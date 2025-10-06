自由開講》醫美亂象再起 醫療法規如何補漏洞

◎李姵瑩

台北市一名男子在醫美診所接受生殖器增大手術後不幸身亡，事件迅速引發輿論譁然。後續調查發現，該診所不僅有長達7次的違規紀錄，執刀醫師更曾因爭議糾紛而屢次更名再營業。這樣的情況，凸顯出我國醫療管理體系存在的法規漏洞：當業者能透過更名規避過往紀錄，消費者就難以獲取完整資訊，醫美市場的安全性也隨之被削弱。

幫病患做「陰莖增大術」害喪命，醫師丁斌煌移北檢複訊，檢方訊後依過失致死罪嫌諭令丁100萬元交保並限制出境出海。（資料照）

醫美屬於醫療行為，理應受到《醫療法》與相關專業規範的嚴格約束。然而，在現行體制下，診所設立與名稱更改多仰賴行政審查，卻缺乏「實質揭露」與「持續監管」的制度。例如，《醫療法》對於醫療機構更名並未設下「過往違規紀錄必須揭露」的條款，導致部分醫師能透過更名規避信譽審查。這樣的規範落差，實際上削弱了病患的知情權，也使醫療市場失去基本透明度。

請繼續往下閱讀...

再者，醫美行業的高風險性質值得正視。國際上，許多國家已要求醫美診所必須接受專業認證，並將侵入性醫美行為納入嚴格的醫師資格審查與醫療責任保險機制。反觀台灣，雖有部分美容醫學品質認證，但屬於自願性質，並未形成強制標準，導致消費者常依靠廣告、口碑甚至低價優惠來決定手術選擇，等於將自身安全交付給一個缺乏實質把關的市場。

未來若要防止醫美事故一再重演，法規改革勢在必行。首先，《醫療法》應增訂條文，要求診所更名必須揭露過往名稱及違規紀錄，並建立全國性的醫療機構透明資訊平台。其次，應將特定高風險醫美手術納入專科醫師執照範疇，避免非相關專科醫師執刀。第三，應推動強制性的醫療責任險制度，讓醫療機構在發生事故時，能有相應賠償與責任機制，避免消費者陷入求償無門的困境。

這次又出事的醫美診所醫師丁斌煌，過往捲入多起醫美糾紛。（資料照，記者姚岳宏翻攝）

愛美無罪，但缺乏規範的醫美市場卻可能奪命。唯有透過法律補強監管漏洞、建立透明制度，並將醫美行為真正納入醫療品質管控，才能讓這條「追求美麗的道路」成為安全可行的選擇，而非一次次冒險的賭注。

（作者為新北市科技業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法