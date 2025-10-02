自由電子報
評論 > 投書

自由開講》美元從線下到線上 台美應加速鏈結

2025/10/02 10:00

◎鄭宗宜

近期，全球金融正進入一場典範轉移。美國以聯邦法制把穩定幣納管（GENIUS Act等三大法案），將美元正式推入高速數位化軌道；Google 亦以AP2協議把穩定幣嵌入AI與網路支付，與Coinbase、美國運通等合作，形成制度與應用的「雙軌推進」。筆者有幸與財金高層專題分享此項議題，也特別行文分享台灣的巨大機會與發展潛力！

自由開講》美元從線下到線上 台美應加速鏈結GENIUS Act等三大法案通過後，市場看穩定幣未來大有可為。（路透檔案照）

一、線下與線上互融的奇點來臨：借助網路無國界與美元清算信任體系，數位美元已成絕對霸主！對照實體與數位美元在總體貨幣金融市場佔比，更能清楚發現數位美元是美元金融體系的數位升級版！

在線下（傳統清算）層面，美元已是主宰：

在官方外匯儲備中，美元占比約58%（2024），遠高於歐元（約20%）與人民幣（約2%），顯示各國央行對美元的核心信任並未鬆動。

在SWIFT 跨境支付中，美元在2025年初占比突破 50%，創階段新高；人民幣則約2.9%、持續居第六位

在線上（加密與鏈上清算）層面，美元作為世界貨幣的優勢更明顯：

美元計價的穩定幣幾乎壟斷市場：2025年中，美元穩定幣占全球穩定幣市值與交易超過99%；歐元穩定幣雖增長，交易量仍只是美元的一小角。

穩定幣結算量已達多兆美元級：僅 USDT+USDC在 2024 年的交易量即約23兆美元；2025年行業估計年化逾27兆美元（涵蓋主流美元穩定幣），顯示鏈上美元清算正在形成規模型流動性。

市場結構高度美元化：美元穩定幣日均交易額約480 億美元；主力USDT + USDC份額長期維持在高位（多數時段90%以上），並出現高週轉「鏈上交易速度」。

結論：線下美元已強勢，線上美元更集中——「數位美元」相對於傳統美元的主導力更穩固：在鏈上世界，美元幾乎沒有對手，而虛實互融的嶄新經濟體系也揭開序幕。

二、台灣可以成為虛實經濟互融的關鍵角色：由線下國際貿易要角，升級為「數位美元體系的優先建構關鍵夥伴

台美雙邊貿易龐大、供應鏈深度綁定，台灣長年是美元線下結算的重要環節。若未來台美大量交易轉由數位美元清算，效益至少有三：

1. 便利企業與民眾——縮短到帳時間、降低費率與行政成本；

2. 助推美方網路效應——以台灣作為先行市場，加速數位美元體系外溢，並成為可靠夥伴；

3. 擴張台灣的政治與經濟利基——在友盟供應鏈的金融節點上「深度卡位」，帶動台灣整體Crypto產業鏈發展。

另外也要聲明，美國法制化的穩定幣與RWA不同於傳統虛擬資產。前者具備制度規範監管的對等存款/準備金、贖回機制及消費者優先保護條款，在美國納管後可信賴度顯著提高（仍可能小幅脫鉤，但本質已屬制度化的數位美元載體）。

三、打破外匯管制高牆與直接清算的制度的磨合

中國、北韓等高度外匯管制國家，勢必對美元穩定幣所帶來的直接鏈上清算抱持疑慮，短期難以「自由對接」。結果是：美元數位化帶動的鏈上供應鏈金融與實體需求，將外溢到更開放且可信的可信賴夥伴群體。台灣若加速完成政策接軌與商業試點，即可更順利承接這股快速成長的需求——這同時是政治（台美互信深化）與經濟（金融與實體雙重紅利）上的結構性利基。

四、穩健也務實的具體政策建言

（一）定向的監理沙盒簡易化：在合規與可靠對象前提下，小額跨境、外貿收款、供應鏈里程碑支付與金融、線上循環小額扣款等場景，可快速落地對接美歐穩定幣，建立可稽核、可贖回、可凍結的作業流程與稅會介面。

（二）產業實益先行：對於出口導向的台灣，輔導中小企業搭上美歐趕推穩定幣與RWA趨勢，所連帶推動的鏈上貿易順風車，很迅速就能直觀看到業務面與營運面（到帳時間、費率、效率）的明顯優化，筆者也協助台灣及歐盟的此類平台推動，深感潛力巨大。

（三）台美技術與制度對接並行：與合規發行商與美系銀行/金控完成API對接；法規口徑參照美國與歐洲（BSA/AML、準備金、贖回與揭露），確保資金鏈可以在台完成交易、清算與保管等全流程服務，避免資金外流與稅基外流。

最後重申，美元從線下到線上不是口號，而是已發生的事實。線上世界的美元更「一極集中」，而台灣正站在把既有美元結算優勢「升級為數位美元樞紐」的門口。若我們現在就啟動對接—以鏈上供應鏈金融、台商貿易數位化與小額跨境鏈上匯款等導入為接口，高速對接美方制度與技術——不僅便利國民、強化產業競爭力，更能在這場典範轉移中，成為美方優先建構的關鍵夥伴，讓台灣與台商獲取更大政治與經濟紅利。

（作者為亞太監理科技協會常務理事、企管博士候選人）

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書