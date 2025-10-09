自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》愈趨極端小粉紅 美中價值與安全正面衝撞

2025/10/09 11:30

◎ 郭索

近日，美國一名中國留學生徐茱莉（Julia Xu），在課堂上公開聲稱「我們需要恢復政治暗殺」，並進一步挑釁表示「不是所有人都配享有言論自由，有些人應該害怕發聲」。這樣激進甚至帶有恐怖主義色彩的發言迅速在美國網路上瘋傳，引發極大爭議。許多美國人質疑，為何一名享受美國教育資源的中國留學生，竟能公然鼓吹暴力，甚至要求美國政府吊銷其簽證並驅逐出境。更有網民檢舉中共在美校園的「黨支部」組織，認為這是對美國學術自由與社會安全的滲透，必須全面清查

朱莉亞·許的家庭背景與成長經歷也被翻出來檢驗。她曾就讀於美國名校 Choate Rosemary Hall，現於奧伯林主修政治法律與國際關係，家庭顯然具備雄厚財力支持其高昂學費。她在校刊多次發表帶有激進左派色彩的文章，甚至高調展示「巴勒斯坦」旗幟。如今卻因鼓吹政治暗殺而被肉搜，甚至傳出她與中國娛樂圈「于朦朧案」牽連的謠言。她的網路訊息正遭到全面刪除，這更讓外界懷疑是否有中共在背後出手滅跡。

與此同時，美國內部的輿論場也正陷入另一場風暴。知名保守派人物查理·柯克不久前遇刺身亡，震動全美。事件之後，ABC視網主持人金米爾在節目中的相關言論引發巨大爭議，甚至導致節目停播。FCC主席布倫丹·卡爾警告，若再度出現類似情況，不排除吊銷電視台執照。查理·柯克的遺孀更提出四千萬美元的誹謗訴訟，對主流媒體的不當言論展開法律反擊，宣示保守派將不再容忍被肆意抹黑

查理·柯克生前創辦的「美國青年保守派」（TPUSA）也因此掀起新的動能，據稱全美已有超過五萬所高中、大學申請成立分會，以延續其政治遺產。這一現象顯示，美國保守派正因打壓與暗殺事件而更加凝聚，同時也把輿論矛頭轉向左派媒體的偏頗。對照徐茱莉這樣的小粉紅留學生鼓吹政治暴力，更讓美國社會看清「思想極端化」與「外來滲透」的雙重威脅。

中共長期在海外校園經營紅色網絡，如今透過這樣的激進留學生事件被攤到檯面。它不僅反映了中共洗腦教育輸出的後果，更觸發了美國社會對「言論自由與國家安全界線」的重新思考。當一名留學生能無所顧忌地鼓吹暗殺，當海外黨支部成為滲透據點，這不只是校園問題，而是美中價值與安全的正面衝撞

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書