自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

照護線上》新一代長焦段人工水晶體，強化中近距離視力表現，降低眼鏡配戴需求

照護線上

照護線上

2025/10/05 08:00

◎ 照護線上

提問：請問白內障要如何治療？

林佳穎醫師：所謂的白內障就是眼球裡面的水晶體，裡面的蛋白質結構產生變化，它會失去原本透明的性質，開始變得混濁、硬化，就會開始導致視力下降。其實初期的白內障都可以用藥水延緩它的進程，但卻沒有辦法讓已經混濁的水晶體恢復透明。所以目前手術還是治療白內障唯一有效的方式。當你今天因為白內障的關係，開始視力模糊、夜間眩光、疊影，關鍵還是有影響到生活的時候，就是需要接受手術治療的時機點。

提問：術後若有維持中近視力需求，會建議使用哪一種人工水晶體？

卓宛樺醫師：健保的人工水晶體跟單焦點的人工水晶體，都只能提供單一距離的清晰視力。譬如說如果我們要遠的看得清楚，看中、看近就會需要老花眼鏡的輔助，意思就是我們沒有辦法擺脫眼鏡。我今天想要提供兩種水晶體的選擇，給有中近距離視力需求的民眾。首先第一種是延焦段的人工水晶體，延焦段的人工水晶體除了看遠清楚之外，它也能提供看中距離的清晰視力。舉例來說，我們騎車、開車，有一個清晰的儀表板。另外像打麻將也可以更容易胡牌，切菜、煮飯也可以提供更清楚、更安全的視力。第二種是長焦段的人工水晶體，除了看遠、看中距離可以提供非常清晰的視力之外，它更強化了中近距離、功能性近距離的視力需求。比方說我們看手機、平板，都不再需要老花眼鏡的輔助。除此之外，它在白天、夜間都能提供很高品質的視力。

提問：新一代長焦段人工水晶體有哪些特色？

林佳穎醫師：新一代長焦段人工水晶體，它提供了遠、中、功能性近距離的視力範圍，所以它會強化中近距離的視力表現，也會減少術後需要依賴眼鏡的需求。它是以純折射式的設計方式，取代了原始人工水晶體的繞射圈設計，這樣的設計，它會大幅減少夜間眩光、光暈的影響，也會讓夜間更安全。

林佳穎醫師：如果是一個希望手術後不依賴眼鏡，又兼具有夜間駕車需求的患者，我們就會很推薦使用長焦段的人工水晶體。所以手術前的溝通非常重要，務必一定要將自己的需求跟你的手術醫師做詳細的討論。

卓宛樺醫師：我爸爸他是一個比較重視遠視力的人，除此之外，他也有讀報、看雜誌的需求。他最一開始會發現白內障，就是因為他覺得電視上的啦啦隊越來越模糊，造成他生活很大的不便。他手術之後，不但電視上的啦啦隊越來越清晰，他平常也更樂於跟我們分享報章雜誌上面的世界大小事。媽媽的話，她平常白天、晚上都會有騎車的需求。她的其中一隻眼睛因為白內障的關係，造成非常非常深的高度近視，高達了1600度，她視力變得模糊，立體感也下降非常多。手術完之後，她不但白天、晚上騎車的安全性大大提升之外，她跟舅舅、阿姨唱卡拉OK也越來越不卡詞，除此之外，她削水果也是有如神助，回我LINE也都是快狠準。我真的很感謝長焦段的人工水晶體，帶給我爸爸媽媽生活品質非常大的提升。

卓宛樺醫師：很多患者常常會問我說，世界上到底有沒有完美的人工水晶體？我覺得這是不存在的，只有最適合自己的人工水晶體。其實只要了解自己的用眼需求跟自己術後的期待，一定能跟醫師一起找到最適合自己的人工水晶體。

本文經授權轉載自【照護線上】新一代長焦段人工水晶體，強化中近距離視力表現，降低眼鏡配戴需求

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書