自由開講》「終戰」非「抗戰」 落實賴總統的台灣史觀

2025/10/01 12:30

◎ 朱孟庠

管中閔等親中人士批打賴總統不談「抗戰」，反共派令人尊敬的明居正也批：賴總統史觀不準確，「既然接受中華民國的話，就不該迴避一九四九年以前的中華民國歷史。」進入中華民國體制的民進黨，就得棄台灣史觀？總統的史觀就是以「台灣主體性」為至高價值，如此國家方向能清晰，敵我意識得明確

總統賴清德於9月3日軍人節談話，使用「終戰」而非「抗戰」。（資料照）總統賴清德於9月3日軍人節談話，使用「終戰」而非「抗戰」。（資料照）

舊金山和約七十四週年思考，賴總統的「終戰」站穩台灣主體立場沒錯！尤其是中國對台政策，已經由「武力侵佔」，轉為「金錢收買」「內部瓦解」，包括：弱化民心士氣、敵我意識，癱瘓政府機構，滲透媒體、教育體系等，這十年來已是千瘡百孔，台灣自當脫中以自強。

九月八日《舊金山和約》七十四年，曾任教台灣史多年的我有感：原住民或清領時期的內容或可少些，但「日治時期」與「國民政府時期」，這是糾結著今日藍與綠的國族認同，忠於史實，多些篇幅好好跟下一代討論，究竟國民政府統治，是回歸？是殖民？或「殖民中的殖民」？捍衛主權，當以台灣史觀作詮釋。賴總統的態度，展現台灣人起碼的尊嚴。

意識形態的對立，藍丁總罵綠營「日奴」，這是中國史觀；屠殺台灣菁英的不是日本人，是蔣政權，以前外婆總會比較，懷念年輕時那段日治時光：「寧願一輩子被日本管，也不要這種破壞秩序、亂無章法的國民黨統治！」祖輩總打臉了國民黨人的台灣光復說，在他們眼裡是「殖民中的殖民」

我們的歷史教科書裡避談正式條約《舊金山和約》，引用非正式的新聞公報《開羅宣言》《波茨坦宣言》，遺憾！至今太多國人被洗腦「沒有國民政府光復台灣，台灣早已被赤化。」何以如此？我們的歷史教育，關乎台灣命運的重要議題文件及與台灣息息相關的東亞史，幾乎漠視，從未好好地和下一代深入討論。

總統府資政姚嘉文（中）日前與台灣獨立建國聯盟主席陳南天（左）、民進黨立委張雅琳（右）等人召開記者會，呼籲正視並澄清舊金山和約中關於台灣主權的事實及其價值，拒絕錯誤敘事。（資料照）總統府資政姚嘉文（中）日前與台灣獨立建國聯盟主席陳南天（左）、民進黨立委張雅琳（右）等人召開記者會，呼籲正視並澄清舊金山和約中關於台灣主權的事實及其價值，拒絕錯誤敘事。（資料照）

國民政府除了接收台灣外，也接收接越南北部，但在胡志明的解殖領導下，越南獨立，和台灣有著不同的命運，值得台灣人省思。接收不代表其擁有該領土主權，頂多只是管轄權，台灣要走自己的路。

管中閔：「不敢提抗戰勝利，不配領導國軍」那管爺就是在裝傻。日本是敗於太平洋戰爭，是敗給美國，台灣當時屬軸心國。一九五一年艾森豪總統的國務卿約翰·福斯特·杜勒斯（John Foster Dulles）堅定主張在《舊金山和約》中，日本放棄福爾摩沙主權，避談及主權歸屬於中華民國或中華人民共和國，是為台灣留下民主獨立的生機。

在那個大逃亡時代，台灣收留了大批難民！既然是「從中國逃出來」，就該剪斷那「臍帶」，植物的根在土裡，我們的根在腳下這片土地！而文化教育必做長遠之計，堅定台灣史觀的歷史課綱，不容妥協。

今天看著青少年被小紅書和抖音滲透，種種統戰管道，民進黨政府不能輕忽，不可搖擺，再艱難，也要為台灣走出一條正確道路！台灣要有主體文化建構的積極動能，人文啟蒙是思想戰，不能輸給敵人的統戰。賴總統堅持台灣史觀，勇！盼部會落實！

（作者為李登輝基金會前副祕書長、藝術史及台灣史退休教師）

