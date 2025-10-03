自由電子報
法操》【法操小教室】罵妻子「廢物」法院判離婚，什麼情況下可以提離婚？

2025/10/03 08:30

◎ 法操司想傳媒

維持婚姻需要伴侶雙方共同努力，若有一方不願繼續努力，或是長期忽視對方，在某些情況下就很有可能構成離婚事由，法院可以裁判離婚。

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）
近期有則新聞報導指出，台北市一名人妻不堪婚後，遭先生罵：「廢物」、「女人就是要給人幹的」等言語羞辱，還常不戴套硬上，害她被迫裝避孕器，身體因無法適應避孕器，多次開刀，致陰道受損，痛苦不堪，憤而訴請休夫。士林地院認為，夫妻間感情已嚴重破壞，判准休夫。

有哪些情況構成法律上離婚事由？

民法第1052條是離婚事由的法律規定，包含：

第一項：夫妻之一方，有下列情形之一者，他方得向法院請求離婚：

一、重婚。

二、與配偶以外之人合意性交。

三、夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待。

四、夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，致不堪為共同生活。

五、夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中。

六、夫妻之一方意圖殺害他方。

七、有不治之惡疾。

八、有重大不治之精神病。

九、生死不明已逾三年。

十、因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。

第二項：有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。

第一款的重婚指的是已有婚姻關係卻再與他人結婚。第二款的與配偶以外的人發生性行為：包含外遇、劈腿，或與第三人發生性關係等。第三款的虐待：包含身體上的暴力或性虐待、精神上的恐嚇辱罵。第四款的配偶或配偶的直系血親虐待自己或自己的直系血親：例如虐待父母、祖父母或子女。

另外，第五款的惡意遺棄：包含惡意拒絕同居或無正當理由分居。第六款意圖殺害：對另一方生命造成威脅。第七款的不治惡疾：指具有傳染性、且一般人難以接受的疾病。第八款的不治精神病：經專業鑑定為無法治癒，且嚴重到無法維持婚姻生活，例如思覺失調、嚴重躁鬱症等。第九款的生死不明已逾三年：長期失蹤、無法聯繫，也不知生死。第十款的故意犯罪被判處六個月以上徒刑：須經確定判決後方可適用。

此外，條文第二項另規定，如有其他重大事由，導致婚姻難以繼續維持時，受害的一方也可以請求離婚。

回到新聞事件，先生常罵她三字經、廢物或「女人就是要給人幹的」羞辱她，讓她承受極大痛苦，且常未戴套硬來，害她須進行藥物流產，無奈裝避孕器避孕，身體因無法適應避孕器多次開刀，陰道多次發炎、子宮受損，讓她身心俱疲，最後法院以民法第1052條第1項第3款、第2項規定請准兩造離婚。

之所以有離婚制度，主要就是要保護婚姻中弱勢的一方。當婚姻因法定事由或重大事由而難以維繫時，透過離婚程序解除婚姻，才能保障當事人的人格尊嚴與權益。

本文經授權轉載自【法操】【法操小教室】罵妻子「廢物」法院判離婚，什麼情況下可以提離婚？

