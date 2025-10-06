自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事

陽明山地區火山地貌多變，擁有豐富自然生態及人文地景。我國於1985年9月16日成立陽明山國家公園，今年適逢40週年，讓我們透過國家檔案回顧陽明山國家公園的這些年那些事。
檔案樂活情報網

檔案樂活情報網

2025/10/06 13:00

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事刊頭：陽明山花季活動
案名：高雄元宵節、高雄內門宋江陣、陽明山花季
檔號：0091/0412/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

◎ 國家發展委員會檔案管理局應用服務組檔案檢調人員 邱炳翰

陽明山原名草山，泛指大屯山、七星山、紗帽山、小觀音山一帶山區。17世紀初，大屯山盛產硫磺，清政府禁止人民私採硫磺，按四季燒山，在自然及人為因素交錯下，造就大屯山硫磺坑煙霧裊裊，周邊漫山遍布菅芒花海的特殊地景。當時喜愛旅遊的文人郁永河因公來臺灣開採硫磺，行經大屯山一帶，譜下詩句：「造化鍾奇構，崇岡湧沸泉；怒雷翻地軸，毒霧撼崖巔；碧澗松長槁，丹山草欲燃；蓬瀛遙在望，煮石迓神仙」，生動描述旅人走過死蔭幽谷（圖1），眺望沉寂與破碎的地景，而遙遠的夕陽染紅天與地（圖2），滿山遍野的菅芒搖曳生姿，呈現大自然未經人為破壞的原始地景。

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖1 陽明山小油坑
案名：臺灣各地風景
檔號：0082/BS4/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖2 大屯山菅芒
案名：臺灣各地風景
檔號：0082/BS4/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

日治時期，裕仁皇太子來臺灣視察時親臨草山，臺灣總督府決定將草山修整並作為民眾遊憩場所。1933年起，國立公園調查委員會、大屯國立公園協會相繼成立，《國家公園法》頒布後，大屯國立公園（圖3）、次高太魯閣與新高阿里山被指定為三座國立公園（圖4）。

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖3 大屯國立公園詳圖
案名：臺灣區國立公園位置計劃圖
檔號：0026/912.4/4010
來源機關：國防部史政編譯局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖4 1937年的〈國立公園位置圖〉
案名：臺灣區國立公園位置計劃圖
檔號：0026/912.4/4010
來源機關：國防部史政編譯局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1945年，臺灣省行政長官公署正式取代臺灣總督府，終止日治時期，1947年改制為臺灣省政府（簡稱省府），1949年省府仿廬山管理局編制成立草山管理局，將士林、北投納入管轄，成為黨政要員駐紮辦公的軍事重地。1950年省府以蔣中正總統在草山成立革命實踐研究院訓練黨政幹部，投入反攻大陸事業，尤其推崇王陽明力行學說，於是將草山更名為陽明山，藉此激發全民愛國情操與力行精神。

隨著國內陸續出現設置國家公園的呼聲，1952年臺灣省風景協會建議省政府參考日治時期《國立公園法》，頒訂國家公園法。該項建議，經過內政部社會安全制度研究委員會研究後，認為暫無立法的必要（圖5）。1960年代初期，省政府參考國外設置國家公園相關做法，規劃設立含括陽明山在內等數座國家公園，依然未獲得行政院的具體回應。

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖5 1955年臺灣省政府回覆制定國家公園法及設立國家公園之提議
案名：總節
檔號：0044/31500/1
來源機關：臺灣省諮議會
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

隨著環境保育意識抬頭，加上國內外呼籲制頒國家公園法聲音高漲，促使省府必須設法解決。1961年臺灣省觀光事業委員會，建議政府設立國家公園（圖6），經內政部會議討論後，為保護自然風景以及配合觀光事業之發展，必須擬訂國家公園法（圖7）。在此期間，我國與國家公園相關國際組織相互交流，如1962年2月美國邀請我國派員參加第一屆世界國家公園大會 （圖8）；1965年6月美國國家公園管理局專家喬治．盧理（Dr George C.Ruhle）來臺考察，建議普設國家公園；1966年，國家公園國際委員會主席哈羅亞教授（Prof Harold J.Coolidge）來訪，建議我國儘速訂定〈國家公園法〉。透過國際交流，加速國家公園法的誕生，1972年正值聯合國通過《保護世界文化和自然遺產公約》以及美國黃石國家公園設立一百周年之際，我國呼應世界潮流通過《國家公園法》，為環境保育立下新的里程碑。

