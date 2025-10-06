檔案瑰寶》陽明山國家公園的這些年那些事

陽明山地區火山地貌多變，擁有豐富自然生態及人文地景。我國於1985年9月16日成立陽明山國家公園，今年適逢40週年，讓我們透過國家檔案回顧陽明山國家公園的這些年那些事。

刊頭：陽明山花季活動

案名：高雄元宵節、高雄內門宋江陣、陽明山花季

檔號：0091/0412/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

◎ 國家發展委員會檔案管理局應用服務組檔案檢調人員 邱炳翰

陽明山原名草山，泛指大屯山、七星山、紗帽山、小觀音山一帶山區。17世紀初，大屯山盛產硫磺，清政府禁止人民私採硫磺，按四季燒山，在自然及人為因素交錯下，造就大屯山硫磺坑煙霧裊裊，周邊漫山遍布菅芒花海的特殊地景。當時喜愛旅遊的文人郁永河因公來臺灣開採硫磺，行經大屯山一帶，譜下詩句：「造化鍾奇構，崇岡湧沸泉；怒雷翻地軸，毒霧撼崖巔；碧澗松長槁，丹山草欲燃；蓬瀛遙在望，煮石迓神仙」，生動描述旅人走過死蔭幽谷（圖1），眺望沉寂與破碎的地景，而遙遠的夕陽染紅天與地（圖2），滿山遍野的菅芒搖曳生姿，呈現大自然未經人為破壞的原始地景。

圖1 陽明山小油坑

案名：臺灣各地風景

檔號：0082/BS4/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖2 大屯山菅芒

案名：臺灣各地風景

檔號：0082/BS4/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

日治時期，裕仁皇太子來臺灣視察時親臨草山，臺灣總督府決定將草山修整並作為民眾遊憩場所。1933年起，國立公園調查委員會、大屯國立公園協會相繼成立，《國家公園法》頒布後，大屯國立公園（圖3）、次高太魯閣與新高阿里山被指定為三座國立公園（圖4）。

圖3 大屯國立公園詳圖

案名：臺灣區國立公園位置計劃圖

檔號：0026/912.4/4010

來源機關：國防部史政編譯局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖4 1937年的〈國立公園位置圖〉

案名：臺灣區國立公園位置計劃圖

檔號：0026/912.4/4010

來源機關：國防部史政編譯局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1945年，臺灣省行政長官公署正式取代臺灣總督府，終止日治時期，1947年改制為臺灣省政府（簡稱省府），1949年省府仿廬山管理局編制成立草山管理局，將士林、北投納入管轄，成為黨政要員駐紮辦公的軍事重地。1950年省府以蔣中正總統在草山成立革命實踐研究院訓練黨政幹部，投入反攻大陸事業，尤其推崇王陽明力行學說，於是將草山更名為陽明山，藉此激發全民愛國情操與力行精神。

隨著國內陸續出現設置國家公園的呼聲，1952年臺灣省風景協會建議省政府參考日治時期《國立公園法》，頒訂國家公園法。該項建議，經過內政部社會安全制度研究委員會研究後，認為暫無立法的必要（圖5）。1960年代初期，省政府參考國外設置國家公園相關做法，規劃設立含括陽明山在內等數座國家公園，依然未獲得行政院的具體回應。

圖5 1955年臺灣省政府回覆制定國家公園法及設立國家公園之提議

案名：總節

檔號：0044/31500/1

來源機關：臺灣省諮議會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

隨著環境保育意識抬頭，加上國內外呼籲制頒國家公園法聲音高漲，促使省府必須設法解決。1961年臺灣省觀光事業委員會，建議政府設立國家公園（圖6），經內政部會議討論後，為保護自然風景以及配合觀光事業之發展，必須擬訂國家公園法（圖7）。在此期間，我國與國家公園相關國際組織相互交流，如1962年2月美國邀請我國派員參加第一屆世界國家公園大會 （圖8）；1965年6月美國國家公園管理局專家喬治．盧理（Dr George C.Ruhle）來臺考察，建議普設國家公園；1966年，國家公園國際委員會主席哈羅亞教授（Prof Harold J.Coolidge）來訪，建議我國儘速訂定〈國家公園法〉。透過國際交流，加速國家公園法的誕生，1972年正值聯合國通過《保護世界文化和自然遺產公約》以及美國黃石國家公園設立一百周年之際，我國呼應世界潮流通過《國家公園法》，為環境保育立下新的里程碑。

