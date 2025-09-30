黃澎孝練「孝」話》中國大閱兵大作秀 台灣「鏟軍大閱兵」真情流露，感人不已⋯⋯

相對於中國的「93大閱兵」，我們這「小小多山的國家」，最近幾天竟然以「鏟子大軍」湧入花蓮光復救災的樣態，展現了與中國截然不同的「大閱兵」。

◎ 黃澎孝

中國《網易》貼出在北京「93大閱兵」擔任女民兵方隊領隊而走紅的李依潼，竟然沒當過一天兵。而是因為身高體態合乎「標準」才短期「特招入伍」，扮演閱兵場上英姿颯爽的女民兵領隊！與其説是「閱兵」還不如說是另類模特秀身材、走台步！

北京「93大閱兵」擔任女民兵方隊領隊的李依潼，因身高體態合乎「標準」，才短期「特招入伍」。（取自貼文）

事實上，「93閱兵」後，中國網路上還Po出很多女兵「光榮退伍」的影片，顯示出這些在大閱兵踢正步的，很多都不是真正的女兵，而是像徵選模特一樣「特招」而來身材高挑，顏值出眾的年輕妹子。因此，大閱兵的「任務」結束後，就立馬「光榮退伍」了！

請繼續往下閱讀...

相對於中國的「93大閱兵」，我們這「小小多山的國家」，最近幾天竟然以「鏟子大軍」湧入花蓮光復救災的樣態，展現了與中國截然不同的「大閱兵」。

不分男女老少，鏟子超人湧入花蓮光復鄉救災。（取自貼文）

我們台灣這次的「鏟軍閱兵」沒有像中國李依潼那樣服飾特別、作秀喊口令的領隊。我們的「鏟軍閱兵」是「去中心化」，多頭自發，隊形雜亂，有男有女，有老有小，看似「烏合之眾」的一群「活老百姓」自組而成。但是卻引起了國際媒體的關注，感動了無數觀看的各國人。

著名的日本學者小笠原欣幸就在他的臉書發文，對台灣人迅速自動投入救災行動表達驚訝與讚賞。

小笠原欣幸提到，雖然災後中央政府與花蓮縣政府之間相互指責，但這種政治紛擾並未澆熄民眾互助的熱情。無論是親赴災區的志工，或在各地透過捐款、捐物資提供支援的善心人士，都讓他看見台灣社會的強大韌性，是台灣人最可貴之處。

日本學者小笠原欣幸對台灣人自發救災，表達讚賞。（取自貼文）

事實上，中國由上而下，所費不貲的「大閱兵」或能吸引「外行看熱鬧」的眼球。但是，「內行看門道」的學者專家，卻在台灣自動自發的救災鏟軍中，看到了台灣人自發自救，互助合作，令人感動的另類軟實力⋯⋯！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書





熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法