇遊團成員）

本文經授權轉載自許美華臉書

