自由開講》台灣國家韌性 法國作家認證

◎ 張天泰

什麼是「台灣韌性」？

花蓮光復鄉近日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成多起死傷與居民失聯，災情嚴重。來自台灣民間與各界主動的援助行動持續湧入，包括物資、志工與專業救援團隊紛紛進駐。讓長年推廣台語與台灣本土文化的法國籍台灣女婿吉雷米（Remy Gils）也在災後第一時間前往花蓮支援。

法國作家吉雷米分享，看到大家將泥土一鏟一鏟搬出去，最後看到乾淨的店面慢慢出現，讓人有種希望再現的感動。（基督教芥菜種會提供）

「台灣韌性」一詞係指是台灣面對國際壓力、經濟挑戰及天災人禍時，展現出的適應、恢復和持續發展的能力。這種韌性體現在台灣民主體制的穩定、公民社會的活力，以及產業結構的彈性與創新。

台灣國家韌性有「正義文化」為基礎，這不是第一次台灣人民見弱勢受害受苦，主動見義勇為的案例，從過去的311地震，台灣民間自發的去援助日本災民，超越絕對二元對立，你死我活式政治意識形態，2008年台灣主動捐款70.5億給中國災民，金額高居世界之冠，一直到2023年台東父子三人勇逮凶嫌，拿湯勺、電扇勇救了被美工刀攻擊的女性，一直到2025年花蓮風災，台灣人民自帶鏟子與工具，搭乘台鐵列車前往災區救災。

上述為台灣注重「正義」的集體行為和文化的證據，這種強調為弱勢而戰的正義力量，發自台灣社會本體，是台灣社會一個重大的文化性特徵，也是東亞社會曾有但逐漸消失。

光復鄉市區主要道路9月30日晚浮出消失多日的雙黃線。（資料照）

香港觀察家曾直言「台灣有著改變世界可能性的精神基礎」，那是來自台灣國家韌性和正義文化的深厚基礎。

（教育博士、政治工作者）

