自由開講 》巨大事件涉勞權 台企須「盡職調查」

2025/10/01 15:00

◎ 陳瓊妤

聞名全球自行車品牌捷安特的製造商巨大集團，被美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，CBP）發出暫扣令（Withhold Release Order,WRO），理由是其供應鏈疑似涉及強迫勞動，海關扣留其貨品，商品不得進入美國市場。不僅震撼各界，也再次提醒我們，面對全球供應鏈的規範下，台灣企業必須正視「盡職調查」的重要性

自由開講 》巨大事件涉勞權 台企須「盡職調查」聞名全球自行車品牌捷安特的製造商巨大集團，被美國海關與邊境保護局發出暫扣令。示意圖。（資料照）

事實上，這並非台灣產業首次遭遇暫扣令，早在2020年與2022年，台灣的遠洋漁船，就因強迫勞動問題，被美方發出暫扣令，至今禁令尚未解除。這些案例凸顯供應鏈不透明與人權風險，是台灣出口導向產業必須謹慎面對的問題

美國CBP明確指出，進口商有責任進行「盡職調查」，確保供應鏈中沒有強迫勞動。歐盟則更進一步，已於去年七月正式通過《企業永續盡職調查義務指令》（CSDDD），要求大型企業對其全球供應鏈進行人權與環境檢視。歐、美的連續動作顯示，供應鏈責任是國際貿易的新門檻

台灣是以出口為導向的經濟體，當然不能缺席，尤其遠洋漁業年產值高達新台幣400億以上，遠洋魚獲主要外銷到歐、美、日，卻因外籍漁工人權議題和非法漁業等問題屢被國際點名。以這次巨大事件為啟示，若不及早建立相關制度，未來恐怕會重蹈巨大集團的，這會對台灣辛苦建立的經貿地位帶來嚴峻挑戰。

自由開講 》巨大事件涉勞權 台企須「盡職調查」美媒《CNN》揭露有印尼漁工在台灣漁船上遭遇意外斷指，卻被船長以「漁獲不夠」為由拒絕返航，只能忍受劇痛繼續在船上工作，最後竟然還被解雇，讓台灣遠洋漁業虐待、剝削外籍漁工爭議再次浮上檯面。示意圖。（美聯社檔案照）

因此，筆者建議，經濟部應該盡快提出企業盡職調查相關政策，並納入具體法制規範，涵蓋遠漁業和跨國水產企業，協助企業符合國際標準，更能鞏固台灣「可信賴貿易夥伴」的地位。

捷安特事件不應該只是企業的危機，更應該是政府制定相關政策的轉機。關稅挑戰在前，現又是臺美談判貿易的關鍵時刻，及早跟上國際潮流，積極看待和解決企業供應鏈中人權問題的隱憂，將「盡職調查」納入台灣產業發展策略，才能保障出口競爭力，減少更多衝擊，並且守護勞工權益和環境永續。

（作者為綠色和平媒體與推廣經理）

