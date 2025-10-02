自由電子報
王宏仁國際專欄》歐洲當前的內外交迫：民主困境與威權壓力下的雙重挑戰

真正的危險在於，當民主社會正面臨自我矛盾之時，外部威權國家可能藉此推波助瀾。俄羅斯透過資訊戰、假訊息，強化歐洲內部分裂的敘事；中國則利用印太各國間的不穩定，輸出「民主混亂、威權有序」的錯誤印象。若民主社會沒有自覺與防範，正中威權之計。
王宏仁國際專欄

2025/10/02 17:00

◎ 王宏仁

美國總統川普（Donald Trump）在今年8月15日與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會晤之後，歐洲的局勢進一步陷入複雜矛盾。雖然川普隨後與歐洲領導人會面，態度從緩和轉向對俄施壓，但戰場上卻出現另一種圖景：俄羅斯並未退卻，反而持續加大進攻力度，並透過無人機與戰機侵擾北約東翼、北翼領空，再以全盤否認無視國際的譴責。這種「進攻與否認」的戰術，既測試了北約的反應，也考驗了歐洲內部的政治與社會韌性。這值得台灣在面對中國各項侵擾時的借鏡。

針對近來頻傳俄羅斯戰機、無人機侵犯北約東翼、北翼成員國領空。圖為俄國米格-31戰機9月19日入侵愛沙尼亞領空。（路透檔案照）針對近來頻傳俄羅斯戰機、無人機侵犯北約東翼、北翼成員國領空。圖為俄國米格-31戰機9月19日入侵愛沙尼亞領空。（路透檔案照）

外部威脅與內部示威的兩個戰場

俄羅斯的軍事挑釁只是歐洲的一面鏡子。另一面鏡子，映照出的是各國街頭接連爆發的抗爭浪潮。法國的財政緊縮政策引發百萬規模示威與全國罷工；英國的移民議題成為政治主軸，極右派與反種族主義群眾在街頭對峙；荷蘭、義大利的抗議活動更演變成暴力事件。歐洲的街頭因此成為另一場戰場，只不過這次對手不是俄羅斯，而是左右兩派對於民主治理內涵的激烈衝突

法國各地9月18日爆發抗議活動，以反對政府削減公共服務資金計畫。（美聯社檔案照）法國各地9月18日爆發抗議活動，以反對政府削減公共服務資金計畫。（美聯社檔案照）

這些示威活動看似與印太地區近期的抗議浪潮相互呼應，但本質卻不同。印太國家內部的的抗爭像是尼泊爾、印尼、菲律賓等國大多指向民主治理中的常見課題：言論自由、貪腐自肥、工程弊案等而歐洲的示威則觸及到制度核心──財政分配、福利與安全的平衡，以及族群、身份政治等深層問題。這些問題並非孤立個案，而是逐漸成為威脅民主體制穩定的結構性矛盾。

王宏仁國際專欄》歐洲當前的內外交迫：民主困境與威權壓力下的雙重挑戰菲律賓防洪工程貪污醜聞引爆民憤，民眾走上街頭抗議。（美聯社檔案照）

民主的內捲化與威權的宣傳機會

有些學者將此現象稱為「民主政治的內捲化」，意即民主走到某個階段後，社會反而出現自我攻擊、自我消耗的狀況。但這種解釋過於片面。民主的本質是開放，正如政治哲學家卡爾・波普（Karl Popper）在《開放社會及其敵人》中強調的那樣，民主的敵人是思想的封閉體系，而非民主本身。歐洲的抗議活動雖然混亂，卻正好顯示出民主社會能夠透過公開辯論與集體行動來釋放不滿。

真正的危險在於，當民主社會正面臨自我矛盾之時，外部威權國家可能藉此推波助瀾。俄羅斯透過資訊戰、假訊息，強化歐洲內部分裂的敘事；中國則利用印太各國間的不穩定，輸出「民主混亂、威權有序」的錯誤印象。若民主社會沒有自覺與防範，正中威權之計。

社會福利與國家安全的零和博弈

歐洲另一個根本性的矛盾，在於社會福利與軍事安全的拉鋸。左派傳統強調社會分配與福利，但在安全威脅日益迫近之際，軍費必然要優先增加。如果一味寄望「高福利加高安全」的雙贏模式，最後只會陷入財政失衡與社會撕裂。歐洲左派若不能調整思維，將逐漸失去主導權；而右翼雖然能透過「安全」與「移民」議題動員，但若演變成極端民族主義，則會削弱整體的區域凝聚力。這種零和博弈，是歐洲民主社會正在面臨的艱難考驗。

約11萬人於9月13日參加英國倫敦市中心的反移民遊行。（歐新社檔案照）約11萬人於9月13日參加英國倫敦市中心的反移民遊行。（歐新社檔案照）

對台灣的警示

歐洲與印太的比較，揭示了一個共同挑戰：如何在內部矛盾與外部威權壓力的雙重作用下，維持社會穩定與民主韌性。歐洲有俄羅斯，印太有中國；兩者皆利用宣傳與策略，將「民主」描繪為混亂，將「威權」美化為秩序。這種敘事如果不被戳破，將對全球民主價值造成長遠傷害。

印太國家民主異質性大，更容易受到中國的經貿拉攏與政治威脅所左右。（彭博檔案照）印太國家民主異質性大，更容易受到中國的經貿拉攏與政治威脅所左右。（彭博檔案照）

對台灣而言，這不能只是去冷眼觀察歐洲的發展，而是應該將之當作一面警鐘。印太的民主異質性更大，制度基礎比歐洲薄弱，個別國家更容易受到中國的經貿拉攏與政治威脅所左右。台灣唯有在內部保持團結、避免內耗，並與其他同樣面臨威權壓力的國家聯手，才能不被外部勢力各個擊破。民主的維護絕對不會自然而然地發生，必須要靠生活在之中的人們自己去捍衛與重塑。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

