自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》台灣國家韌性 法國作家認證

2025/10/04 08:30

◎ 張天泰

什麼是「台灣韌性」？

花蓮光復鄉近日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成多起死傷與居民失聯，災情嚴重。來自台灣民間與各界主動的援助行動持續湧入，包括物資、志工與專業救援團隊紛紛進駐。讓長年推廣台語與台灣本土文化的法國籍台灣女婿吉雷米（Remy Gils）也在災後第一時間前往花蓮支援

法國作家吉雷米分享，看到大家將泥土一鏟一鏟搬出去，最後看到乾淨的店面慢慢出現，讓人有種希望再現的感動。（基督教芥菜種會提供）法國作家吉雷米分享，看到大家將泥土一鏟一鏟搬出去，最後看到乾淨的店面慢慢出現，讓人有種希望再現的感動。（基督教芥菜種會提供）

「台灣韌性」一詞係指是台灣面對國際壓力、經濟挑戰及天災人禍時，展現出的適應、恢復和持續發展的能力。這種韌性體現在台灣民主體制的穩定、公民社會的活力，以及產業結構的彈性與創新。

台灣國家韌性有「正義文化」為基礎，這不是第一次台灣人民見弱勢受害受苦，主動見義勇為的案例，從過去的311地震，台灣民間自發的去援助日本災民，超越絕對二元對立，你死我活式政治意識形態，2008年台灣主動捐款70.5億給中國災民，金額高居世界之冠，一直到2023年台東父子三人勇逮凶嫌，拿湯勺、電扇勇救了被美工刀攻擊的女性，一直到2025年花蓮風災，台灣人民自帶鏟子與工具，搭乘台鐵列車前往災區救災。

上述為台灣注重「正義」的集體行為和文化的證據，這種強調為弱勢而戰的正義力量，發自台灣社會本體，是台灣社會一個重大的文化性特徵，也是東亞社會曾有但逐漸消失

光復鄉市區主要道路9月30日晚浮出消失多日的雙黃線。（資料照）光復鄉市區主要道路9月30日晚浮出消失多日的雙黃線。（資料照）

香港觀察家曾直言「台灣有著改變世界可能性的精神基礎」，那是來自台灣國家韌性和正義文化的深厚基礎

（教育博士、政治工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書