自由開講》全球戰略穩定支點 台灣「不可或缺」

2025/10/07 13:30

◎ 陳裕翔

總統賴清德在紐約Concordia峰會發表錄影談話，時間點正值第80屆聯合國大會總辯論期間，來自世界各地的領袖與政要齊聚一堂。這場演說不僅是台灣對外傳遞訊息的重要時刻，更在國際輿論與地緣戰略的交會點上，凸顯出台灣「不可或缺」的角色。特別是在美國總統特使魏科夫、前眾議院議長裴洛西等重量級人士相繼表態之下，賴總統的聲音成為「民主同盟」版圖中的一環。台灣不只是地理上的「第一島鏈前哨」，更是價值體系與經濟安全的交會點，其存在已超越地方政治，而成為全球戰略穩定的重要支點。

自由開講》全球戰略穩定支點 台灣「不可或缺」聯合國大會總辯論期間，賴清德總統應邀在2025 Concordia年度峰會發表錄影演說。（圖擷取自總統府提供錄影畫面）

賴總統提出的三大方向，清晰地勾勒出台灣在國際舞台上的路線圖。首先，「價值外交」是台灣對抗威權挑戰的基礎。當國際社會面臨地緣衝突與價值分裂時，台灣以民主、人權、法治為核心的外交理念，與志同道合國家建立信任與合作網絡，這不僅是外交政策的延伸，更是台灣軟實力的展現。其次，在經濟安全與供應鏈韌性方面，台灣以半導體為核心的產業聚落已成為全球產業鏈的關鍵樞紐。美中科技對抗加劇之下，台灣若能以「夥伴補位」思維，深化與歐美及印太夥伴的合作，將不僅是技術輸出國，更能成為全球風險管理的穩定器

第三，國防建設則是維繫一切的保障。賴總統明確指出，國防預算將逐步提升至GDP的5%，此舉等於把「全民防衛」視為國家長期戰略核心，而非短期政治口號。這樣的表態傳遞給國際社會一個訊息：台灣不僅仰賴盟友，更願意承擔自我防衛的責任。在地緣政治緊繃的當下，這樣的決策不僅強化了嚇阻力，也讓台灣成為國際安全網的一環。與其說這是國內政策，不如說它是台灣在全球戰略棋盤上的「保險」。

賴總統表示，我國國防預算將逐步提升至GDP的5%。（資料照）賴總統表示，我國國防預算將逐步提升至GDP的5%。（資料照）

更重要的是，賴總統將台灣定位為「世界和平的舵手」與「世界繁榮的推手」，這是一種積極、前瞻的國際定位。印太地區作為21世紀經濟增長的核心戰場，台灣不僅承受來自威權的壓力，也同時握有推動合作的契機。這種角色不只是防衛性的，更是創造性的。換言之，台灣不僅要守住自己的家園，更要以策略思維和產業優勢，帶動全球經濟鏈條的穩定與升級。未來，若台灣能持續在「價值、經濟、防衛」三大軸線上保持積極作為，其國際能見度與影響力將不再是「被動被看見」，而是「主動被依賴」

（作者為台北市資訊業）

