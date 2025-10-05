◎ 照護線上

提問：請問白內障要如何治療？

林佳穎醫師：所謂的白內障就是眼球裡面的水晶體，裡面的蛋白質結構產生變化，它會失去原本透明的性質，開始變得混濁、硬化，就會開始導致視力下降。其實初期的白內障都可以用藥水延緩它的進程，但卻沒有辦法讓已經混濁的水晶體恢復透明。所以目前手術還是治療白內障唯一有效的方式。當你今天因為白內障的關係，開始視力模糊、夜間眩光、疊影，關鍵還是有影響到生活的時候，就是需要接受手術治療的時機點。

提問：術後若有維持中近視力需求，會建議使用哪一種人工水晶體？

卓宛樺醫師：健保的人工水晶體跟單焦點的人工水晶體，都只能提供單一距離的清晰視力。譬如說如果我們要遠的看得清楚，看中、看近就會需要老花眼鏡的輔助，意思就是我們沒有辦法擺脫眼鏡。我今天想要提供兩種水晶體的選擇，給有中近距離視力需求的民眾。首先第一種是延焦段的人工水晶體，延焦段的人工水晶體除了看遠清楚之外，它也能提供看中距離的清晰視力。舉例來說，我們騎車、開車，有一個清晰的儀表板。另外像打麻將也可以更容易胡牌，切菜、煮飯也可以提供更清楚、更安全的視力。第二種是長焦段的人工水晶體，除了看遠、看中距離可以提供非常清晰的視力之外，它更強化了中近距離、功能性近距離的視力需求。比方說我們看手機、平板，都不再需要老花眼鏡的輔助。除此之外，它在白天、夜間都能提供很高品質的視力。

提問：新一代長焦段人工水晶體有哪些特色？

林佳穎醫師：新一代長焦段人工水晶體，它提供了遠、中、功能性近距離的視力範圍，所以它會強化中近距離的視力表現，也會減少術後需要依賴眼鏡的需求。它是以純折射式的設計方式，取代了原始人工水晶體的繞射圈設計，這樣的設計，它會大幅減少夜間眩光、光暈的影響，也會讓夜間更安全。

林佳穎醫師：如果是一個希望手術後不依賴眼鏡，又兼具有夜間駕車需求的患者，我們就會很推薦使用長焦段的人工水晶體。所以手術前的溝通非常重要，務必一定要將自己的需求跟你的手術醫師做詳細的討論。

卓宛樺醫師：我爸爸他是一個比較重視遠視力的人，除此之外，他也有讀報、看雜誌的需求。他最一開始會發現白內障，就是因為他覺得電視上的啦啦隊越來越模糊，造成他生活很大的不便。他手術之後，不但電視上的啦啦隊越來越清晰，他平常也更樂於跟我們分享報章雜誌上面的世界大小事。媽媽的話，她平常白天、晚上都會有騎車的需求。她的其中一隻眼睛因為白內障的關係，造成非常非常深的高度近視，高達了1600度，她視力變得模糊，立體感也下降非常多。手術完之後，她不但白天、晚上騎車的安全性大大提升之外，她跟舅舅、阿姨唱卡拉OK也越來越不卡詞，除此之外，她削水果也是有如神助，回我LINE也都是快狠準。我真的很感謝長焦段的人工水晶體，帶給我爸爸媽媽生活品質非常大的提升。

卓宛樺醫師：很多患者常常會問我說，世界上到底有沒有完美的人工水晶體？我覺得這是不存在的，只有最適合自己的人工水晶體。其實只要了解自己的用眼需求跟自己術後的期待，一定能跟醫師一起找到最適合自己的人工水晶體。

本文經授權轉載自【照護線上】新一代長焦段人工水晶體，強化中近距離視力表現，降低眼鏡配戴需求