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖6 臺灣省觀光事業委員會致函內政部建議公園立法原則草案
案名：國家公園法草案
檔號：0048/B11108/56-24
來源機關：內政部
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖7 內政部擬定國家公園法草案召開會商審訂國家公園法草案
案名：國家公園法草案
檔號：0048/B11108/56-24
來源機關：內政部
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖8 美國政府特邀我政府參加第一屆世界國家公園大會一案
案名：國家公園法草案
檔號：0048/B11108/56-24
來源機關：內政部
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

《國家公園法》頒布後，國家公園設置地點備受各界矚目，陽明山也成為熱門地點。1981年，中國國民黨第十二屆中常會以促進國家觀光事業，保護臺灣北部山嶽地區景觀資源，並解決北部數百萬人口休憩活動，建議行政院擴建「陽明國家公園」（圖9），並指定公園的範圍（圖10）。隨後，行政院指示內政部營建署評估設立國家公園及規劃風景區兩種方案，最後由行政院長孫運璿拍板定案，規劃設置國家公園。1984年內政部營建署制定臺灣地區國家公園之規劃建設六年工作計畫（圖11），從國家公園管理處成立；建立生態及人文資源研究；保育工作宣導；解說、嚮導、預約制度建立；生態體系追蹤評估、國際交流等各項工作陸續步入軌道（圖12），隨著各個國家公園管理處陸續成立，逐步完成國家公園的建置。

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖9 何評議委員提為促進國家觀光事業擴建陽明國家公園建議案
案名：何應欽建議擴建陽明公園案
檔號：0070/1-11-1-1-13/462
來源機關：行政院
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖10 陽明山國家公園預定概況圖
案名：何應欽建議擴建陽明公園案
檔號：0070/1-11-1-1-13/462
來源機關：行政院
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖11 臺灣地區國家公園之規劃建設六年工作計畫
案名：國家公園規劃總卷
檔號：0067/E-44.1.2/01
來源機關：行政院經濟建設委員會
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖12 國家公園建設管理計畫進度網狀圖
案名：國家公園規劃總卷
檔號：0067/E-44.1.2/01
來源機關：行政院經濟建設委員會
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1985年9月16日陽明山國家公園正式成立，範圍以大屯火山群為主，不包含北海岸及觀音山地區，坐擁小油坑、夢幻湖（圖13）、擎天崗等生態景點，還有臺灣特有種臺灣藍鵲棲息此地（圖14）。陽明山國家公園豐富自然生態廣為人知，每逢賞花季總是吸引各地民眾前來賞花，素有「臺北後花園」的美譽，早已成為北臺灣適合旅遊的景點。

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖13 夢幻湖水韭保護區
案名：臺灣植物、合歡山
檔號：0084/S5/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事圖14 臺灣藍鵲
案名：環境生態、保育類動物
檔號：0093/2032/1
來源機關：行政院新聞局
管有機關：國家發展委員會檔案管理局

回憶過去，放眼未來，從清代文人郁永河對大屯山火山地景的詠嘆，歷經日治時期大屯國立公園設置，在經濟開發及環境保育的權衡下，設置陽明山國家公園，物換星移的這些年，陽明山那鬼斧神工的自然奇景震撼著世世代代的旅人。歡迎透過國家檔案資訊網，探尋陽明山國家公園相關紀錄。我國首座國家檔案館自2025年9月2日起試營運免費參觀，竭誠歡迎大家蒞臨，探尋更多的國家記憶。

本文經授權轉自國家檔案局【檔案瑰寶】陽明山國家公園的這些年那些事

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書