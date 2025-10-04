自由電子報
健康醫療網》「夜尿、尿急又怕影響性能力？」男性必知攝護腺治療指南

攝護腺位於膀胱出口，包住尿道，是泌尿與生殖系統的重要器官。隨著年紀增長，雄性荷爾蒙會讓攝護腺細胞代謝失衡，進而變大。黃志賢教授指出，近年來，攝護腺肥大有年輕化趨勢，有些男性從35歲就開始變化，只是初期症狀不明顯。
健康醫療網

健康醫療網

2025/10/04 08:00

◎ 健康醫療網

攝護腺肥大與攝護腺癌沒有直接關聯，但兩者可能同時存在，症狀也容易混淆。不少男性以為只是「尿不順」，誤以為是老化現象，卻忽略潛在癌症風險。（取自貼文）攝護腺肥大與攝護腺癌沒有直接關聯，但兩者可能同時存在，症狀也容易混淆。不少男性以為只是「尿不順」，誤以為是老化現象，卻忽略潛在癌症風險。（取自貼文）

才40多歲，半夜總被尿意吵醒，白天開會、開車也得不停找廁所，連長途旅行都不敢？小心，這可能是「攝護腺」在悄悄提醒你！

專訪國內泌尿科權威、現任國立陽明交通大學附設醫院院長黃志賢教授，他分享男性朋友最常遇到的攝護腺肥大（BPH）問題，幫助大家了解早期就醫的重要性。

Q1：攝護腺肥大（BPH）是什麼？只有年長男性才會嗎？

攝護腺位於膀胱出口，包住尿道，是泌尿與生殖系統的重要器官。隨著年紀增長，雄性荷爾蒙會讓攝護腺細胞代謝失衡，進而變大。黃志賢教授指出，近年來，攝護腺肥大有年輕化趨勢，有些男性從35歲就開始變化，只是初期症狀不明顯。

Q2：有哪些症狀？會造成哪些生活困擾？

平常可以透過「跑廁所的頻率」來觀察自己。攝護腺變大壓迫尿道，尿流變細、變慢，常覺得尿不乾淨，還會頻尿、急尿，常常想跑廁所時就該留意。

常見困擾

每隔 1–2 小時就想上廁所

一餐飯需上廁所兩次

晚上需起床兩次以上

急尿來不及跑廁所，甚至尿褲子

出遠門或搭遊覽車旅行不便

開始有使用尿布的需求

尿不出來需要導尿管

長期殘尿可能導致膀胱結石、鼠蹊部疝氣等併發症

若這些情況影響生活或睡眠，建議及早就醫。

Q3：攝護腺肥大可以自我評估嗎？

可以透過國際攝護腺症狀評分表（IPSS）了解症狀嚴重度：

（取自貼文）（取自貼文）

總分判斷

0–7 分：輕度

8–19 分：中度

20–35 分：重度

若總分超過 8 分或影響生活品質，建議盡快就醫，由醫師進一步評估。

Q4：攝護腺肥大引起攝護腺癌？初期有明顯徵兆嗎？

攝護腺肥大與攝護腺癌沒有直接關聯，但兩者可能同時存在，症狀也容易混淆。不少男性以為只是「尿不順」，誤以為是老化現象，卻忽略潛在癌症風險。

常見迷思

（取自貼文）（取自貼文）

根據統計，攝護腺癌已躍升台灣男性第三大癌症，早期通常無明顯症狀，許多患者發現時已屬晚期，影響治療效果。目前健保尚未將攝護腺特異性抗原（PSA）血液檢查納入常規篩檢，但醫界建議男性應定期檢查，以提高早期發現率並延長生命，同時也倡議早期發現策略，將攝護腺癌納入「第六癌」篩檢，共同守護國人健康。

鼓勵健檢時程

有家族病史：45 歲開始 PSA 檢查

一般男性：50 歲以上每兩年一次

60 歲以上：建議每年一次

Q5：治療會不會影響性功能？

現今治療方式趨於多元，也有部分治療在臨床上觀察到副作用較過去少，患者可在改善症狀的同時兼顧性生活品質。黃志賢教授分享，部分健保藥物（如甲型阻斷劑、5α還原酶抑制劑），可能會影響勃起功能變差或逆行性射精，讓一些年輕患者有所顧慮。如果對藥物選擇有疑慮或是追求一定的生活品質，建議於問診時即可與醫師進行討論，依據症狀不同，醫師會安排個人化藥物治療。

Q6：聽說現在有「複方藥」？那是什麼意思？

黃志賢教授指出，國際治療趨勢已從單純改善排尿，發展到兼顧性功能。依據 EAU（歐洲泌尿科醫學會）指引，攝護腺肥大的藥物治療應同時考量排尿功能與性功能。「複方藥」即是在此概念下誕生的組合療法。將作用機轉不同的藥物合併使用，讓患者在改善排尿症狀的同時，也能兼顧性功能品質。

常見組合療法

•　PDE5抑制劑＋5α還原酶抑制劑：已列入最新治療指引，可同時改善排尿與性功能，臨床上主要針對排尿症狀與性功能問題的患者，屬於自費治療選項，是否合適仍需醫師評估。

•　甲型阻斷劑＋5α還原酶抑制劑：適合攝護腺體積大、症狀明顯且對性生活需求較低的患者，已納入健保給付。

是否採單一或合併用藥，臨床上會視病況而定。選擇時需同時考量年齡、身體狀況、性功能需求與經濟負擔，並在醫師專業評估後再決定。

攝護腺健檢　別忽略日常檢查

黃志賢教授提醒，攝護腺健康對男性至關重要。男性朋友可先透過日常頻尿狀況或IPSS量表自我評估，如果總分超過 8 分或影響生活作息，就應盡快到泌尿科就醫，讓醫師進一步檢查與評估治療。

PSA 血液檢查是常見的攝護腺癌檢測方式，醫師提醒男性可定期檢查，透過早期發現與治療，維護攝護腺健康。

（取自貼文）（取自貼文）

資料來源：

●EAU Guidelines on Male Lower Urinary Tract Symptoms （2024）, European Association of Urology.

●EAU-EANM-ESTRO-ESUR-ISUP-SIOG Guidelines on Prostate Cancer.

●A call to action: Integrating PSA screening into Taiwan's prostate cancer prevention strategy.

●International Prostate Symptom Score （I-PSS）

本文經授權轉載自健康醫療網／記者趙正瑋報導 「夜尿、尿急又怕影響性能力？」男性必知攝護腺治療指南