圖6 臺灣省觀光事業委員會致函內政部建議公園立法原則草案

案名：國家公園法草案

檔號：0048/B11108/56-24

來源機關：內政部

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖7 內政部擬定國家公園法草案召開會商審訂國家公園法草案

案名：國家公園法草案

檔號：0048/B11108/56-24

來源機關：內政部

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖8 美國政府特邀我政府參加第一屆世界國家公園大會一案

案名：國家公園法草案

檔號：0048/B11108/56-24

來源機關：內政部

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

《國家公園法》頒布後，國家公園設置地點備受各界矚目，陽明山也成為熱門地點。1981年，中國國民黨第十二屆中常會以促進國家觀光事業，保護臺灣北部山嶽地區景觀資源，並解決北部數百萬人口休憩活動，建議行政院擴建「陽明國家公園」（圖9），並指定公園的範圍（圖10）。隨後，行政院指示內政部營建署評估設立國家公園及規劃風景區兩種方案，最後由行政院長孫運璿拍板定案，規劃設置國家公園。1984年內政部營建署制定臺灣地區國家公園之規劃建設六年工作計畫（圖11），從國家公園管理處成立；建立生態及人文資源研究；保育工作宣導；解說、嚮導、預約制度建立；生態體系追蹤評估、國際交流等各項工作陸續步入軌道（圖12），隨著各個國家公園管理處陸續成立，逐步完成國家公園的建置。

圖9 何評議委員提為促進國家觀光事業擴建陽明國家公園建議案

案名：何應欽建議擴建陽明公園案

檔號：0070/1-11-1-1-13/462

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖10 陽明山國家公園預定概況圖

案名：何應欽建議擴建陽明公園案

檔號：0070/1-11-1-1-13/462

來源機關：行政院

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖11 臺灣地區國家公園之規劃建設六年工作計畫

案名：國家公園規劃總卷

檔號：0067/E-44.1.2/01

來源機關：行政院經濟建設委員會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖12 國家公園建設管理計畫進度網狀圖

案名：國家公園規劃總卷

檔號：0067/E-44.1.2/01

來源機關：行政院經濟建設委員會

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

1985年9月16日陽明山國家公園正式成立，範圍以大屯火山群為主，不包含北海岸及觀音山地區，坐擁小油坑、夢幻湖（圖13）、擎天崗等生態景點，還有臺灣特有種臺灣藍鵲棲息此地（圖14）。陽明山國家公園豐富自然生態廣為人知，每逢賞花季總是吸引各地民眾前來賞花，素有「臺北後花園」的美譽，早已成為北臺灣適合旅遊的景點。

圖13 夢幻湖水韭保護區

案名：臺灣植物、合歡山

檔號：0084/S5/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

圖14 臺灣藍鵲

案名：環境生態、保育類動物

檔號：0093/2032/1

來源機關：行政院新聞局

管有機關：國家發展委員會檔案管理局

回憶過去，放眼未來，從清代文人郁永河對大屯山火山地景的詠嘆，歷經日治時期大屯國立公園設置，在經濟開發及環境保育的權衡下，設置陽明山國家公園，物換星移的這些年，陽明山那鬼斧神工的自然奇景震撼著世世代代的旅人。歡迎透過國家檔案資訊網，探尋陽明山國家公園相關紀錄。我國首座國家檔案館自2025年9月2日起試營運免費參觀，竭誠歡迎大家蒞臨，探尋更多的國家記憶。

