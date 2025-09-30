名家分享～張育萌》災後6天／ 從一件件小事 中央撐起生活秩序

從無人機送藥，到凌晨的工兵架照明燈挖水槽——這是災後第 6 天，中央各部會把一件件看似零碎的小事，撐起災區的生活秩序。

◎ 張育萌

從無人機送藥，到凌晨的工兵架照明燈挖水槽——這是災後第 6 天，中央各部會把一件件看似零碎的小事，撐起災區的生活秩序。

上圖為國軍救災，下圖為鏟子超人湧入光復。（取自貼文）

① 國防部已經調派2,500位國軍，投入救災。工兵部隊開著照明燈車，在夜晚時也有光源，加速清淤。

救災工作實在非常高強度，連續工作太久的疲勞，可能影響工作效率——為了讓災區「不間斷」清淤，明天國防部會用相同兵力「換班」。

② 很多災民的廁所管線已經塞住，志工想稍微借用，災民也不知道該不該借。有災民就委婉地說，「萬一怎麼樣，我們要收尾很難收。」

國軍出動大型鏟土機，前往光復中山路清除屋內清運出來的泥巴。（記者花孟璟攝）

剛開始投入災區，上廁所本來就是大難題——花防部指揮官劉中將就曾說，有來救災的官兵忍住不敢喝水，因為他知道，喝了水就會想上廁所，會需要水沖。

但在災區，水是很珍貴的物資，所以官兵想把水優先留給災民。

環境部今天架設流動廁所，從 31 座增加到 150 座。

③ 「鏟子超人」仍在持續湧進花蓮光復，為了讓所有超人都發揮力量，中央協調所在光復車站設「志工分配站」。

「鏟子超人」湧進花蓮光復，中央協調所在光復車站設「志工分配站」。（記者花孟璟攝）

有人步行進大馬部落，有人搭國軍卡車進阿陶莫部落。

難以抵達的地點，國軍也協助載志工前往；讓偏遠的地方，也能有鏟子超人進駐幫忙。

④ 衛福部協調花蓮醫院、北榮玉里分院和國軍花蓮總醫院等，在居民有需要的時候，可以通訊診療，甚至提供送藥服務。

衛福部也成立「無人機送藥團隊」，在花蓮支援送藥。

衛福部首度出動「無人機送藥」，配合遠距視訊看診，把藥物送進花蓮光復鄉收容所。（衛福部提供）

⑤ 水利署用重機挺進馬太鞍溪下游，開挖深水槽，重建穩定的水流主道——

水利署把原本因水勢洶湧，漫流進光復市區的三道水流，引導脫離原本的路徑，改流進新挖的深水槽，順勢流到下游。

今天早上 10 點，馬太鞍溪終於成功引流改道。

⑥ 光復鄉平常每天的用水量是 4,000 噸，現在，自來水公司已把供水量提升到 6,000 噸。

但目前只有八成家戶復水，633 戶因為管線阻塞或損壞，還在努力搶修。

所以除了供水外，每天還是出動 20 輛水車（ 總共補運 284 噸水），各村也設了 23 處加水站，居民拖著水桶就能裝水回家。

⑦ 自來水公司也宣布，災區 9 月和 10 月都不用收水費。

國土署調了 185 台機具和 359 人，挺進村落清淤與排水。

水利署指出，馬太鞍溪右岸光復堤段的導水路已完成。（水利署提供）



環境部清出 5,586 公噸垃圾，也提供 1,500 台高壓水槍給村里、國軍、慈濟使用。街道開始能看見原本的柏油。

居民如果需要水槍，可以直接向中央倉管借用，使用完後可以再借給鄰居，加速家園復原。

這些場景都在花蓮光復——中央部會自我要求要拚盡全力，「讓災民在中秋節前可以回到正常生活。」

所有行動就是希望讓居民和鏟子超人們，有廁所、有藥、有住宿、有路可以走，慢慢撐起生活秩序。

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書





