自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～張育萌》災後6天／ 從一件件小事 中央撐起生活秩序

從無人機送藥，到凌晨的工兵架照明燈挖水槽——這是災後第 6 天，中央各部會把一件件看似零碎的小事，撐起災區的生活秩序。
名家分享

名家分享

2025/09/30 15:00

◎ 張育萌

從無人機送藥，到凌晨的工兵架照明燈挖水槽——這是災後第 6 天，中央各部會把一件件看似零碎的小事，撐起災區的生活秩序

上圖為國軍救災，下圖為鏟子超人湧入光復。（取自貼文）上圖為國軍救災，下圖為鏟子超人湧入光復。（取自貼文）

① 國防部已經調派2,500位國軍，投入救災。工兵部隊開著照明燈車，在夜晚時也有光源，加速清淤。

救災工作實在非常高強度，連續工作太久的疲勞，可能影響工作效率——為了讓災區「不間斷」清淤，明天國防部會用相同兵力「換班」

② 很多災民的廁所管線已經塞住，志工想稍微借用，災民也不知道該不該借。有災民就委婉地說，「萬一怎麼樣，我們要收尾很難收。」

國軍出動大型鏟土機，前往光復中山路清除屋內清運出來的泥巴。（記者花孟璟攝）國軍出動大型鏟土機，前往光復中山路清除屋內清運出來的泥巴。（記者花孟璟攝）

剛開始投入災區，上廁所本來就是大難題——花防部指揮官劉中將就曾說，有來救災的官兵忍住不敢喝水，因為他知道，喝了水就會想上廁所，會需要水沖。

但在災區，水是很珍貴的物資，所以官兵想把水優先留給災民

環境部今天架設流動廁所，從 31 座增加到 150 座。

③ 「鏟子超人」仍在持續湧進花蓮光復，為了讓所有超人都發揮力量，中央協調所在光復車站設「志工分配站」

「鏟子超人」湧進花蓮光復，中央協調所在光復車站設「志工分配站」。（記者花孟璟攝）「鏟子超人」湧進花蓮光復，中央協調所在光復車站設「志工分配站」。（記者花孟璟攝）

有人步行進大馬部落，有人搭國軍卡車進阿陶莫部落。

難以抵達的地點，國軍也協助載志工前往；讓偏遠的地方，也能有鏟子超人進駐幫忙。

④ 衛福部協調花蓮醫院、北榮玉里分院和國軍花蓮總醫院等，在居民有需要的時候，可以通訊診療，甚至提供送藥服務。

衛福部也成立「無人機送藥團隊」，在花蓮支援送藥

衛福部首度出動「無人機送藥」，配合遠距視訊看診，把藥物送進花蓮光復鄉收容所。（衛福部提供）衛福部首度出動「無人機送藥」，配合遠距視訊看診，把藥物送進花蓮光復鄉收容所。（衛福部提供）

⑤ 水利署用重機挺進馬太鞍溪下游，開挖深水槽，重建穩定的水流主道——

水利署把原本因水勢洶湧，漫流進光復市區的三道水流，引導脫離原本的路徑，改流進新挖的深水槽，順勢流到下游。

今天早上 10 點，馬太鞍溪終於成功引流改道

⑥ 光復鄉平常每天的用水量是 4,000 噸，現在，自來水公司已把供水量提升到 6,000 噸。

但目前只有八成家戶復水，633 戶因為管線阻塞或損壞，還在努力搶修。

所以除了供水外，每天還是出動 20 輛水車（ 總共補運 284 噸水），各村也設了 23 處加水站，居民拖著水桶就能裝水回家。

⑦ 自來水公司也宣布，災區 9 月和 10 月都不用收水費。

國土署調了 185 台機具和 359 人，挺進村落清淤與排水。

名家分享～張育萌》災後6天／ 從一件件小事 中央撐起生活秩序水利署指出，馬太鞍溪右岸光復堤段的導水路已完成。（水利署提供）

環境部清出 5,586 公噸垃圾，也提供 1,500 台高壓水槍給村里、國軍、慈濟使用。街道開始能看見原本的柏油。

居民如果需要水槍，可以直接向中央倉管借用，使用完後可以再借給鄰居，加速家園復原

這些場景都在花蓮光復——中央部會自我要求要拚盡全力，「讓災民在中秋節前可以回到正常生活。」

所有行動就是希望讓居民和鏟子超人們，有廁所、有藥、有住宿、有路可以走，慢慢撐起生活秩序。

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書