汪浩時間》台美半導體合作升級

目前台積電不到七成晶片銷往美國，若其中一半未來在美國生產，等於約三成多產能轉移，可能需五至八年完成。這並非台灣被掏空，而是因應台灣本土土地、能源、人力限制，將部分成熟製程外移，為下一代先進製程保留空間，確保核心技術仍在台灣。
汪浩時間

汪浩時間

2025/09/30 10:30

◎ 汪浩

美方近期提出要在川普任內讓四成半導體製造回流美國，最終美台生產各半美國的晶片需求。此舉引發台灣對台積電產能外移的憂慮，但從全球產業發展來看，這其實是台美合作升級的自然趨勢。

美國商務部長盧特尼克首度公開證實，為了從根本上解決晶片的安全疑慮，正持續向台灣遊說晶片「五五分」的構想。（路透檔案照）美國商務部長盧特尼克首度公開證實，為了從根本上解決晶片的安全疑慮，正持續向台灣遊說晶片「五五分」的構想。（路透檔案照）

目前台積電不到七成晶片銷往美國，若其中一半未來在美國生產，等於約三成多產能轉移，可能需五至八年完成。這並非台灣被掏空，而是因應台灣本土土地、能源、人力限制，將部分成熟製程外移，為下一代先進製程保留空間，確保核心技術仍在台灣

對美國而言，提升本土產能是國安必需，目的是降低完全依賴台灣晶片，而非削弱台灣「矽盾」。只要至少一半先進製程留在台灣，美國仍離不開台灣，台灣戰略地位依然穩固

因此，台灣在談判時不應只著眼於產業布局，而應爭取具體安全承諾，如軍事訓練、資料鏈整合與區域支援，將半導體「產能交換」轉化為「安全交換」。同時，政府應協助企業爭取稅務與政策優惠，讓供應鏈能在美國順利落地。

（取自貼文）（取自貼文）

總之，台美半導體合作升級不必恐慌。只要維持先進製程根留台灣，並善用美國市場與資源，台灣不僅能穩固矽盾，還能推動產業持續成長，真正達到雙贏。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

