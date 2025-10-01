名家分享～劉哲瑋》從國民黨卡C位不做事 看花蓮政治生態

注意看，中間是國民黨黨團的攤位，完全沒有東西，佔了最精華的位置，車站出口正中間，結果什麼都沒有，土地閒置在那…

◎ 劉哲瑋

這是光復車站前面，我為何拍這張照片？

光復車站前面，國民黨團的攤位。（取自貼文）

注意看，中間是國民黨黨團的攤位，完全沒有東西，佔了最精華的位置，車站出口正中間，結果什麼都沒有，土地閒置在那…

兩旁是：右方民進黨攤位的物資，左方是慈濟的埋鍋造飯大隊。

民進黨的物資，全部免費拿，只要你需要就可以拿。甚至，還有民進黨的志工，直接站在國民黨團攤位前面，向民眾宣傳必須戴手套，這裡有免費的手套。

為何呢？如果你今天（9/29）中午左右在車站前面，應該有注意到有一台救護車進來，因為有一位志工手被玻璃劃開，我看到他高舉受傷的手，手臂被毛巾纏緊緊（止血），然後我看到他的肌肉被劃開，第一次看到肉能這樣綻開…

我要說什麼？其實大家這次的行動以愛為核心，但每個人都承擔了風險：受傷的風險、呼吸到過多病菌的風險，原本這個風險只有光復人承擔，但人類是有愛的生物，正是因為愛，我們共同分散了這樣的風險。

自然災難往往導致死傷慘重，這也是為何人類演化出「政治」這樣的文化，現代民主根源是古希臘，在亞理斯多德的《政治學》裡，他說：ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον，常見翻譯是「人天生是政治的動物」。

但這裡的 πολιτικός （politikós），字根來自 πόλις （polis, 城邦）。所以更直譯的理解是：「人天生是屬於城邦的動物」、「人天生活在城邦共同體中的動物」。

這次堰塞湖溢流，這種房子竟然還能存在，這就在光復鄉公所對面。（取自貼文）

人類打造城邦的目的就是為了抵禦自然風險，所以當政治失靈時，就如同城邦破了一個洞，自然風險就更容易入侵。這次馬太鞍溪堰塞湖溢流就是最好的例子。

國民黨在花蓮縣有縣黨部、鄉鎮市都具有黨部，甚至每次選舉還能動員上千人，結果國民黨在災區做了什麼？國民黨台北市議員柳采葳竟然在政論節目指，大批鏟子超人奔赴花蓮協助救災固然令人感動，但如此「依靠民間力量」的情況，在她看來只是凸顯出民進黨政府的執政無能。

請問，現在花蓮縣到底是誰執政？縣議會33席，民進黨3席。所以，請花蓮人看清楚，他們遇到罷免時，可以查出你家在哪，試圖製造恐怖統治氛圍。甚至，選舉前可以動員里長出席，但當你們生命受到威脅時，他們完全不鳥你們，里長只是他們控制你們的手段。

我會花一些時間整理這次災難的時序，未來國賠官司，有必要我願意以證人身分出庭作證，我知道光復人害怕出庭作證，但我不太怕他們，最終就以司法權來究責與定奪。而司法制度的英文justice，這個字就是正義。

而花蓮人也得記得，這次台灣人的愛，其實背後共同承擔著風險，所以未來在政治的抉擇上，必須承擔責任，否則災難會不斷持續重演。

因為，這不是光復第一次遇到此等災難。2001年桃芝颱風導致光復鄉最南端的大興村遭遇土石流，而大興村位於馬太鞍溪流域旁，地勢低窪，土石流衝擊集中。

2001年桃芝颱風導致光復鄉最南端的大興村遭遇土石流。（取自維基百科）

沒錯，又是馬太鞍溪流域，結果導致整村幾乎滅村，當年報導「184戶有150戶被掩埋」，那是921大地震後，東部山區岩層鬆動、裂隙增加，致使土石流風險大幅升高。

2001 年時，行政院農委會水保局雖已著手建立「土石流潛勢溪流」清冊，但這份清冊直到2003年才完成，居民幾乎不知道自己住在如此高風險區域。

然而，過了將近1/4個世紀，科技、研究、調查都完善許多，為何還會發生這種事？就是我上述所為的「政治失靈」，導致自然災害重演。

花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，許多車輛漂流400、500公尺再衝入民宅或店舖。（資料照）

而國民黨刪凍預算，讓地質研究經費斷炊，而花蓮面臨地震高風險，這樣做等於推花蓮人更靠近死亡。去年，0403地震的災後重建進度超慢，結果就是下次災難來，鄉親更容易死亡。

一切又回到「政治失靈」，讓自然災害不斷重演的主軸。我在花蓮居住將近三年，花蓮人很單純，但就是這個單純，讓我一直不解為何鄉親這麼喜歡他們夫婦？

之後，我發現了，就跟這次全台灣志工承擔風險，他們夫妻控制伙食、控制物資、控制任何資源，他們直接讓人民面臨死亡，不想死就得聽他們的，所以在這時候，他們連醫護人員也敢控制。

醫生痛訴花蓮縣府「扣押醫療團隊人身自由」。（取自貼文）

我突然發現，花蓮人就像有些小孩，常常被家長突如其來舉高手揮打一樣，之後有人舉高手這些小孩就會下意識用手阻擋。花蓮人，其實就是被恐嚇了20多年，從小到成年都面臨這種無良父母官。

所以，國民黨真的關心弱勢、偏鄉？看看他們做了什麼？許多人未成年被性侵，長大後意識到可以提告，結果因為追訴期過了無法提告，憲法法庭準備處理這種案件，結果國民黨癱瘓憲法法庭，有近1,040位性侵被害人曾提告，但有不少案件因追訴期屆滿而不得起訴。

去年以來的爭議，都讓弱勢面臨更大風險，請台灣人用這個例子看清楚，看看我們做了什麼選擇。

（作者為教師、曾在花蓮光復任教）

本文經授權轉載自Lâu Thiat Uí 臉書

