自由開講》愈趨極端小粉紅 美中價值與安全正面衝撞

◎ 郭索

近日，美國一名中國留學生徐茱莉（Julia Xu），在課堂上公開聲稱「我們需要恢復政治暗殺」，並進一步挑釁表示「不是所有人都配享有言論自由，有些人應該害怕發聲」。這樣激進甚至帶有恐怖主義色彩的發言迅速在美國網路上瘋傳，引發極大爭議。許多美國人質疑，為何一名享受美國教育資源的中國留學生，竟能公然鼓吹暴力，甚至要求美國政府吊銷其簽證並驅逐出境。更有網民檢舉中共在美校園的「黨支部」組織，認為這是對美國學術自由與社會安全的滲透，必須全面清查。

朱莉亞·許的家庭背景與成長經歷也被翻出來檢驗。她曾就讀於美國名校 Choate Rosemary Hall，現於奧伯林主修政治法律與國際關係，家庭顯然具備雄厚財力支持其高昂學費。她在校刊多次發表帶有激進左派色彩的文章，甚至高調展示「巴勒斯坦」旗幟。如今卻因鼓吹政治暗殺而被肉搜，甚至傳出她與中國娛樂圈「于朦朧案」牽連的謠言。她的網路訊息正遭到全面刪除，這更讓外界懷疑是否有中共在背後出手滅跡。

請繼續往下閱讀...

與此同時，美國內部的輿論場也正陷入另一場風暴。知名保守派人物查理·柯克不久前遇刺身亡，震動全美。事件之後，ABC視網主持人金米爾在節目中的相關言論引發巨大爭議，甚至導致節目停播。FCC主席布倫丹·卡爾警告，若再度出現類似情況，不排除吊銷電視台執照。查理·柯克的遺孀更提出四千萬美元的誹謗訴訟，對主流媒體的不當言論展開法律反擊，宣示保守派將不再容忍被肆意抹黑。

查理·柯克生前創辦的「美國青年保守派」（TPUSA）也因此掀起新的動能，據稱全美已有超過五萬所高中、大學申請成立分會，以延續其政治遺產。這一現象顯示，美國保守派正因打壓與暗殺事件而更加凝聚，同時也把輿論矛頭轉向左派媒體的偏頗。對照徐茱莉這樣的小粉紅留學生鼓吹政治暴力，更讓美國社會看清「思想極端化」與「外來滲透」的雙重威脅。

中共長期在海外校園經營紅色網絡，如今透過這樣的激進留學生事件被攤到檯面。它不僅反映了中共洗腦教育輸出的後果，更觸發了美國社會對「言論自由與國家安全界線」的重新思考。當一名留學生能無所顧忌地鼓吹暗殺，當海外黨支部成為滲透據點，這不只是校園問題，而是美中價值與安全的正面衝撞。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法